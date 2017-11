Geesdorf scheitert beim Elfmeterschießen

TSV Forst – FC Geesdorf 5:4 im Elfmeterschießen (1:1; 1:1). Geesdorf hat den Einzug ins Pokalfinale verpasst. Auf dem kleinen Platz bei Bezirksliga-Rivale Forst kam der FC schwer in die Partie, die Mannschaft konnte nicht ihr gewohntes Kombinationsspiel aufziehen. So sah sie sich nach einem Stellungsfehler in der Abwehr nach 18 Minuten gar einem Rückstand gegenüber. Wenig später glich Spielertrainer Rmeithi aus. Danach drängten die Geesdorfer gegen tiefstehende Gastgeber auf den zweiten Treffer, der aber nicht fallen wollte.

„Wir hatten die Kontrolle und das Mehr an Ballbesitz, nur Chancen hatten wir kaum welche“, sagte Trainer Hassan Rmeithi. Forst versuchte erst in der Schlussphase noch einmal, die Partie zu entscheiden. Fast wäre das gelungen, aber Marcel Hartmann vergab die dicke Gelegenheit, so dass das Elfmeterschießen die Entscheidung brachte. Während alle Forster Schützen trafen, vergab ausgerechnet Hassan Rmeithi seinen Elfmeter für Geesdorf.

Tore: 1:0 Dominik Weth (18.), 1:1 Hassan Rmeithi (25.). Elfmeterschießen: 0:1 Fazdel Tahir, 1:1 Stefan Krieger, 1:2 Dominik Kober, 2:2 Marcel Hartmann, Hassan Rmeithi verschießt, 3:2 Michael Wolker, 3:3 Lukas Rößner, 4:3 Mohamed Hamdoun, 4:4 Mohamed Rmeithi, 5:4 Tobias Düring. Rot: Philipp Seufert (Geesdorf) nach Schlusspfiff wegen einer Unsportlichkeit.