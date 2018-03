Geesdorf in letzter Minute geschlagen

Bezirksliga Ost

FC Strahlungen – SV Sömmersdorf/Obbach 3:1 FC Thulba – FC Geesdorf 1:0 FSV Krum – FC Bad Kissingen 4:0 TSV Gochsheim – TSV Rannungen 3:1 TSV Forst – SV Riedenberg 1:4 TSV Knetzgau – DJK Dampfach 0:3 SV-DJK Unterspiesheim – DJK Oberschwarzach 1:4

1. (1.) FC Geesdorf 9 5 1 3 20 : 9 16 2. (3.) FSV Krum 8 5 1 2 18 : 9 16 3. (4.) SV Riedenberg 8 5 1 2 14 : 7 16 4. (5.) Oberschwarzach/Wiebelsberg 8 4 3 1 20 : 12 15 5. (2.) SV-DJK Unterspiesheim 9 4 3 2 20 : 16 15 6. (6.) FC Strahlungen 8 5 0 3 13 : 13 15 7. (9.) FC Thulba 8 4 1 3 14 : 10 13 8. (10.) TSV Gochsheim 9 3 3 3 15 : 14 12 9. (7.) TSV Forst 8 4 2 2 23 : 14 11 10. (8.) TSV Münnerstadt 7 3 2 2 14 : 12 11 11. (12.) DJK Dampfach 9 3 2 4 12 : 13 11 12. (11.) TSV/DJK Wiesentheid 7 3 0 4 10 : 12 9 13. (13.) FC Bad Kissingen 8 2 1 5 5 : 13 7 14. (14.) TSV Rannungen 9 2 1 6 6 : 26 7 15. (15.) SV Sömmersdorf/Obbach 8 1 2 5 9 : 16 5 16. (16.) TSV Knetzgau 9 0 3 6 7 : 24 3

Dem TSV Forst wurden drei Punkte abgezogen

FC Thulba – FC Geesdorf 1:0 (0:0). Die meisten der 160 Zuschauer hatten sich schon auf eine Nullnummer eingerichtet, aber dann gelang Thulba mit dem letzten Angriff der Partie doch noch der entscheidende Treffer. Florian Heim sprang nach einer Flanke am höchsten und köpfte den Ball zur Führung ins lange Eck. Die zweite Niederlage in Folge für die Geesdorfer war besiegelt.

Trotz großen Kaders hatten sie wegen Verletzten und Urlaubern einige Ausfälle zu beklagen, und so waren sie nur mit dreizehn Spielern zum Aufsteiger Thulba gereist. „Es war ein Spiel zweier Mannschaften mit gleicher Spielanlage“, sagte Trainer Hassan Rmeithi. Beide Teams waren bestrebt, den Ball laufen zu lassen, und es entwickelte sich eine offene Partie. Den besseren Start hatten die Hausherren. Sergiu Nistor köpfte den Ball nach einer Ecke an die Latte. Danach bekam auch Geesdorf seine Möglichkeiten.



Kurz vor der Pause hatte Markus Kaufmann für Thulba eine gute Chance: Er stand frei vor dem Tor, scheiterte aber an Torwart Dominik Holzmann. Nach der Pause blieb die Partie offen. Ein Schuss von Spielertrainer Hassan Rmeithi ging knapp am Tor vorbei. Thulba hatte einen Freistoß durch Marcus Hein, der an die Latte ging. In der Schlussminute erlebte der Neuling dann das glückliche Ende.

Tor: 1:0 Florian Heim (89.). Zuschauer: 160.

