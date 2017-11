Die ersten Punkte für Eibelstadts Zweite

Bayernliga Nord Frauen

TB/ASV Regenstauf – VG Bamberg II 3:1 TSV Zirndorf – TV Mömlingen 2:3 TSV Eibelstadt – TV Unterdürrbach 3:1 TSV Eibelstadt II – TV-DJK Hammelburg II 3:0

1. (1.) TB/ASV Regenstauf 3 3 0 9 : 4 8 2. (2.) TSV Eibelstadt 2 2 0 6 : 2 6 3. (3.) VC Katzwang-Schwabach 1 1 0 3 : 0 3 3. (3.) VGF Marktredwitz 1 1 0 3 : 0 3 5. (5.) TSV Eibelstadt II 2 1 1 4 : 3 3 5. (5.) VG Bamberg II 2 1 1 4 : 3 3 7. (7.) TV Mömlingen 2 1 1 5 : 5 3 8. (8.) TSV Zirndorf 3 0 3 3 : 9 1 9. (8.) TV Unterdürrbach 2 0 2 1 : 6 0 10. (10.) TV-DJK Hammelburg II 2 0 2 0 : 6 0

TSV Eibelstadt – TV Unterdürrbach 3:1 (25:23, 22:25, 25:18, 25:18). Mit einer Reihe neuer und zurückgekehrter Spielerinnen kam Eibelstadt im Derby anfangs nicht in Schwung. So liefen die Gastgeberinnen von Beginn an einem Rückstand hinterher, den sie erst dank einer Aufschlagserie von Natalia de Moraes in einen Vorsprung wandelten. Am Ende hatten sie den ersten Satz mit 25:23 gerettet.



Doch auch im zweiten Durchgang erwischten die Unterdürrbacherinnen den besseren Start. Beim Stande von 1:4 rief Eibelstadts Trainerin Annette Schwab ihre Schützlinge in einer Auszeit zusammen, um sie zurück in die Erfolgsspur zu bringen. Obwohl dies gelang und das Team sich zunächst herankämpfte, verlor es am Satzende wieder die Konsequenz und gab ihn mit 22:25 ab.



Unterstützt von guten Aufschlägen, wurden die Eibelstädterinnen im dritten Durchgang sicherer. Immer häufiger fingen sie durch ihren großen Block die Angriffe der Gäste ab. Das führte zwischenzeitlich zu acht Punkten Vorsprung, der den Satzgewinn mit 25:18 bescherte. Nun hieß es, das Spiel im vierten Satz zu gewinnen und damit drei Punkte zu holen.

Von Beginn an lagen die Gastgeberinnen in Führung, und Unterdürrbach war beim Stand von 2:6 zu einer ersten Auszeit gezwungen. Doch das änderte nichts mehr am Spiel. Eibelstadt holte sich über 18:11 und 25:18 den vierten Satz und die drei Punkte. Nun hat die Mannschaft ein spielfreies Wochenende, ehe es erstmals auswärts – beim noch unbekannten Aufsteiger aus Bamberg – ans Netz gehen wird.

TSV Eibelstadt II – TV Hammelburg II 3:0 (25:18, 25:23, 25:20). Zu Beginn des ersten Satzes war allen Spielerinnen die Nervosität anzumerken. Als Aufsteiger aus der Landesliga Nordwest kennen sie sich eben doch allzu gut. Lang andauernde Spielzüge mit vielen Abwehraktionen und nur wenig überzeugenden Angriffen auf beiden Seiten waren die Folge. Da kamen die Aufschlagsserien von Eibelstadts Leonie Fischer und Janina Huberth in der Mitte des Satzes wie gerufen. Sie führten zu einem sicheren Sechs-Punkte-Vorsprung, den Eibelstadt durch gute Blockarbeit und variable, überzeugende Angriffe bis Ende des Satzes sogar noch erhöhte.



Im zweiten Durchgang erarbeiteten sich die Gastgeberinnen erneut eine Führung mit vier Punkten. Doch nun geriet der Annahme- und Abwehrriegel immer wieder ins Wanken, sodass an einen ruhigen und geordneten Spielaufbau kaum mehr zu denken war. Erst eine weitere Aufschlagserie, diesmal von Katrin Graf, verhalf den TSV-Spielerinnen zu Punkten. Nach einigen gelungenen Blockaktionen bekamen sie ihre Nerven in den Griff, und so ging der Satz doch hart umkämpft an Eibelstadt.

Der dritte Abschnitt war dann ein Spiegelbild der vorangegangen Sätze: ein guter Start der Eibelstädterinnen, Konzentrationsmängel in der Mitte des Satzes, Stimm- und Stimmungsverlust sowie graue Haare bei Trainerin Annette Schwab, ein Punkt-für-Punkt-Kampf, gelungene Aufschläge von Hannah Kölling und Uli Fischer, Nervenstärke zum Satzende bei den Eibelstädterinnen, Satzgewinn! Und der Lohn der ganzen Aufregung? Die ersten Saisonpunkte sind unter Dach und Fach.