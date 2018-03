Etwashausen darf in die Relegation

Mit zwei klaren Siegen qualifizierten sich die Tischtennis-Männer des TVE für die am 6. Mai in München stattfindenden Aufstiegsspiele zur Oberliga. Dass die Meisterschaft nicht doch noch gelang, lag am Mitkonkurrenten TV Hilpoltstein II, der sein letztes Spiel in Tiefenlauter hauchdünn mit 9:7 gewann. Dabei warteten die Mittelfranken plötzlich mit einem neuen Spitzenspieler auf. Robson Smrekar kam, sah und siegte.

Etwashausen musste weiterhin auf Jens Jung verzichten, dessen Verletzung am Schlagarm doch noch nicht soweit abgeheilt war, dass der Etwashäuser „Vierer“ mitmischen konnte. Gegen Eschau fiel der Ausfall auch deshalb nicht ins Gewicht, weil das Spitzenpaarkreuz der Gäste komplett fehlte. In der Vorrunde hatte Eschaus „Einser“ Ralf Schreiner noch seine beiden Einzel gewonnen.

Diesmal entschied Etwashausens unterfränkischer Ligarivale aus dem Landkreis Miltenberg überhaupt kein Einzel für sich, sondern war lediglich im Doppel gegen Torsten Küster und Radu Botos erfolgreich, die erst zum zweiten Mal in dieser Saison zusammen spielten.

Das TVE-Duo ermöglichte auch dem zweiten Gegner, TV Altdorf, einen von drei Zählern. Überraschend auch, dass in dieser Partie Etwashausens Spitzenspieler Kamil Michalik sein erstes Einzel in der Rückrunde verlor. Gegen Daniel Spille hatte er keine Chance und unterlag glatt in drei Sätzen. Da hielt sich Bastian Herbert noch besser und schaffte es bis in den fünften Durchgang, den er aber – ebenso wie den dritten – mit 12:14 verlor. Auch der fast ein Jahr wegen eines Achillessehnenrisses ausgefallene Torsten Küster überzeugte mit zwei Siegen.

Bayernliga Nord Männer

TV Etwashausen – TSV Eintracht Eschau 9:1 TTC Tiefenlauter – TV Hilpoltstein II 7:9 TV Etwashausen – TV Altdorf 9:3 TSV Stein – DJK SpVgg Effeltrich II 2:9 TSV Eintracht Eschau – TV Erlangen 9:0 TTSC Kümmersbruck – TTC Rugendorf 5:9

1. (1.) TV Hilpoltstein II 18 16 0 2 152 : 73 32 : 4 2. (2.) TV Etwashausen 18 15 1 2 154 : 79 31 : 5 3. (3.) TTC Tiefenlauter 18 11 2 5 141 : 114 24 : 12 4. (4.) TV Erlangen 18 9 1 8 127 : 120 19 : 17 5. (5.) TSV Eintracht Eschau 18 8 3 7 120 : 118 19 : 17 6. (6.) TTC Rugendorf 18 8 2 8 122 : 122 18 : 18 7. (8.) DJK SpVgg Effeltrich II 18 7 0 11 105 : 125 14 : 22 8. (7.) TV Altdorf 18 5 3 10 112 : 145 13 : 23 9. (9.) TSV Stein 18 2 1 15 88 : 153 5 : 31 10. (10.) TTSC Kümmersbruck 18 2 1 15 82 : 154 5 : 31