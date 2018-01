Das Warten um eine Woche verlängert

Das Landkreisderby zwischen Rödelsee und Marktsteft endete in einer fast voll besetzten und stimmungsvollen Sickergrundhalle in Kitzingen ohne Sieger. Mit 23:23 (14:12) trennten sich beide Rivalen nach einem intensiven, aber meist respektvoll geführten Spitzenspiel. Das Ergebnis reichte nach dem 28:28 im Hinspiel für die Gäste allerdings nicht, um die vorzeitige Meisterschaft zu feiern. „Wir haben unser Ziel erreicht“, freute sich Rödelsees Spielertrainer Radovan Suchy, „diese Entscheidung noch um eine Woche zu verzögern“.

Bei Dauergetrommel auf der Tribüne hatte Rödelsees Christian Häckner den ersten erfolgreichen Wurf. Marius Olbrich ansatzlos aus dem Rückraum und Stefan Bayer drehten den Zwischenstand zugunsten Marktstefts um, das in einer ausgeglichenen Begegnung fortan die Führung behauptete. Rödelsees schnelles Angreifen führte anfangs nur zu wenigen Toren, da Marktsteft defensiv sicher stand, und Torhüter Felix Lang mit gekonnten Paraden ein gegnerisches Aufholen verhinderte. Gabor Csorba erhöhte den Vorsprung der Gäste auf 7:4. „Wir wollten warten, bis der erste Druck Marktstefts nachlässt, denn so konnten sie nicht über sechzig Minuten spielen. Erst danach begann eigentlich unser Spiel“, erklärte Suchy.

Moritz Reichhards Einsatz wurde mit dem Anschlusstor zum 6:7 belohnt, als er den Ball noch mit den Fingerspitzen über die Linie lente. Angeführt vom Spielertrainer holte Rödelsee in der Folge zum 8:8 auf und ließ sich trotz Unterzahl nicht mehr distanzieren. Trotz einer Auszeit Marktstefts erhöhte Stefan Pruy mit drei Toren den Vorsprung auf 14:11. Marktsteft geriet mit dem Rückstand in Hektik. „Wir konzentrierten uns auf andere Sachen als das Spiel und bekamen dadurch Probleme im Abschluss“, stellte Trainer Viliam Vitkovic fest. Der Abstand hätte sich bis zum Seitenwechsel verringern können, wenn Stefan Bayer vor einem erfolgreichen Konter nicht nur die Latte getroffen hätte.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit verhinderte Rödelsees überragender Torhüter Thomas Paul, dass Marktsteft den Rückstand verkürzte. Nach einer fünf Minuten dauernden Phase ohne Tor änderte sich das Geschehen aber zugunsten der Gäste. Mit vier Toren in Serie drehten die nun von Vitkovic selbst auf dem Feld angeleiteten Gäste den Spielstand auf 18:15 um. In einer von vielen Freiwürfen unterbrochenen Partie gelang es ihnen aber nicht, sich deutlicher vom Gegner abzusetzen. Rödelsee holte erneut auf und antwortete in den letzten zehn Minuten auf einen Rückstand stets mit dem Ausgleich.

Da Häckner schon zwei Minuten vor Schluss das 23:23 erzielte, hätte Csorba auf der Gegenseite das Siegtor machen können, scheiterte aber an Paul.

„Mit unserer kämpferischen Leistung bin ich sehr zufrieden“, meinte Suchy und würde bis zum Saisonende den zweiten Platz gerne behaupten. Gelassen gingen die Marktstefter mit ihrer verpassten Gelegenheit um: „Uns fehlt weiterhin nur noch ein Punkt und wir haben die Qualität, diesen im nächsten Spiel zu holen“, wusste Vitkovic, dass es sich wohl nur um eine Verlegung der Feierlichkeiten um eine Woche und in die heimische Halle handelte. Auch keine schlechte Planung ...