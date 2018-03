Etwashausen kommt seinem Ziel näher

Deutlicher als erwartet haben die Tischtennisspieler des TV Etwashausen am Samstag ihren Konkurrenten um Platz zwei bezwungen. Vor mehr als 100 Zuschauern in der Florian-Geyer-Halle stand nach dreieinhalb Stunden der 9:3-Sieg gegen den TTC Tiefenlauter fest. Der Erfolg verschafft dem TVE eine gute Ausgangsposition für die verbleibenden Spiele, um zumindest Platz zwei und damit die Möglichkeit zum Aufstieg zu bekommen.

Auch von manchen Überraschungen Tiefenlauters bei der Aufstellung hatten sich die Etwashäuser nicht aus dem Konzept bringen lassen. TVE-Mannschaftsführer Christoph Sasse begrüßte Gegner und Zuschauer, um schließlich die Aufstellung vorzutragen. Der Gegner aus dem 300-Seelen-Dorf bei Coburg hatte diesmal zwei Bulgaren und zwei Tschechen in seiner Mannschaft aufgeboten – wohl, um unberechenbarer zu sein. „Wir konnten uns gar nicht richtig auf sie einstellen“, gab Sasse zu. Doch zum Nachteil sollte das nicht werden für den TVE, der von Beginn an sichtlich motiviert zu Werke ging. „Ich pushe mich heute total, ich will unbedingt aufsteigen“, hatte etwa Jens Jung zu Beginn gegenüber einem Zuschauer erklärt.

„Der Zusammenhalt und die Kulisse haben uns geholfen.“ Christoph Sasse, Kapitän des TV Etwashausen

Einstellung und Kampfgeist habe gepasst, und die Kulisse tat ihr Übriges, wie Christoph Sasse später sagte. Deutlich mehr Besucher als sonst bevölkerten die Ränge in der Kitzinger Halle. Unter ihnen auch der Ex-Bundestagsabgeordnete Frank Hofmann, bekennender Tischtennis- und TVE-Fan. Er erwarte „eine spannende Angelegenheit, das wird über drei Stunden dauern“, sagte er. Er sollte recht behalten, was die Spieldauer anging. Richtig spannend aber wurde es am Samstag nicht. Dafür war Etwashausen zu stark.

Los ging es mit den drei Doppeln, denen es an Abwechslung, Spannung und Klasse nicht fehlte. Im ersten schlug bei Etwashausen diesmal wieder der zuletzt ausgefallene Spitzenspieler Kamil Michalik auf, der sich zusammen mit Jens Jung ein starkes Match mit den beiden Bulgaren Lengerov und Doytchev lieferte. Jung und Michalik brachten das Spiel mit 3:1 ziemlich sicher nach Hause, wie auch Felix Günzel und Bastian Herbert. Eine Achterbahnfahrt wurde es für das dritte Duett mit Radu Botos und Christoph Sasse.

Gegen die ausgefuchst und mit viel Drall agierende Kombination Baca/Kürschner gaben sie erst einmal die ersten beiden Sätze ab, auch weil sie sich nicht auf deren Spiel einzustellen vermochten. Zu ungestüm agierte vor allem Botos ab und zu. Das Blatt schien sich aber im fünften Durchgang zu wenden. Da zeigten Botos und Sasse tolle Ballwechsel. Sasse brachte einen Ball wie mit einem Boris-Becker-Hecht gerade noch im Fallen zurück auf die Platte, den nächsten verwertete Botos zum 8:5. Danach hieß es 10:5. Doch der TVE verschenkte das Spiel und damit die mögliche 3:0-Gesamtführung tatsächlich noch.

Auf der Platte daneben lieferte sich Kamil Michalik mit dem jungen Bulgaren Ilyan Doytchev ein ebenso sehenswertes Auf und Ab. Mit 11:9 gewann Michalik die Nervenschlacht im fünften Durchgang. Bastian Herbert brauchte etwas Anlauf, um gegen Trifon Lengerov sein Spiel zu finden. Enger wurde es bei Felix Günzel, der Jürgen Forkel gerade so bezwang. Es war ein Sieg des Willens, mit dem Günzel den Gesamtstand auf 5:1 für Etwashausen schraubte.

Interessant war zu sehen, wie sich die Spieler immer wieder gegenseitig aufbauten und halfen. Sie coachten sich quasi gegenseitig, gaben Tipps – oder beruhigten den Kollegen in den Pausen. Das war bei Radu Botos öfters nötig, dem Rainer Kürschner mit seiner Geduld die Nerven raubte. Kapitän Sasse versuchte in den Pausen, Botos zu erden, doch der agierte oft zu ungestüm und kompliziert – und unterlag mit 1:3.

Das sollte für das Gesamtergebnis keine große Rolle mehr spielen. Denn Michalik und Herbert errangen klare Siege, bei Felix Günzel wurde es noch einmal eng, bevor der neunte Punkt und damit der Sieg feststanden. Nach zwei verlorenen Sätzen drehte Günzel das Ganze zu seinen Gunsten, um kurz nach 21 Uhr durfte der TVE jubeln. „Wir haben viel Kampfgeist gezeigt. Unser Zusammenhalt und die Kulisse haben uns geholfen“, freute sich Christoph Sasse. Für Etwashausens Männer sind es jetzt noch vier Schritte auf dem Weg in die Aufstiegsrelegation.

Die Statistik des Spiels

TV Etwashausen – TTC Tiefenlauter 9:3 (30:19 Sätze)

Herbert/Günzel – Stibor/Forkel 3:1 (11:5, 4:11, 11:5, 12:10)

Michalik/Jung – Lengerov/Doychev 3:1 (11:6, 11:9, 8:11, 11:6)

Sasse/Botos – Kürschner/Baca 2:3 (9:11, 5:11, 11:7, 11:6, 10:12)

Kamil Michalik – Doychev 3:2 (11:13, 11:4, 11:5, 5:11, 11:9)

Bastian Herbert – Lengerov 3:1 (11:9, 12:10, 4:11, 11:7)

Felix Günzel – Forkel 3:2 (9:11, 11:8, 8:11, 11:6, 11:8)

Christoph Sasse – Stibor 3:1 (11:9, 11:3, 9:11, 11:9)

Jens Jung – Baca 0:3 (9:11, 9:11, 9:11)

Radu Botos – Kürschner 1:3 (11:8, 7:11, 10:12, 7:11)

Kamil Michalik – Lengerov 3:0 (11:7, 11:6, 11:5)

Bastian Herbert – Doychev 3:0 (11:4, 11:9, 12:10)

Felix Günzel – Stibor 3:2 (9:11, 7:11, 11:3, 11:7, 11:8)

Bayernliga Nord Männer

TSV Eintracht Eschau – TV Altdorf 9:5 TV Etwashausen – TTC Tiefenlauter 9:3