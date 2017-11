Gegen die Abtswinder geben alle anderen alles

Es war bis auf einen kleinen Ausrutscher in Unterpleichfeld eine sportlich sehr erfolgreiche Hinrunde, die der TSV Abtswind hingelegt hat. Zwölf Siege und zwei Unentschieden hat die Mannschaft erreicht. „Unsere Ausgangsposition nach der Hinrunde ist sehr gut“, sagt Trainer Petr Škarabela.

„38 Punkte aus 15 Spielen können sich sehen lassen“, findet der 49-jährige Ex-Profi. „Wir haben sehr starke Spiele gezeigt. Wenn alle ihre Aufgaben machen, sind wir nur schwer zu schlagen.“ Die fast lupenreine Bilanz wies mit zuletzt acht Spielen in Folge ohne Niederlage auch eine Konstanz auf, mit der die Konkurrenten in den vergangenen Wochen der Vorrunde nicht mehr mithalten konnten.

Der Vorsprung der Abtswinder vor ihrem ersten Verfolger aus Vach beträgt inzwischen sechs Zähler. Jürgen Endres stellte zum 4:2-Sieg in Lengfeld fest, dass zum ersten Mal in der laufenden Saison das Oberfranken-Trio des TSV, neben Endres bestehend aus den Brüdern Jonas und Lukas Wirth, gemeinsam über neunzig Minuten auf dem Feld gestanden war. Dennoch behält Endres den Rivalen aus Mittelfranken im Blick: „Unser stärkster Konkurrent bleibt Vach“, beteuert der 26-jährige Oberharnsbacher.

Dass Abtswind als ambitionierter Tabellenführer auch in der Rückrunde der von allen anderen Gejagte sein wird, stellte der neunmal eingesetzte Mittelfeldmann ebenso treffend fest: „Alle anderen geben gegen uns im-mer alles. Vor der Winterpause haben wir jetzt noch vier schwere Spiele.“ In der ersten dieser vier Partien wird der Tabellenvierzehnte aus Röllbach versuchen, den Abtswindern ein Bein zu stellen.

Nach dem holprigen Saisonanfang mit sieben sieglosen Spielen ist der von Trainer Albano Carneiro betreute Aufsteiger deutlich besser in Fahrt gekommen und verlor bei drei Siegen und vier Unentschieden von seinen letzten acht Begegnungen nur noch eine. Zuletzt teilte Röllbach mit den höher in der Tabelle platzierten Teams aus Lengfeld und Euerbach die Punkte.

Das Heimspiel am ersten Spieltag gegen Röllbach endete in einem klaren Ergebnis zu Gunsten Abtswinds. Mit 5:1 behielt der TSV zu Hause die Oberhand. Auch in der vergangenen Saison, als die ersten Duelle mit dem damaligen Aufsteiger in der Landesliga stattfanden, gewann Abtswind zu Hause 4:0, kam aber im Rückspiel nur zu einem 2:2. Text: JST