Erlach/Sulzfeld erobert die Spitze

A-Klasse Würzburg 3

FC Iphofen – SC Schernau 1:2 Buchbrunn/Mainstockh. II – Dettelbach/Ortsteile II 2:6 TSV Gerbrunn II – SV Markt Einersheim 0:1 TSV Repperndorf – SV Sickershausen II 1:1 SV Erlach/Sulzfeld II – DJK Effeldorf 3:1 Bayern Kitzingen II – SSV Kitzingen II 0:1

1. (2.) SV Erlach/Sulzfeld II 5 5 0 0 14 : 3 15 2. (1.) FC Iphofen 6 4 0 2 14 : 4 12 3. (3.) DJK Effeldorf 6 4 0 2 14 : 9 12 4. (4.) SV Markt Einersheim 6 4 0 2 11 : 8 12 5. (6.) Dettelbach und Ortsteile II 5 3 1 1 12 : 7 10 6. (7.) SC Schernau 6 3 1 2 12 : 13 10 7. (5.) TSV Repperndorf 5 2 2 1 9 : 7 8 8. (10.) SSV Kitzingen II 6 2 1 3 8 : 10 7 9. (8.) SC Schwarzach II 5 2 0 3 8 : 11 6 10. (11.) Bayern Kitzingen II 6 1 1 4 7 : 12 4 10. (9.) Buchbrunn/Mainstockheim II 5 1 1 3 7 : 12 4 12. (12.) TSV Gerbrunn II 6 1 0 5 7 : 19 3 13. (13.) SV Sickershausen II 5 0 1 4 5 : 13 1

Wieder einmal sorgt der FC Iphofen unfreiwillig für Spannung in dieser Klasse. Der hohe Favorit musste sich im Kirchweihspiel am Samstag gegen Schernau mit 1:2 geschlagen geben. Es nutzte auch diesmal wenig, dass die Most-Schützlinge mehr vom Spiel hatten, gegen eine defensiv eingestellte Gästemannschaft aber nur wenige Tormöglichkeiten besaßen. Diese wurden fast kläglich vergeben. Schernau hingegen setzte läuferisch alles dagegen und ging mit zwei Kontertoren in Führung. Erst in der Nachspielzeit kamen die Hausherren zum Anschlusstreffer. Schernaus Trainer Winfried Regner sprach von einem glücklichen Sieg: „Erst verlieren wir gegen den Letzten, jetzt siegen wir in Iphofen. Schon verrückt,“ kommentierte er.

Neuer Tabellenführer ist die Spielgemeinschaft aus Erlach/Sulzfeld II. Im Spitzenspiel gegen Effeldorf agierten die Hausherren wesentlich besser als am letzten Spieltag. Konzentriert und vor allem konsequenter gingen sie zu Werke und bestimmten über weite Strecken die Begegnung. „Wir müssen in den nächsten Spielen nur auf uns schauen und versuchen unsere Spiel zu gewinnen. Alles andere lassen wir auf uns zukommen,“ SG-Informant Steffen Forstner.

FC Iphofen – SC Schernau 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Philipp Holzapfel (16.), 0:2 Jonas Zink (69.), 1:2 Christoph Weigand (90.+3).

SG Buchbrunn/Mainstockheim II – Dettelbach/Ortsteile II 2:6 (0:2). Tore: 0:1 Maximilian Thomeier (14.), 0:2 Pascal Kehl (45.+5), 0:3 Dominik Weickert (54.), 0:4 Philipp Waigandt (56.), 1:4 Marco Brandner (59.), 1:5 Max Weickert (67.), 2:5 Simon spiegel (75.), 2:6 Pascal Kehl (79.). Gelb-Rot: Maximilian Hollenbacher (57., SG).

TSV Gerbrunn II – SV Markt Einersheim 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Thomas Volkamer (88.).

TSV Repperndorf – SV Sickershausen II 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Julian Burger (18.), 1:1 Paulo Monteiro (68.).

SV Erlach/Sulzfeld II – DJK Effeldorf 3:1 (1:0). Tore: 1:0 Raphael Troll (34.), 1:1 Tobias Mulzer (60.), 2:1 Marc Ungethüm (4., Foulelfmeter), 3:1 Max Weigand (90.).

Bayern Kitzingen II – SSV Kitzingen II 0:1 (0:0). Tor: 0:1 Luca Blaimer (87.).