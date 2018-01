Ergebnis täuscht über Spielverlauf

Kegeln (crü)

Regionalliga Männer Germania Marktbreit – ESV Schweinfurt II 6:2 (3179:3145)

Die Germanen standen im ersten Heimspiel gegen den stark eingeschätzten Aufsteiger aus Schweinfurt vor einer kniffligen Aufgabe, zumal noch die Last der Auftaktniederlage auf ihren Schultern lag. Folglich wollten sie bereits am Start für einen positiven Spielverlauf sorgen. Charly Haaf gelang dies souverän. Er spielte eine sehr starke erste Hälfte und lag komfortabel mit 2:0 in Front. Dieses Niveau konnte er im weiteren Verlauf zwar nicht halten. Über zwei Punkteteilungen in den Sätzen drei und vier verbuchte er aber ohne Probleme den ersten Mannschaftspunkt.

Auf der anderen Seite tat sich Christian Rüth schwer und ließ die von seinem Gegner angebotenen Chancen ungenutzt. Eine Steigerung gelang nicht, sodass nach einem unzureichenden Ergebnis der Schweinfurter den Sieg davon trug. Im Mittelpaar zeigte sich Yannick Haaf nervenstark und abgezockt. Trotz weniger Holz als sein Konkurrent setzte er sich in einem jederzeit engen und spannenden Duell mit 3:1 durch. Markus Lohmüller gewann ebenfalls mit 3:1, auch er musste dabei aber bis wenige Wurf vor Ende um den Erfolg bangen.

Trotz 3:1-Mannschaftspunkten war die Partie bei einem Vorsprung von lediglich elf Kegeln noch völlig offen. Frank Wille und Eberhard Knöchel offenbarte abschließend starke Nerven. Wille setzte sich mit 4:0 durch, während Knöchel im letzten Satz den Mannschaftspunkt endgültig abtreten musste. Somit stand am Ende ein deutlich erscheinender, aber doch eher knapper Heimsieg gegen die Bundesliga-Reserve zu Buche.

Marktbreit: Charly Haaf 3:1 (567:531), Christian Rüth 1:3 (470:489), Yannick Haaf 3:1 (539:555), Markus Lohmüller 3:1 (535:525), Frank Wille 4:0 (548:517), Eberhard Knöchel 2:2 (520:528).

Regionalliga Ofr./Ufr. Männer

Germ. Marktbreit – ESV Schweinfurt II 6:2 Steig Bindlach – TSV Lahm 5:3 SKV Versbach – TTC Gestungshausen 7:1 SKK Helmbrechts – Gut Holz Schweinfurt 5:3 FC Eintracht Bamberg – SKC Fölschnitz 5:3