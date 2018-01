Den Bayern bleibt nichts erspart

Kein Grund für ein gutes Gefühl, ein Spiel zum schnellen Vergessen: Bayern Kitzingen hat den Jahresabschluss verpatzt und die Partie bei Jahn Forchheim am Samstag mit 0:6 (0:4) verloren. „Sie befinden sich derzeit in einer ganz anderen Kategorie als wir. Letztlich ging das Ergebnis auch in der Höhe in Ordnung“, sagte Kitzingens Trainer Björn Auer.



Forchheim forciert seine Ambitionen auf eine Rückkehr in die Bayernliga, Kitzingen kämpft mit allen Mitteln um den Verbleib in der Landesliga. Dass bei den Kitzingern die prekäre Personalsituation erschwerend hinzukam, hatte Auer bereits vor der Partie angekündigt. Seine Mannschaft trat ohne den verletzten Benedikt Jandl, den beruflich verhinderten Philip Schlarb und den für zwei Spiele gesperrten Levi Wendel im Süden Oberfrankens an. Kastriot Krasniqi und Maximilian Wunder waren in die Startformation gerückt.

Auers Ansatz, so lange wie möglich die Null zu halten, war bereits nach wenigen Minuten aus den Angeln gehoben. Das sollte über angemessenes Zweikampfverhalten und doppeltes Anlaufen des Gegners gelingen. Aber das Spiel lief von Anfang an gegen die Kitzinger. „Wir standen zu weit vom Gegner weg“, stellte Auer fest. Forchheim, das schon im Vorfeld über seinen Trainer Michael Hutzler bekundet hatte, die Partie unter allen Umständen austragen zu wollen, begann motiviert. Vier Minuten waren absolviert, als Kitzingen gegen spielfreudige Gastgeber in Rückstand geriet. Da die Bayern-Abwehr auch in der Folge zu passiv agierte und den Gegner gewähren ließ, führte ein weiteres Zusammenspiel der Forchheimer rasch zum 2:0.

„Wir hatten uns vieles vorgenommen, konnten das aber nicht umsetzen“, bemängelte Auer. Bereits nach zwölf Minuten lag seine Mannschaft mit 0:2 hinten. „Da war vieles schon über den Haufen geworfen“, stellte Auer fest. Nächste Forchheimer Gelegenheiten führten zunächst nicht zu weiteren Toren, obwohl sich die Kitzinger „den einen oder anderen groben Schnitzer“ leisteten. Dass es vorerst bei diesem Ergebnis blieb, hatte zwei Gründe: Erstens stand Kitzingen hinten nun kompakter und arbeitete intensiver gegen den Ball, zweitens ging Forchheim nachlässiger mit den Chancen um.



Fünf Minuten vor und nach der Halbzeit fielen binnen kurzer Zeit dann vier weitere Tore. Dem 0:3 ging ein Ballverlust in der Vorwärtsbewegung der Kitzinger voraus. Nach einem schnellen Pass in die Tiefe stand ein Forchheimer frei vor Torhüter Frank Landauer. Aus einem verlorenen Zweikampf auf der linken Kitzinger Abwehrseite entstand das 0:4. Nach einer unbedrängten Flanke setzte der von den Bayern nicht zu haltende Adem Selmani zum Kopfball an.



„Wir wollten uns ordentlich aus der Affäre ziehen, aber sie haben unsere Fehler weiterhin eiskalt ausgenutzt“, erzählte Auer. Vor dem 0:5 hatte sich Selmani geschickt gelöst, dem 0:6 ging ein Fehlpass am eigenen Sechzehner in die Füße des Gegners voraus.

Während sich Forchheim mit dem halben Dutzend an Toren begnügte und die restlichen vierzig Minuten gemächlicher anging, verzeichneten die Kitzinger nach gut einer Stunde durch Ahmed Bakare den ersten Torschuss. „In dieser Konstellation war der Gegner nicht unsere Kragenweite. Das müssen wir offen und ehrlich so eingestehen“, meinte Auer. Er wollte „das Spiel schnell abhaken und nicht allzu lange darüber nachdenken“.



Es gehe jetzt darum, dass die Spieler „die Köpfe frei bekommen, um nach einer ordentlichen Vorbereitung topfit in die restlichen Runde zu gehen“. Die Einheiten dafür beginnen am 20. Januar. Wie die weitere Saison verläuft, haben sie mit ihrem Trainingseinsatz selbst in der Hand.

Auer vereinbarte Testspiele gegen Dettelbach und Ortsteile, die zweite Mannschaft des Würzburger FV, den SSV Kitzingen, Erlangen-Bruck und Bad Kissingen. „Ich gehe davon aus, dass alle Spiele stattfinden. Wir brauchen diese Tests dringend, um Spielpraxis zu sammeln“, erklärte er. In der Halle treten die Bayern nur beim Vorturnier um die Kreismeisterschaft in der Sickergrundhalle am 6. Januar an. „Wir hatten zwei weitere Anfragen, haben die aber mit Rücksicht auf unsere Situation abgesagt“, so Auer. „Wir können uns jetzt keine Ausfälle mehr leisten.“

Das Spiel in der Statistik Bayern Kitzingen – SpVgg Forchheim 6:0 (4:0) Bayern Kitzingen: Frank Landauer; Maximilian Wunder, Sebastian Davidson, Sebastian Stumpf, Florian Gaubitz, Ahmed Bakare, Kastriot Krasniqi (77. Timo Drenkard), Fabio Feidel, Tolga Arayici, Shawn Hilgert (67. Christopher Lenhart), Mario Schmidt. Schiedsrichter: Davina Haupt (Poppenhausen). Zuschauer: 200. Tore: 1:0 Sven Wieczorek (4., nach Vorlage von Andi Mönius), 2:0 Andi Mönius (12., nach Quer- pass von Adem Selmani), 3:0 Sebastian Schäferlein (41., nachVorlage von Maximilian Göbhardt), 4:0 Adem Selmani (45., Kopfball nach einer Flanke von Sebastian Schäferlein), 5:0 Adem Selmani (47., nach Vorarbeit von Thomas Roas), 6:0 Sandro Gumbrecht (50., Schuss nach Ecke von Adem Selmani).

Landesliga Nordwest

TSV Unterpleichfeld – FC Schweinfurt 05 II abges. SV Memmelsdorf – TSV Kleinrinderfeld abges. TSV Abtswind – FC Fuchsstadt abges. TSV Karlburg – TuS Röllbach 2:2 TG Höchberg – FC Lichtenfels 1:2 ASV Rimpar – FC Viktoria Kahl 5:2 SpVgg Jahn Forchheim – Bayern Kitzingen 6:0 FC Coburg – Schwebenried/Schwemmelsbach 2:3

1. (1.) FC Schweinfurt 05 II 19 13 3 3 46 : 20 42 2. (2.) SpVgg Jahn Forchheim 19 13 1 5 63 : 27 40 3. (3.) Schwebenried/Schwemmelsb. 20 11 5 4 32 : 24 38 4. (4.) TSV Abtswind 19 10 3 6 47 : 23 33 5. (5.) TSV Kleinrinderfeld 19 9 3 7 37 : 28 30 6. (6.) TSV Karlburg 20 8 4 8 34 : 35 28 7. (8.) TuS Röllbach 20 8 3 9 39 : 37 27 8. (7.) TSV Unterpleichfeld 19 7 6 6 22 : 24 27 9. (9.) SV Memmelsdorf 18 7 5 6 22 : 21 26 10. (12.) FC Lichtenfels 19 6 8 5 28 : 28 26 11. (10.) FC Fuchsstadt 19 7 5 7 29 : 36 26 12. (11.) FC Coburg 21 6 7 8 28 : 28 25 13. (13.) ASV Rimpar 21 6 6 9 26 : 30 24 14. (14.) TG Höchberg 21 4 8 9 21 : 32 20 15. (15.) Bayern Kitzingen 20 4 5 11 17 : 49 17 16. (16.) FC Viktoria Kahl 20 4 4 12 21 : 43 16 17. (17.) FC Eintracht Bamberg 20 3 6 11 21 : 48 15