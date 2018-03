Die AKG-Mädchen sind Bezirksmeister

Obwohl mit Julia Flohr und Ina Hertlein zwei wichtige Spielerinnen fehlten, gewannen die Handballmädchen des Armin-Knab-Gymnasiums Kitzingen die Bezirksmeisterschaft in der Altersklasse 2. Mit 16:8 bezwangen sie in Marktheidenfeld das Team des Hermann-Staudinger-Gymnasiums Erlenbach. Spannender verlief die Partie gegen das Balthasar-Neumann-Gymnasium Marktheidenfeld. In dessen Reihen spielten in Amelie Müller und Anna Müller-Scholden zwei Akteurinnen der Marktstefter Bayernliga-Jugend. Marktheidenfeld führte schnell mit 4:0. Bei der kurzen Spielzeit blieben dem Kitzinger Betreuer Dusan Suchy kaum taktische Möglichkeiten, aber seine Umstellung im Angriff und in der Abwehr zeigte Wirkung. Bis zur Pause war seinem Team die Wende gelungen. Über ein 10:4 schaffte es das 12:7. Im Bild der Bezirksmeister (hinten von links): Betreuer Dusan Suchy, Alina Streng, Gabriella Moser, Maren Fahmer, Cara Reuthal, Franziska Remler; (vorn) Sophie Wendel, Verena Böhm, Thu-huan Thong und Sarah Reinertz.