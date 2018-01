Geesdorf erneut gegen Sand

Zwölf Mannschaften haben sich für die Hallenfußball-Bezirksmeisterschaft qualifiziert, die am Samstag, 21. Januar, in Münnerstadt ausgetragen wird. Ab 15 Uhr beginnen in der Dreifachsporthalle die Spiele in den drei Vorrundengruppen. Die ersten beiden Vereine jeder Vorrundengruppe sowie die beiden besten Gruppendritten erreichen die Runde der letzten Acht. Die Viertelfinalspiele sind ab 20 Uhr geplant, die Halbfinals ab 21.20 Uhr. Das Endspiel ist für 22.10 Uhr terminiert.

Gruppeneinteilung

Gruppe A

FC Geesdorf (Bezirksliga Ost)

FC Sand (Bayernliga Nord)

DJK Salz (Kreisklasse Rhön 2)

TSV Retzbach (Kreisliga Würzburg 2) Gruppe B

TSV Münnerstadt (Bezirksliga Ost)

FT Schweinfurt (Bezirksliga Ost)

TG Höchberg (Landesliga Nordwest)

SG Aschaffenburg-Strietwald (A-Klasse AB) Gruppe C

SV Euerbach-Kützberg (Bezirksliga Ost)

TSV-DJK Wülfershausen (Kreisklasse)

TSV Rottendorf (Bezirksliga West)

TSV Pflaumheim (Kreisliga Aschaffenburg)