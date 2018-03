Etwashausen macht ernst

Erfolgreich revanchierten sich Etwashausens Tischtennisspieler gegen den TTC Tiefenlauter für die 5:9-Heimniederlage im Dezember. Beim unerwartet klaren 9:2-Auswärtserfolg machten die Kitzinger deutlich, dass sie in stärkster Besetzung ernsthaft um den zweiten Platz mitspielen können.

Schließlich handelte es sich bei den gastgebenden Oberfranken um den schärfsten Mitkonkurrenten um den Relegationsplatz. Nach drei Stunden sorgte Bastian Herbert, der im Vorrundenvergleich gefehlt hatte, in einem Fünf-Satz-Spiel für den entscheidenden neunten Etwashäuser Punkt. Der 16-Jährige, der gegen Ende der Hinrunde in den Punktspielen schwächelte, überzeugte diesmal mit drei Siegen.

Glück oder Nervenstärke – je nach Standpunkt – hatte Felix Günzel, der in seinem Einzel nach 0:2-Rückstand noch in die Siegerspur fand und den entscheidenden fünften Durchgang mit 12:10 gewann. Auch Kamil Michalik und Jens Jung, die das stärkste Doppel der Liga stellen, mussten zu Beginn der Partie über die volle Distanz. Während sie sicher gewannen, kassierten Christoph Sasse und Radu Botos eine unglückliche Fünfsatz-Niederlage. Die 2:1-Doppelführung war in jedem Fall richtungsweisend. Im Hinspiel hatten die Kitzinger noch alle drei Doppel verloren und sich von diesem Rückstand im weiteren Spielverlauf nicht mehr erholt.

Nach dem Sieg in Tiefenlauter können sie dagegen in jedem Fall ihren restlichen sechs Begegnungen optimistisch entgegensehen. Nach Punkten können sie sich sogar noch eine Niederlage erlauben. Die droht möglicherweise schon im nächsten Heimspiel am Samstag, 18. März (17.30 Uhr), gegen den verlustpunktfreien Spitzenreiter Hilpoltstein II.

Die Statistik zum Spiel Tischtennis-BayernligaNord TTC Tiefenlauter – TV Etwashausen 2:9 (17:30-Sätze) Zak/Buckreus – Bastian Herbert/Felix Günzel 11:8, 6:11, 7:11, 6:11 Bosina/Kürschner – Kamil Michalik/Jens Jung 15:13, 2:11, 2:11, 11:4, 2:11 Eberhardt/Forkel – Christoph Sasse/Radu Botos 11:6, 6:11, 12:10, 6:11, 12:10 Zak – Herbert 12:10, 6:11, 10:12, 6:11 Bosina – Michalik 5:11, 4:11, 7:11 Kürschner – Jung 11:7, 2:11, 5:11, 6:11 Eberhardt – Güzel 11:1, 11:8, 4:11, 8:11, 10:12 Forkel – Botos 11:8, 11:7, 9:11, 11:9 Buckreus – Sasse 11:9, 9:11, 7:11, 11:13 Zak – Michalik 11:8, 5:11, 10:12, 11:13 Bosina – Herbert 11:9, 8:11, 3:11, 11:5, 9:11

Bayernliga Nord Männer

DJK SpVgg Effeltrich II – TTSC Kümmersbruck 9:5 TTC Tiefenlauter – TV Etwashausen 2:9 TV Hilpoltstein II – TV Altdorf 9:3 TTC Rugendorf – TV Erlangen 9:6