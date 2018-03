Den Bayern gelingt ein echter Coup

Daniel Mache (32) hat sich dem Fußball-Bezirksligisten Bayern Kitzingen angeschlossen. Mit der Verpflichtung des ehemaligen Regionalliga- und Bayernligaspielers sei dem Verein um Sportleiter Kabil Jabiri und Trainer Björn Auer „ein echter Coup gelungen“, teilt der Klub in einer Presseerklärung mit. Mache entstammt der Jugend des 1. FC Nürnberg, wo er eine Saison zum Kader der „U23“ gehörte. Von dort wechselte er 2004 zum Würzburger FV. Er gehörte wie Auer zu jener Mannschaft, die am Saisonende als Aufsteiger überraschend den dritten Platz in der Bayernliga belegte. Von 2007 bis 2016 stand er im Kader des FC Schweinfurt 05, für den er unter anderem in der Regionalliga Bayern spielte. Im vergangenen Sommer war er noch einmal als spielender Co-Trainer zum Würzburger FV zurückgekehrt. In der Mitteilung des Vereins heißt es: „Trainer Björn Auer und Sportleiter Kabil Jabiri freuen sich, dass es gelungen ist (. . .), einen Spieler mit großer auch höherklassiger Erfahrung für den Neuaufbau in der Bezirksliga zu gewinnen. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass Daniel Mache aufgrund seiner Erfahrungen, seines fußballerischen Könnens und seines Charakters genau der richtige Spieler ist, um der Mannschaft auf dem Platz als verlängerter Arm des Trainerteams die richtigen Impulse und notwendige Sicherheit zu geben.“ Foto: JST