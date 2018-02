Eibelstadt zeigt starke Reaktion

Regionalliga Südost Männer

ASV Neumarkt – TSV Mühldorf 0:3 TV Hauzenberg – TSV Zirndorf 2:3 ASV Dachau II – SC Freising 0:3 MTV München – SV Schwaig II 3:1 TSV Eibelstadt – BSV 98 Bayreuth 3:2

1. (1.) MTV München 3 3 0 9 : 2 9 2. (7.) SC Freising 3 2 1 7 : 4 6 3. (2.) ASV Dachau II 3 2 1 6 : 5 6 4. (6.) TSV Zirndorf 3 2 1 7 : 5 5 5. (3.) SV Schwaig II 3 2 1 7 : 6 5 6. (4.) VC DJK MÜ-Ost-Herrsching II 2 1 1 5 : 4 4 7. (5.) TSV Eibelstadt 3 2 1 6 : 7 4 8. (10.) TSV Mühldorf 3 1 2 5 : 6 3 9. (8.) TV Hauzenberg 2 0 2 4 : 6 2 10. (9.) BSV 98 Bayreuth 2 0 2 3 : 6 1 11. (11.) ASV Neumarkt 3 0 3 1 : 9 0

TSV Eibelstadt – BSV 98 Bayreuth 3:2 (25:19, 21:25, 14:25, 25:20, 15:9). Die Eibelstadter starteten stark gegen den Aufsteiger und kamen mit guten Aufschlägen und Angriffen über alle Positionen zu leichten Punkten. Über mehrere kleine Serien gewannen sie den ersten Satz mit 25:19. Im zweiten Durchgang knüpften sie zunächst an die gute Leistung an. Doch hatte Bayreuth sein Spiel umgestellt, die Taktik der Gastgeber ging nicht mehr auf.



Es war nun ein spannendes Spiel mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe, in dem Eibelstadt zwar immer minimal in Führung lag, sich aber nie absetzte (6:5, 12:11, 16:16, 19:19). Bayreuth zeichnete sich durch sein abgeklärtes Spiel, intelligente Angriffe so-wie gutes Blockverhalten aus. Eibelstadt verlor die Präzision in Aufschlag und Annahme – und letztlich auch den Satz.

Der dritte Satz war aus Eibelstädter Sicht eine einzige Katastrophe. Nicht nur, dass der Gegner mit einfachsten Spielzügen punktete, ging es für die Hausherren auch gesundheitlich an die Substanz: Erst knickte Mittelblocker Gehrlicher bei einer Blockaktion um. Er spielte unter Schmerzen allerdings weiter. Dann knallte Außenangreifer Moritz Giehl mit dem Hinterkopf an den Schiedsrichterstuhl und musste für den Rest des Satzes ausgewechselt werden. Bayreuth holte sich den Satz.



Eibelstadts Trainer Sascha Krieblin forderte von seinen Spielern, die nötige Disziplin und Ordnung in Abwehr und Angriff zu zeigen – und sie reagierten. Mit sehr guter Annahme und wieder druckvolleren Angaben gewannen sie ihre Sicherheit im Angriff zurück und setzten sich mit 25:20 durch. Wie eine Woche vorher musste der Tiebreak entscheiden. Die Hausherren spielten Bayreuth an die Wand, wechselten mit 8:2 die Seiten. Die Bayreuther verkürzten noch mal auf 13:8, doch am Ergebnis änderte das wenig. Eibelstadt setzte sich mit 15:9 durch.