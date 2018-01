Dettelbacher Dauerbelastung

2. Bezirksliga Ost Männer

TV Dettelbach – TSV Brendlorenzen 3:9 TV Etwashausen II – TV Dettelbach 9:7 SC Heuchelhof II – TSV Albertshofen 9:4 TV Dettelbach – SC Heuchelhof II 9:7

1. (1.) TSV Brendlorenzen 13 12 1 0 116 : 57 25 : 1 2. (2.) TV Ochsenfurt 13 12 0 1 112 : 37 24 : 2 3. (3.) TV Etwashausen II 13 8 1 4 106 : 73 17 : 9 4. (4.) TSV Waigolshausen 13 6 2 5 87 : 88 14 : 12 5. (6.) SC Heuchelhof II 13 5 0 8 88 : 97 10 : 16 6. (5.) SV-DJK Unterspiesheim 12 4 1 7 68 : 90 9 : 15 7. (7.) VfL Niederwerrn 12 3 2 7 64 : 95 8 : 16 8. (8.) TV Dettelbach 13 4 0 9 77 : 99 8 : 18 9. (9.) TSV Albertshofen 12 2 2 8 58 : 99 6 : 18 10. (10.) TSV Arnshausen 12 1 3 8 58 : 99 5 : 19

TV Dettelbach – TSV Brendlorenzen 3:9 (15:31-Sätze), TV Dettelbach – SC Heuchelhof II 9:7 (32:28). Profifußballer, also Menschen, die mit dem Balltreten ihren Lebensunterhalt verdienen, beklagen sich häufig über „englische Wochen“. Zeiten also, in denen sie mehr als einmal in sieben Tagen ihrer Arbeit nachgehen. Was sollen da die nebenberuflichen Tischtennisspieler des TV Dettelbach sagen, die hauptberuflich als Apotheker, Ingenieur, Bankkaufmann, Mechatroniker und Lehrer tätig sind und wegen ihres Hobbys am Donnerstag, Freitag und Samstag an die Platten mussten?

Mit der Niederlage gegen Brendlorenzen war zu rechnen. Der Tabellenführer machte mit seinen Gastgebern kurzen Prozess und hatte nach 70 Minuten zwei weitere Zähler unter Dach und Fach gebracht.

Wichtig war dagegen der umkämpfte Dettelbacher Heimerfolg gegen die Reserve vom Würzburger Heuchelhof. Der 3:0-Start nach den Doppeln und die beiden Siege im ersten Paarkreuz brachten die Gastgeber auf einen guten Weg (5:0). 6:2 führten sie bereits, als ihre Gäste fünf Einzel in Folge gewannen. Johannes Weimann und Peter Dill bremsten die Abwärtsspirale, ehe Bernward Unger und Jürgen Knorr mit ihrem zweiten Doppelsieg den Erfolg sicherstellten.

Dettelbach (gegen Brendlorenzen): Johannes Weimann/Peter Dill 1, Simon Keller 1, Bernward Unger 1. Dettelbach (gegen Heuchelhof): Jürgen Knorr/Bernward Unger 2, Simon Keller/Thorsten Döring 1, Johannes Weimann/Peter Dill 1, Knorr 1, Unger 1, Weimann 2, Dill 1.

TV Etwashausen II – TV Dettelbach 9:7 (34:28). Das spannendste Spiel lieferten sich die Dettelbacher mit dem Lokalrivalen aus Etwashausen. Drei Doppelsiege zu Beginn ließen auch hier die Gäste auf ein erfolgreiches Ende hoffen. Mit einem 7:1-Lauf drehten die Kitzinger jedoch das Blatt. Dennoch blieb es spannend. Das lag auch daran, dass sich die Dettelbacher nicht entmutigen ließen, sondern munter weiter tatkräftig Widerstand leisten. So musste bei einer 8:7-Führung des TVE erneut das Schlussdoppel entscheiden. Diesmal fanden die Dettelbacher Knorr/Unger in Röder/Botos ihre Meister, die nach mehr als vier Stunden und einige Minuten nach Mitternacht den Sieg festmachten.

Etwashausen: Christian Röder/Radu Botos 1, Röder 2, Botos 2, Andreas Bibak 1, Christoph Pfrenzinger 2, Nico Pfrenzinger 1. Dettelbach: Simon Keller/Thorsten Döring 1, Jürgen Knorr/Bernward Unger 1, Johannes Weimann/Peter Dill 1, Dill 2, Weimann 1, Keller 1.

SC Heuchelhof II – TSV Albertshofen 9:4 (32:18). Nichts wurde es mit dem dritten Saisonerfolg von Aufsteiger Albertshofen. Gegen eine Mannschaft in punktemäßiger Reichweite kassierte er eine deutliche Niederlage. Stärkster Gäste-Akteur war Spitzenspieler Marvin Raab, der seine beiden Einzel gewann.

Albertshofen: Timo Gallena/Oliver Hebling 1, Marvin Raab 2, Johannes Vogler 1.

3. Bezirksliga Ost Männer

TSV Goßmannsdorf – TTC Kerbfeld 3:9 TV Etwashausen III – SV Kürnach 5:9 TTC Sand – TSV Rottendorf 1:9 DJK Astheim – TV Ochsenfurt II 8:8

1. (1.) TV Ochsenfurt II 12 11 1 0 107 : 39 23 : 1 2. (2.) TSV Rottendorf 13 10 0 3 105 : 60 20 : 6 3. (3.) SV Kürnach 11 9 0 2 87 : 57 18 : 4 4. (4.) TV Etwashausen III 14 8 0 6 99 : 83 16 : 12 5. (5.) TTC Sand 13 6 0 7 80 : 87 12 : 14 6. (7.) TTC Kerbfeld 11 5 0 6 66 : 73 10 : 12 7. (6.) SV Kleinmünster 14 3 3 8 78 : 104 9 : 19 8. (8.) TG Würzburg II 12 3 2 7 70 : 91 8 : 16 9. (9.) DJK Astheim 13 2 3 8 74 : 108 7 : 19 10. (10.) TSV Goßmannsdorf 13 1 1 11 49 : 113 3 : 23

TV Etwashausen III – SV Kürnach 5:9 (21:33). Mit zwei Ersatzleuten waren die Etwashäuser gegen Kürnach chancenlos. Zwei Doppel und drei Punkte im mittleren Paarkreuz sorgten für ein freundlicheres Ergebnis aus Sicht der Gäste.

Etwashausen: Markus Sendner/Oliver Sponsel 1, Heinrich Kressmann/Martin Günzel 1, Günzel 2, Sponsel 1.

DJK Astheim – TV Ochsenfurt II 8:8 (28:36). Im zwölften Saisonspiel hat es die Ochsenfurter Reserve erwischt. Ausgerechnet bei den abstiegsgefährdeten Astheimern ließ sie ihren ersten Punkt. Ohne den erkrankten Malik Atakan und gegen einen aufopferungsvoll um den Klassenerhalt kämpfenden Gegner tat sich der Spitzenreiter von Beginn an schwer. Alle vier Doppel wurden im fünften Satz verloren, darüber hinaus auch zwei Einzel. Lediglich einmal setzten sich die Gäste im Entscheidungssatz durch. Das Unentschieden war gerecht.

Astheim: Christopher Bedenk/Harald Broller 2, Simon Hufnagel/Tobias Weingärtner 1, Christoph Kram/Maximilian Bedenk 1, Hufnagel 2, Maximilian Bedenk 1, Christopher Bedenk 1. Ochsenfurt: Simon Weigand 2, Yannick Weger 1, Rainer Fegelein 1, Niko Kocher 1, Paul Fechner 2, Ludwig Weigand 1.

Bayernliga Nord Jungen

TSV Neutraubling – TSV Ebermannstadt 8:4 TV Hilpoltstein – TTC Bruckberg 8:0 Post SV Nürnberg – TSV Ansbach 8:2 TSV Unterlauter – TV Etwashausen 8:4 BSC Woffenbach – TSV Ebermannstadt 2:8

1. (1.) TV Hilpoltstein 14 13 0 1 110 : 31 26 : 2 2. (2.) TSV Neutraubling 14 12 0 2 101 : 46 24 : 4 3. (3.) TSV Ebermannstadt 16 12 0 4 115 : 72 24 : 8 4. (4.) TV Bürgstadt 12 7 0 5 66 : 63 14 : 10 5. (5.) TTC Bruckberg 15 7 0 8 81 : 80 14 : 16 6. (6.) TV Etwashausen 13 5 1 7 61 : 75 11 : 15 7. (7.) TSV Unterlauter 14 5 1 8 71 : 86 11 : 17 8. (8.) Post SV Nürnberg 13 4 1 8 57 : 82 9 : 17 9. (9.) TSV Ansbach 15 3 0 12 48 : 103 6 : 24 10. (10.) BSC Woffenbach 14 0 1 13 39 : 111 1 : 27

TSV Unterlauter – TV Etwashausen 8:4. Etwashausen: Markus Sendner/Kilian Hartner 1, Sendner 2, Andreas Bibak 1.