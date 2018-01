Frickenhausen gibt ein 3:0 noch her

Für Christian Golden hat das Wechselbad der Gefühle zurzeit alle Nuancen. Beim Auftritt in Thenried am Samstag schienen die Fußballerinnen des TSV Frickenhausen mit der 3:0-Führung nach 63 Minuten bereits auf bestem Wege zum zweiten Saisonsieg. Doch am Schluss stand es 3:3, blieb ihnen wieder bloß ein Zähler. Nicht nur für Golden war der Ausflug vor allem eines: „Extrem bitter.“

Dass seine Spielerinnen in der verbleibenden halben Stunde der Partie noch derart einknickten, lag für den Trainer ganz klar am Personal. Schon seit längerem fallen ihm einige Kräfte verletzt weg. Zum Spiel in die Oberpfalz konnten diesmal Sabine Müller und Romina Kuffner aus beruflichen Gründen nicht mitfahren. So saßen beim TSV nur zwei Wechselspielerinnen auf der Bank.



Nicht genug damit, setzte sich die Misere im Spiel fort. In Amy Lions musste eine Ersatzspielerin bereits nach 43 Minuten ran, um die am Knie verletzte Sarah Schmidt zu ersetzen. Anja Schreck kam nach 70 Minuten für Lysanne Väth – mehr war nicht. Als Anna Thormann dann angeschlagen vom Feld musste, blieben dem TSV nur noch zehn Spielerinnen bis zum Ende. Frickenhausen ging somit in der Schlussphase quasi die Luft aus, denn auch die eben von einer Verletzung genesene Angelina Schreck schleppte sich nur so noch durch.

Es kam, wie es zu befürchten war. Zuerst landete ein Freistoß der Thenriederin Alexandra Rank aus mehr als dreißig Metern im Torgiebel (67.). „Ein Brett“, staunte Trainer Golden über diesen Schuss. Mit dem 2:3 nur drei Minuten später durch Franziska Hutter riskierte die Heimelf noch einmal alles, und nach 86 Minuten hielt Olivia Köppl mit der Fußspitze nach einem Gewühl einfach mal drauf, der Ball landete im Torwinkel zum 3:3. Schluss, aus. Was nutzte es da schon, dass Gästetorhüterin Julia Kohl zuvor mit Glanzparade einen Seitfallzieher Franziska Hutters aus dem Winkel geholt hatte (68.). Oder dass eine „Notbremse“ an der zweifachen Torschützin Sandra Abersfelder nur mit einer Gelben Karte bestraft wurde (76.), wie Golden sagte.

Dabei hatten die Seinen so gut begonnen und das Spiel nach dem frühen 1:0 (9. Minute) an sich gerissen. Angelina Schreck hatte nach Zuspiel Abersfelders aus 18 Metern getroffen. Dann zeigte Abersfelder ihre Klasse, indem sie die Torhüterin umkurvte und aus spitzem Winkel zum 2:0 einschob (20.).

Bei ihrem zweiten Treffer erwischte sie den Ball von Thenrieds Torhüterin nach zu kurz geratenem Rückpass (63.). „Mit mehr Personal“, stellte Trainer Golden fest, „gewinnen wir das Spiel.“ Kommenden Sonntag geht es nun gegen den ETSV Würzburg II.