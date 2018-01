Eine Rote Karte ärgert Abtswind

Mit einem ungefährdeten 3:0 (3:0) bei Aufsteiger Ansbach-Eyb hat Spitzenreiter TSV Abtswind seine Position in der Landesliga vor Verfolger ASV Vach behauptet und die Voraussetzungen für ein spannendes Spitzenspiel kommenden Samstag geschaffen. Weil Adrian Graf fehlte, hatte Trainer Petr Škarabela seine Innenverteidigung umstellen müssen. So verteidigte Sven Gibfried neben Mathias Brunsch. Seine von Beginn an spielbestimmende Elf ging nach einer Viertelstunde in Führung: Nicolas Wirsching köpfte einen Eckball Adrian Dußlers vollkommen freistehend aus kurzer Entfernung zum 1:0 ins Tor.

Mitte der ersten Halbzeit erhöhte Abtswind seinen Vorsprung durch einen weiteren Kopfball. Nach Dußlers Hereingabe von rechts traf Pascal Kamolz zum 0:2. Kurz vor der Halbzeit trug sich auch Peter Mrugalla als Torschütze ein. Steffen Barthel hatte die Aktion durch seinen Antritt eingeleitet und als Adressat Kamolz ins Visier genommen, er geriet ins Straucheln, aber Mrugalla erspähte die Lücke und vollendete den Vorstoß zum 3:0. Über die Rote Karte gegen Julian Schneider ärgerten sich die Abtswinder am meisten. Der Torwart war im Herauslaufen gegen Ansbachs Stürmer Tim Eisenberger einen Schritt zu spät gekommen und hatte ihn dann außerhalb des Strafraums zu Fall gebracht.

„Auch zehn Mann reichten aus, um ohne Gegentor zu bleiben. Ärgerlich war der Platzverweis mit Blick auf das Spiel am nächsten Samstag gegen Vach“, meinte Abtswinds Pressesprecher Michael Kämmerer. Anstelle Schneiders stand fortan der für Gibfried eingewechselte Patrick Hefner im Tor, er musste aber nicht eingreifen: Anton Schröferl setzte den folgenden Freistoß an die Latte. Trotz Unterzahl geriet Abtswind nicht mehr in Gefahr.

Abtswind: Schneider – Gibfried (45. Hefner), Brunsch, Wirsching, Kamolz, Barthel, Hämmerlein, Mrugalla (74. Wirth), Dußler, Herrmann, Hummel (58. Endres).



Schiedsrichter: Schädle (Wörnitzstein). Zuschauer: 100. Tore: 0:1 Wirsching (14.), 0:2 Kamolz (22.), 0:3 Mrugalla (44.). Rot: Schneider (Abtswind, 44., Notbremse).