Gelungene Heimpremiere

KEgeln (crü)

Landesliga Frauen

Germania Marktbreit – FC Schwarzenfeld 7:1 (2893:2573)

Aufsteiger Marktbreit hat sein Punktekonto bei der Heimpremiere in der Landesliga ausgeglichen. Die gelang unter gütiger Mithilfe der Gäste, die eine schwache Vorstellung ablieferten. Im Startpaar gewann Katharina Kleinschroth ohne Probleme die ersten beiden Bahnen, ehe sie im dritten Durchgang einen Rückschlag hinnehmen musste. Der vierte Satz und der Mannschaftspunkt gingen wieder klar an die Marktbreiterin. Enger gestaltete Nadine Malloy ihr Duell, setzte sich jedoch ebenfalls mit 3:1 durch und erhöhte auf 2:0.

In der Mitte begann Yvonne Schneider gut und erspielte sich schnell einen beruhigenden Vorsprung, ehe sie immer mehr nachließ. Dadurch kam nach dem dritten Satz Spannung auf. Aber auch hier war die Schwarzenfelderin zu schwach, um Schneider in Gefahr zu bringen. Christine Schneider erwischte einen Horrorstart und stand nach zwei Bahnen erst bei 208 Kegeln. Auch im weiteren Verlauf lief nicht viel. So ermöglichte sie den Gästen den Ehrenpunkt.

Beim Stand von 3:1 und 82 Holz Vorsprung ging das Schlussduo auf die Bahnen. Julia Weiß war sofort voll da, spielte konstant und konzentriert. Resultat waren starke 551 Kegel und ein 4:0-Erfolg. Anja Obernöder hatte sich nach zwei Bahnen einen nahezu uneinholbaren Vorsprung aufgebaut. Als ihre Kontrahentin nach drei Sätzen die Bahnen verließ, folgte sie der Schwarzenfelderin, was am deutlichen Gesamtergebnis aber nichts mehr änderte.

Landesliga Nord Frauen

FC Eintracht Bamberg – Comet Langenzenn 7:1 SKK Raindorf – ESV Schweinfurt 3:5 ASV Fronberg – Gut Holz Häusling 7:1 CT Post Franken Coburg – BSC Regensburg 1:7 Germ. Marktbreit – FC Schwarzenfeld 7:1

1. (2.) ASV Fronberg 2 12 4 : 0 2. (6.) BSC Regensburg 2 10 2 : 2 2. (6.) Germ. Marktbreit 2 10 2 : 2 2. (6.) FC Eintracht Bamberg 2 10 2 : 2 5. (6.) ESV Schweinfurt 2 8 2 : 2 5. (2.) SKK Raindorf 2 8 2 : 2 5. (1.) Comet Langenzenn 2 8 2 : 2 8. (2.) FC Schwarzenfeld 2 6 2 : 2 8. (2.) Gut Holz Häusling 2 6 2 : 2 10. (10.) CT Post Franken Coburg 2 2 0 : 4