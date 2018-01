Gast lässt die Gastgeber jubeln

Kegeln (msc)

Landesliga Männer PSW 21 Kitzingen – Polizei SV Bamberg 5:3 (3194:3189)

Einen Krimi erster Güte lieferten die beiden Kontrahenten bei der Kitzinger Heimspielpremiere. Die Hausherren wollten sich für die Niederlage der vergangenen Saison revanchieren. Dies gelang nach spannendem Spiel.

Marcel Markert und Siegfried Bohn bildeten das Kitzinger Startpaar. Bohn hatte jedoch gegen den hervorragend aufgelegten Michael Wolf keine Chance. Bei Marcel Markert lief nichts zusammen. Er spielte zwar mehr Holz als sein Gegner, musste aber ebenfalls seinen Mannschaftspunkt mit 1,5:2,5-Satzpunkten abgeben. Auf der Habenseite stand zu diesem Zeitpunkt kein Punkt. Hoffnung ließ nur der moderate Rückstand von 25 Holz aufkommen.

Im Mittelpaar gingen Gerhard Schwarzer und Christian Bohn auf die Bahn. Während Bohn einen sehr guten ersten Durchgang mit 161 Leistungspunkten spielte und auch Gerhard Schwarzer seine erste Lage gewann, schlichen sich im weiteren Verlauf kleinere Nachlässigkeiten in das Spiel der beiden ein. Nach drei Lagen hatte Bohn seinen Gegner im Griff und führte mit 2:1-Satzpunkten. Bei Schwarzer sah die Situation deutlich schlechter aus. Er lag mit 1:2 Satzpunkten zurück und hatte zudem einen Rückstand von 19 Holz. Bohn nahm seinem Gegner auch noch die letzte Bahn ab, siegte 3:1 und sorgten für Kitzingens ersten Zähler. Aber auch Gerhard Schwarzer holte seinen Rückstand auf der letzten Lage auf. In die Vollen erwischte er die Lage traumhaft und lag vor dem Abräumen hauchdünn in Führung. Diesen minimalen Vorsprung verteidigte er bis zum Schluss und ergatterte aufgrund eines mehr erspielten Holzes den zweiten Mannschaftspunkt.

Für das Schlusspaar ging das Spiel im Grunde von vorne los. Aus den 25 Holz Rückstand des Startpaares war nach dem Mittelpaares ein Drei-Holz-Vorsprung geworden. Auf der ersten beiden Bahnen setzte sich Michael Schwarzer gleich entscheidend von seinem Gegner ab, während Uwe Gast Zuschauern und Mitspielern größten Nervenkitzel bot. Jeweils mit seinem letzten Schub setzte er sich durch. Auf der nächsten Lage kamen die Gäste immer besser ins Spiel und holten sich die beiden Satzpunkte. Vor der Schlussbahn betrug der Vorsprung nur noch magere sieben Holz, die es zu verteidigen galt. Michael Schwarzer zeigte dann jedoch ungewohnte Schwächen, die durch seinen Gegner Tobias Funk aber nicht ausgenutzt wurden. Der Bamberger blieb ebenfalls weit unter seinen Möglichkeiten, so dass sich Schwarzer seinen dritten Satzpunkt sicherte.

Auf den anderen Bahnen musste sich Uwe Gast gegen die Angriffe seines Gegners wehren. Bis zur vorletzten Kugel hatten die Gäste die Nase vorn. Doch Gast kam noch einmal in die Vollen und benötigte vier Holz für den Heimsieg. Ihm gelangen schließlich acht!

Landesliga Nord Männer

PSW 21 Kitzingen – Polizei-SV Bamberg 5:3 BW Harm. Langenzenn – SKC Eggolsheim 6:2 SV Herschfeld – 1. SKC Floss 6:2 SKK Eschlkam – TSV Schwandorf 8:0 Lohengrin Kulmbach – FSV Sandharlanden 5:3

1. (4.) Lohengrin Kulmbach 2 10 4 : 0 2. (8.) SKK Eschlkam 2 10 2 : 2 3. (6.) SV Herschfeld 2 9 2 : 2 4. (4.) FSV Sandharlanden 2 8 2 : 2 4. (2.) SKC Eggolsheim 2 8 2 : 2 4. (2.) 1. SKC Floss 2 8 2 : 2 7. (8.) PSW 21 Kitzingen 2 7 2 : 2 7. (10.) BW Harm. Langenzenn 2 7 2 : 2 7. (1.) TSV Schwandorf 2 7 2 : 2 10. (6.) Polizei-SV Bamberg 2 6 0 : 4