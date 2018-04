Kreisliga Würzburg 1

TSV Sulzfeld – FC Würzburger Kickers III 1:0 SG Buchbr./Mainstockh. – SB Versbach 1:0 SSV Kitzingen – SpVgg Giebelstadt 2:0 SV Sonderhofen – SV Heidingsfeld 1:1 FC Hopferstadt – SB DJK Würzburg 1:0 TSV Rottenbauer – TSV Güntersleben 0:5 Dettelbach u. Ortsteile – FC Eibelstadt 5:1 ETSV Würzburg – TSV Reichenberg 4:0

1. (1.) SV Heidingsfeld 5 4 1 0 14 : 2 13 2. (2.) SSV Kitzingen 5 4 0 1 13 : 6 12 3. (3.) Dettelbach u. Ortsteile 5 4 0 1 12 : 5 12 4. (6.) TSV Güntersleben 5 3 1 1 12 : 5 10 5. (7.) SG Buchbrunn/Mainstockh. 5 3 1 1 10 : 9 10 6. (8.) ETSV Würzburg 5 3 0 2 12 : 4 9 7. (4.) SV Sonderhofen 5 2 3 0 9 : 3 9 8. (5.) SB DJK Würzburg 5 2 1 2 12 : 10 7 9. (11.) TSV Sulzfeld 4 2 0 2 4 : 8 6 10. (13.) FC Hopferstadt 5 1 2 2 7 : 9 5 11. (9.) SB Versbach 4 1 1 2 6 : 6 4 12. (10.) TSV Reichenberg 4 1 0 3 3 : 10 3 13. (12.) SpVgg Giebelstadt 5 1 0 4 9 : 17 3 14. (14.) FC Würzburger Kickers III 5 0 2 3 7 : 14 2 15. (15.) FC Eibelstadt 4 0 1 3 3 : 12 1 16. (16.) TSV Rottenbauer 5 0 1 4 4 : 17 1

SG Buchbrunn/Mainstockheim – SB Versbach 1:0 (1:0). Im Kirchweihspiel reichte am Freitag ein Treffer von Neuzugang Philipp Göcke zum Sieg, den Marco Brandner über außen schön vorbereitet hatte. Die überlegene SG ließ bereits anfangs nicht nur durch Spielertrainer Markowski (8.) gute Möglichkeiten aus. Auch im zweiten Abschnitt vergaben die Hausherren mehrere Konter, um alles klar zu machen. Versbachs beste Chance durch Aydin Koldas wehrte SG-Torwart Tobias Karl am Ende gerade noch ab (90.+4). Die Gäste reisten angesichts etlicher Ausfälle nur zu zwölft an. Einer kurzfristigen erneuten Verlegung hatte die SG allerdings nicht zugestimmt.

Tor: 1:0 Philipp Göcke (17.).

TSV Sulzfeld – Würzburger Kickers III 1:0 (0:0). In Heidingsfeld zuletzt unter Wert geschlagen, reichte diesmal ein Treffer von Daniel Keßler zum zweiten Sieg der Sulzfelder in dieser Runde. Bis dieser fest stand, mussten die Gastgeber aber ein schweres Stück Arbeit verrichten. Beide Mannschaften setzten über weite Strecken auf eine sichere Defensive, bis zum Tor des Tages passierte vorne wenig. Beim 1:0 erwischte Daniel Keßler einen Freistoß aus dem Halbfeld einen Tick früher als Kickers-Torwart Sebastian de Camillo, legte den Ball an diesem vorbei und schob ein (64.). In der Schlussphase verpasste Sulzfeld bei Kontern über Marcel Reuther, Manuel Sulz und Niklas Pfarr weitere Treffer. Die Kickers besaßen zum Ende hin zu zwei halbwegs gefährliche Situationen, die sie nicht nutzten.

Tor: 1:0 Daniel Keßler (64.).

SSV Kitzingen – SpVgg Giebelstadt 2:0 (2:0). Dank eines starken Starts mit zwei frühen Metz-Toren gewannen die Kitzinger, die Trainer Thomas Beer trotzdem nicht voll überzeugten. „Die zweite Hälfte war nicht das, was ich sehen will. Wir müssen mehr Struktur in unser Spiel bringen.“ Ihm missfielen vor allem die zu fahrig ausgespielten Kontergelegenheiten nach der Pause. Zu Beginn schloss Steffen Metz gleich den ersten gefährlichen Angriff des SSV mit dem 1:0 ab, als ihn Felix Scheider steil geschickt hatte. Wenig später erwischte der Angreifer einen abgelenkten Eckball und verwertete den Ball per Dropkick aus 16 Metern zum zweiten Tor. In der Folge ließ Kitzingen nach, auch weil Metz früh verletzt raus musste (23.). Giebelstadt agierte optisch gut, am Strafraum war aber meist Feierabend. Die Siedler ließen durch Vincent Held, Leander Greubel, Johannes Speda und Maxi Mergenthaler gute Gelegenheiten aus. Hinten parierte Torwart Michael Kümmel zum Schluss zweimal prima gegen die Gäste.

Tore: 1:0 Steffen Metz (8.), 2:0 Steffen Metz (14.).

SV Sonderhofen – SV Heidingsfeld 1:1 (0:1). Ein respektables 1:1 trotze Sonderhofen dem Absteiger und Tabellenführer ab, das Sonderhofens Trainer Uwe Göb als gerecht einstufte. Das von Abwehr und Vorsicht geprägte Spiel blieb bis zum Ende spannend. Heidingsfelds Führung glich Simon Karl später nach einem Pass durch die Gästeabwehr aus. Danach wankte der Gast nur kurz.

Tore: 0:1 Marco Hartmann (21.), 1:1 Si-mon Karl (63.).

FC Hopferstadt – SB/DJK Würzburg 1:0 (0:0). Nach dem Schlusspfiff durfte sich FC-Trainer Erwin Klafke endlich ein Siegerbier schmecken lassen, denn Oldie Stefan Pohl gelang kurz vor Schluss der Siegtreffer. Dieser war nach Klafkes Ansicht verdient, denn seine Mannen besaßen die klareren Chancen. Zunächst erwischte Torben Reibold nur den Innenpfosten, der Abpraller landete genau in den Armen von DJK-Torwart Stark (33.). Stefan Pohl und Moritz Dopf vergaben später, so dass sich alle bereits auf ein 0:0 eingestellt hatten. Bis Pohl doch noch traf.

Tor: 1:0 Stefan Pohl (87.).

Dettelbach und Ortsteile – FC Eibelstadt 5:1 (2:1). Lange Zeit verlief das Spiel nicht so einseitig, wie es das 5:1 vermuten ließ. Dettelbach hatte nach Schrauds erstem Streich durch Tim Reiner und Christian Grabers fulminanten Schuss weitere Möglichkeiten, ehe der FC mit dem Elfmeter zurück im Spiel war. Wer weiß, wie es gelaufen wäre, hätte nicht DuO-Torwart Bastian Ringelmann danach zweimal glänzend gegen Marcel Woller gehalten. Später wurde Oliver Stark zum Einfädler einiger weiterer Tore. Mit dem 3:1 ließ Eibelstadts Gegenwehr nach. „Wir haben die Treffer einfach zum richtigen Zeitpunkt gemacht“, brachte es Dettelbachs Sportleiter Hugo Holzapfel es auf einen Nenner.

Tore: 1:0 Benedikt Schraud (4.), 1:1 Phi-lipp Eismann (25., Foulelfmeter), 2:1 Benedikt Schraud (54.), 3:1 Tim Reiner (67., Foulelfmeter), 4:1 Lukas Bock (68.), 5:1 Tim Reiner (83.).

