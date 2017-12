Etwashausen lädt zum Spitzenspiel

Zum Duell der Unbesiegten erwarten Spitzenspieler Kamil Michalik (Bild) und der TV Etwashausen an diesem Samstagabend den TSV Bad Königshofen II. Für eine Entscheidung im Titelrennen ist die Saison in der Tischtennis-Bayernliga noch nicht alt genug, aber auf einen Fingerzeig dürfen die Besucher ab 17.30 Uhr in der Florian-Geyer-Halle schon hoffen.