Geesdorfer lassen ihren Verfolger alt aussehen

Bezirksliga Ost

TSV Münnerstadt – Oberschwarzach/Wiebelsberg 3:0 SV Riedenberg – TSV Gochsheim 0:4 TSV/DJK Wiesentheid – FC Strahlungen 2:2 SV Sömmersdorf/Obbach – FC Thulba 1:3 FC Geesdorf – FSV Krum 5:1 FC Bad Kissingen – TSV Knetzgau 1:1 DJK Dampfach – TSV Forst 0:1

1. (1.) FC Geesdorf 10 6 1 3 25 : 10 19 2. (7.) FC Thulba 9 5 1 3 17 : 11 16 3. (2.) FSV Krum 9 5 1 3 19 : 14 16 4. (3.) SV Riedenberg 9 5 1 3 14 : 11 16 5. (6.) FC Strahlungen 9 5 1 3 15 : 15 16 6. (4.) Oberschwarzach/Wiebelsberg 9 4 3 2 20 : 15 15 7. (8.) TSV Gochsheim 10 4 3 3 19 : 14 15 8. (5.) SV-DJK Unterspiesheim 9 4 3 2 20 : 16 15 9. (9.) TSV Forst 9 5 2 2 24 : 14 14 10. (10.) TSV Münnerstadt 8 4 2 2 17 : 12 14 11. (11.) DJK Dampfach 10 3 2 5 12 : 14 11 12. (12.) TSV/DJK Wiesentheid 8 3 1 4 12 : 14 10 13. (13.) FC Bad Kissingen 9 2 2 5 6 : 14 8 14. (14.) TSV Rannungen 9 2 1 6 6 : 26 7 15. (15.) SV Sömmersdorf/Obbach 9 1 2 6 10 : 19 5 16. (16.) TSV Knetzgau 10 0 4 6 8 : 25 4

Dem TSV Forst wurden drei Punkte abgezogen

Die nächsten Spiele, Dienstag, 3. Oktober, 15 Uhr: FSV Krum – SV Sömmersdorf/Obbach, FC Thulba – TSV/DJK Wiesentheid, FC Strahlungen – TSV Münnerstadt, SV-DJK Unterspiesheim – SV Riedenberg.

FC Geesdorf – FSV Krum 5:1 (2:0). Das Spitzenspiel zweier personell allerdings geschwächter Mannschaften fand einen eindeutigen Sieger. Geesdorf besiegte die zuvor punktgleichen Krumer deutlich und „auch in der Höhe absolut verdient“, befand Spielertrainer Hassan Rmeithi. Schnell nahmen die Geesdorfer das Spiel in die Hand und lagen zur Halbzeit mit zwei Toren vorne. Vor dem Elfmeter zum 2:0 verhinderte Max Witchen auf der Linie mit der Hand ein Tor Mohamed Rmeithis, nachdem er bereits den gegnerischen Torhüter ausgespielt und nur noch das leere Tor vor sich hatte. „Wir haben von Anfang an ein sehr gutes Spiel gemacht“, berichtete Rmeithi, der seine Mannschaft defensiver aufgestellte, um nicht ausgekontert zu werden. Eine kurze Unsicherheit stellte er nach dem Eigentor Dominik Kobers zum 1:3 fest, doch schnell hatten die Hausherren das Spiel wieder unter Kontrolle: „Wir haben eine reife und taktisch sehr gute Leistung geboten“, lautete das zufriedene Fazit des Geesdorfer Spielertrainers.

Tore: 1:0 Pfeufer (11.), 2:0 Hassan Rmeithi (31., Handelfmeter), 3:0 Pfeufer (67.), 3:1 Kober (72., Eigentor), 4:1 Hassan Rmeithi (81.), 5:1 Pfeufer (82.). Rot: Witchen (Krum, 30., Handspiel).

TSV/DJK Wiesentheid – FC Strahlungen 2:2 (1:2). In einer von beiden Seiten intensiv geführten Partie belohnte sich Wiesentheid nicht vollends für eine gute Leistung. „Schade, dass es beim 2:2 geblieben. Meine Mannschaft zeigte Leidenschaft, Einsatz und vermittelte Spaß am Fußball, daher kein Vorwurf wegen des Ergebnisses“, war Wiesentheids Trainer Stefan Schoeler von der Leistung angetan. Zweimal passten die Gastgeber nicht auf, und die Gäste führten mit 2:0. „Bis auf einen Freistoß hatten sie über 90 Minuten keine weiteren Chancen mehr“, fasste Schoeler zusammen. Seine Mannschaft betrieb großen Aufwand, erspielte sich gute Gelegenheiten, doch scheiterte mehrmals an Strahlungens Torhüter Johannes Bömmel. Nachdem Sebastian Flurschütz bereits nach einer halben Stunde das Anschlusstor Wiesentheids erzielt hatte, verwandelte Christian Enzbrenner nach fast einer Stunde einen Elfmeter zum verdienten Ausgleich. „Danach hatten wir einige Möglichkeiten, das Spiel sogar für uns zu entscheiden“, fand Schoeler.

Tore: 0:1 Krais (12.), 0:2 Hein (21.), 1:2 Flurschütz (32.), 2:2 Enzbrenner (57., Foulelfmeter). Gelb-Rot: Flurschütz (Wiesentheid, 89., wiederholtes Foulspiel).

Restprogramm

FC Bad Kissingen – TSV Knetzgau 1:1 (1:1) . Tore: 0:1 Alexander Barth (17.), 1:1 Lukas Rottenberger (38.).

SV Riedenberg – TSV Gochsheim 0:4 (0:0). Tore: 0:1 Yannick Sprenger (50.), 0:2 Tino Kummer (56.), 0:3 Yannick Sprenger (66.), 0:4 Nico Kummer (82.).

SG Sömmersdorf/Obbach – FC Thulba 1:3 (1:1). Tore: 0:1 Marius Schubert (11.), 1:1 Niklas Saal (28.), 1: 2 Jens Dotzel (59., Eigentor), 1:3 Tobias Huppmann (69.).

DJK Dampfach – TSV Forst 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Eray Cadiroglu (19., Foulelfmeter).

TSV Münnerstadt – SV/DK Oberschwarzach/Wiebelsberg 3:0 (2:0). Tore: 1:0 Simon Snaschel (27.), 2:0 Simon Snaschel (37.), 3:0 Lukas Katzenberger (57.).