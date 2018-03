Die Bayern mit der Bilanz eines Absteigers

Bezirksliga West

FC Viktoria Kahl – SpVgg Hösbach-Bahnhof 0:0 TSV Rottendorf – Bayern Kitzingen 6:0 SC Schwarzach – DJK Hain 1:3 TSV Keilberg – TSV Neuhütten/Wiesthal 1:3 TuS Frammersbach – BSC Schweinheim 0:1 TuS Leider – FC Leinach 4:3 FG Marktbreit/Martinsheim – TSV Uettingen 3:1 FV Karlstadt – SV Vatan Spor Aschaffenburg 2:2

1. (1.) SV Vatan Spor Aschaffenburg 11 9 2 0 38 : 12 29 2. (2.) FC Viktoria Kahl 11 8 1 2 21 : 8 25 3. (4.) TuS Leider 11 7 2 2 27 : 11 23 4. (3.) FV Karlstadt 10 6 4 0 20 : 7 22 5. (5.) TSV Rottendorf 11 6 2 3 20 : 9 20 6. (6.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 9 5 1 3 19 : 13 16 7. (7.) TSV Uettingen 10 4 2 4 16 : 13 14 8. (8.) BSC Schweinheim 11 4 2 5 14 : 21 14 9. (10.) FG Marktbreit/Martinsheim 10 4 1 5 16 : 20 13 10. (11.) TSV Neuhütten/Wiesthal 10 4 0 6 15 : 19 12 11. (12.) DJK Hain 10 4 0 6 13 : 18 12 12. (9.) TuS Frammersbach 9 3 1 5 13 : 15 10 13. (13.) FC Leinach 10 2 2 6 16 : 27 8 14. (14.) TSV Keilberg 10 2 1 7 10 : 22 7 15. (15.) SC Schwarzach 10 2 0 8 9 : 27 6 16. (16.) Bayern Kitzingen 11 1 1 9 7 : 32 4

TSV Rottendorf – Bayern Kitzingen 6:0 (0:0). Ein Drittel der Runde ist vorbei, und der Landesliga-Absteiger hat bislang nur vier Punkte auf dem Konto. Zudem besitzen die Bayern die schwächste Offensive der Liga. Und keine Mannschaft hat mehr Gegentreffer bekommen. Man muss nicht um den heißen Brei herum reden: Das ist die Bilanz eines Absteigers.



Bei der 0:6-Klatsche in Rottendorf lagen die Kitzinger bis zur Pause noch im grünen Bereich. Die Gastgeber waren zwar die aktivere Mannschaft und hatten mehr vom Spiel. Aber da hielten die Bayern noch dagegen und hatten durch Daniel Koch auch die Gelegenheit, in Führung zu gehen. Kurz vor der Halbzeit landete eine Flanke von Florian Gaubitz auf der Oberkante der Latte. Glück hatten die Bayern, als Rottendorf einen von Niklas Donaldson verschuldeten Handelfmeter nicht nutzen konnte.



Was sich nach der Pause abspielte, da verschlug es Sportleiter Kabil Jabiri die Sprache. Innerhalb von acht Minuten zog Rottendorf auf 0:3 davon. Die Mannschaft gab sich danach auf, und Rottendorf machte das halbe Dutzend voll.

Tore: 1:0 Nicolas Schubert (47.), 2:0 Julian Weber (54.), 3:0 Robin Busch (55.), 4:0 Nicolas Schubert (69.), 5:0 Niklas Paatz (83.), 6:0 Moritz Schubert (85.). Zuschauer: 143.

SC Schwarzach – DJK Hain 1:3 (1:2). Eine ganz starke zweite Hälfte reichte Neuling Schwarzach wieder nicht zum Sieg. Der Aufsteiger setzte Hain in dessen Hälfte fest und hatte genügend gute Gelegenheiten, um die Halbzeitführung der Gäste auszugleichen. Aber Fabian Wolpert im Tor der DJK zeigte großartige Reflexe bei Großchancen Peter Links oder Nico Eichelbrönner. Zudem landete ein Schuss Fabian Rabensteins an der Latte.



„Wir waren klar die bessere Mannschaft“, stellte Co-Trainer Jan Hinrichs fest. „Wir haben einen hohen Aufwand betrieben, der nicht belohnt wurde. Nach dem Spiel in Keilberg wollten wir eine Reaktion sehen.“ Kurz vor dem Ende schloss Hains gefährlicher Angreifer einen Konter zum alles entscheidenden 1:3 ab. So steht nach dem zehnten Saisonspiel die achte Niederlage für den Aufsteiger.

Tore: 1:0 Peter Link (9.), 1:1 Patrick Badowski (14.), 1:2 Patrick Badowski (37.), 1:3 Patrick Badowski (87.). Zuschauer: 75.

FG Marktbreit/Martinsheim – TSV Uettingen 3:1 (0:0). Diesmal kam der Sieg der Marktbreiter von der Bank. Ins einem ersten Spiel nach sieben Monate Verletzung gelang Joachim Barthel fünf Minuten nach seiner Einwechslung ein Traumtor zur 2:1-Führung. Der ebenfalls eingewechselte Nino Quentzler machte dann in der Schlussminute mit dem Tor zum 3:1 den verdienten Sieg der FG klar.



Die Uettinger, die sich nicht versteckten, bissig waren und immer ihre Chance suchten, waren besser gestartet. Dann fand sich die FG und hatte Möglichkeiten zur Führung. Lawrence Uwalaka traf aber nur den Pfosten. Valentin Gebert hatte Pech mit einem Lattenschuss. Nach der Halbzeit gab es nach Foul an Julian Dennerlein und Strafstoß, den Uwalaka zur Führung nutzte. Nach dem Ausgleich sah es nach einem Remis aus, ehe die Einwechselspieler für den Erfolg sorgten.

Tore: 1:0 Lawrence Uwalaka (50., Foulelfmeter), 1:1 Lukas Weimer (74.), 2:1 Joachim Barthel (87.), 3:1 Nino Quentzler (90.). Zuschauer: 200.

