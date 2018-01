Frickenhausen im Zwiespalt über ein 0:0

Der Fußball lebt ja vom Diskurs, und was böte sich besser an, von allen Seiten ausgeleuchtet zu werden, als so ein Unentschieden. Man kann es so sehen oder so, man kann es wägen und gewichten. Doch es wird immer ein Kompromiss bleiben, mit dem man leben kann – oder eben nicht. Christian Golden konnte mit dem 0:0 des TSV Frickenhausen im Heimspiel gegen den SV Saaldorf gut leben.

„Es ist ein gewonnener Punkt, ein positives 0:0“, erklärte der Trainer am Tag nach dem Spiel. Und doch weckt ein Unentschieden Begehrlichkeiten, weil es immer Luft nach oben lässt, so auch diesmal. Es blühen Fantasie und Konjunktiv, hätte, wäre, könnte, und auch Golden gab zu, es sei „ein bisschen schade“, dass Mitte der zweiten Hälfte ein Tor seiner Mannschaft annulliert worden sei. Denn sonst wäre mehr möglich gewesen.



Den inneren Zwiespalt, die Hin- und Hergerissenheit in der Bewertung des Spiels und mehr noch des Ergebnisses, illustriert ein Satz des Trainers vermutlich noch besser: Hätte man ihm vor dem Spiel einen Punkt angeboten, er hätte dankend zugegriffen; im Nachhinein sei er sich da nicht mehr so sicher. Saaldorf – das ist für Golden der Inbegriff offensiven Fußballs. Schon im Voraus hatte er vor dem ebenso stürmischen wie trefflichen Triumvirat des SV gewarnt, jenen drei brandgefährlichen Spitzen, über die sich Saaldorfs Spiel definiert.

Was diese Sturmwarnung auslöste, war dann am Sonntagnachmittag gut zu besichtigen. Die Frickenhäuserinnen empfahlen sich bei ihrem neunzigminütigen Auftritt nicht für einen Preis zur Förderung der Spielkultur in der Bayernliga. Was sie praktizierten, nennt man im Fußball-Jargon gerne destruktiv. Aber der Zweck heiligt ja die Mittel. Von einem „sehr zerfahrenen Spiel“ berichtete Golden. „Aber das war uns bewusst.“ Um den Gegner seiner Wucht zu berauben, trieb der TSV sein Mittelfeld-Pressing fast auf die Spitze.

Die taktische Prägung führte dazu, dass sich die Handlung weitgehendst zwischen den Strafräumen abspielte, der Ball zwischen den beiden Offensivreihen zirkulierte. Viele Versuche, bis vor das Tor durchzustoßen, liefen ins Leere. Frickenhausen rannte mitunter ins Abseits, Saaldorfs Offensive verpuffte, doch ein paar vielversprechende Ansätze gab es. Golden reklamierte die größeren Chancen für sein Team.

Einmal lag die Kugel schon im Tor. Als Frickenhausen den Ball steil nach vorne spielte, kam Saaldorfs Torhüterin Simone Schneider in größter Not aus dem Kasten geeilt, um zu retten, was zu retten war. Sandra Abersfelder erfasste die Situation blitzschnell und hob den Ball über Schneider hinweg. In diesem Moment hatte der Schiedsrichterassistent schon das Fähnchen nach oben gerissen, der Treffer zählte nicht. Abersfelder hatte wohl im Abseits gestanden.



„Ich konnte es nicht beurteilen von meinem Standpunkt aus“, sagte Golden. Aber auch so ließ sich trefflich spekulieren über die Szene Mitte der zweiten Halbzeit. Wäre da das 1:0 gefallen, Saaldorf hätte sein Spiel weiter öffnen müssen – und Frickenhausen hätte kontern können. Wieder so ein Fall von „Hätte, wäre, könnte“.

Es gab noch weitere Optionen, um einen Treffer zu landen – verhindert beide Male vom Leichtmetall des Torgestänges. Bei Frickenhausen rammte Tabea Rauschenberger den Ball in der 80. Minute aus 25 Meter Entfernung an die Latte. Etwa zehn Minuten vorher erlebte auch Frickenhausens Torhüterin ihre Schreck-Sekunde, als ein Distanzschuss an die Latte klatschte. Wieder hatte sich Trainer Golden für Anja Schreck als Nummer 1 entschieden und die gelernte Torhüterin Julia Kohl lieber ins Mittelfeld gestellt.

Die ungewöhnliche Rochade ist dem anhaltend niedrigen Personalstand geschuldet. So füllte Golden sein Reservoir mit Spielerinnen aus der zweiten Garde, unter ihnen die bayernligaerprobte Sophia Dietze. Bei ihr soll sich die nächsten Tage zeigen, ob sie eine Zeit lang die erste Mannschaft unterstützt.