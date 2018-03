Die Mainfranken im Wartestand

Mit seinen 34 Jahren ist Dominik Ruschin der mit Abstand älteste Akteur im aktuellen Aufgebot der HSG Mainfranken. Der gerade 1,64 Meter große Außenspieler hat bei den Handballern des TV Etwashausen noch Zeiten mitgemacht, als die nach zwei Jahren in der Landesliga wieder absteigen mussten. Einige seiner heutigen Mitspieler warfen da noch in der C-Jugend ihre Tore.

Jetzt ist das Gros seiner Mitspieler zwischen 18 und 25 Jahre alt. „Wenn ich den Spielbericht vor dem Spiel ausfülle, denke ich darüber schon einmal nach. Aber solange ich Spaß beim Training und Spiel habe, mithalten kann und der Trainer mich aufstellt, bleibe ich dabei“, sagt Ruschin. Mit der Familie – Ruschin ist verheiratet und hat zwei Kinder – bringt er das Hobby irgendwie unter einen Hut.

Er erlebt derzeit wieder einen Neuaufbau im Kitzinger Handball, denn die mittlerweile zur HSG Mainfranken gewordene Verbindung aus TV Etwashausen, TG Kitzingen und TSV Mainbernheim ist vergangene Saison in die Bezirksliga abgestiegen. Das musste Ruschin erst einmal verdauen, auch wenn es bereits relativ bald feststand. „Das wurmt einen schon, aber wir müssen damit zurecht kommen“, sagt er, der auch der Verantwortliche für die erste Männermannschaft ist.

Am liebsten würde die HSG sofort wieder aus der Bezirksliga nach oben ausbrechen, doch das dürfte in dieser Runde schwierig zu schaffen sein. Zum einen hat sich die Mannschaft um den neu verpflichteten Trainer Norbert Senft zum Auftakt zwei Niederlagen gegen den Titelfavoriten SV Michelfeld und Waldbüttelbrunn III und damit einen Fehlstart geleistet. Zum anderen sind die Michelfelder zu stark, wie Ruschin sagt. „Sie haben sehr spielfreudige Leute und einen guten Rückraum.“

In den beiden Auftaktspielen war der sowieso schon etwas dünne Kader der HSG zusätzlich durch Urlauber geschwächt, es fehlte auch an der Kraft, sagt Ruschin. Zudem müssen Oliver Eckert, Benno Gattenlöhner, Julian Schüll, Julian Machwart und Petrick Kräutner ersetzt werden. Da tut es der HSG umso besser, dass nun in Denis Motscha ein Guter zurückkommt nach seinem Kurz-Gastspiel in Rimpar.

„Unser Ziel ist schon, weiter oben dran zu bleiben. Wir wollen Dritter oder Vierter werden, um im kommenden Jahr richtig anzugreifen“, sagt Dominik Ruschin. Dieses Jahr tue es den vielen jungen Kerlen im Kader vielleicht ganz gut, sich in der Bezirksliga an die doch merklich rauere Luft bei den Männern zu gewöhnen. Zudem müssten aus Mangel an routinierten Kräften nun eben manche der jüngeren Akteure Verantwortung übernehmen. Das sei eine ungewohnte Rolle für den einen oder anderen Jungspund, sagt Ruschin. „Die 18-, 19-Jährigen schauen schon zu einem auf, der bereits drei Jahre bei den Männern spielt“, hat er festgestellt.

Froh ist Ruschin, dass der Verein in Norbert Senft (56) „einen erfahrenen Fachmann, eine gute Lösung“ auf der Trainerposition gefunden habe. Auch Senft wisse, dass die junge Truppe Zeit benötige und sich erst einmal finden müsse. Für die nächste Zeit gelt es, den aktuellen Kader zu halten und die Verletzten wieder heranzuführen. Von unten kommt erst aus der B-Jugend wieder Zuwachs, da sich die A-Jugend der HSG quasi in Richtung TV Großlangheim verabschiedet hat.

Dieses Wochenende wollen sich Ruschin und die Mainfranken mit einem Sieg ein Stück weiter nach vorne in der Tabelle kämpfen. Als Gegner erwarten sie die Reserve des TV Marktsteft.