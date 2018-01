Das Klubduell wird zur klaren Sache

Bezirksoberliga

TV Marktheidenfeld III – TG Veitshöchheim II 6:2 TV Ochsenfurt – TV Ochsenfurt II 8:0 TV Unterdürrbach II – BC Bad Königshofen 2:6 TG Heidingsfeld – SG Sennfeld/Bergrheinfeld 7:1

1. (4.) TV Ochsenfurt 1 1 0 0 8 : 0 2 : 0 2. (1.) TG Heidingsfeld 1 1 0 0 7 : 1 2 : 0 3. (2.) BC Bad Königshofen 1 1 0 0 6 : 2 2 : 0 3. (2.) TV Marktheidenfeld III 1 1 0 0 6 : 2 2 : 0 5. (6.) TG Veitshöchheim II 1 0 0 1 2 : 6 0 : 2 5. (6.) TV Unterdürrbach II 1 0 0 1 2 : 6 0 : 2 7. (8.) SG Sennfeld/Bergrheinfeld 1 0 0 1 1 : 7 0 : 2 8. (4.) TV Ochsenfurt II 1 0 0 1 0 : 8 0 : 2

TV Ochsenfurt I – TV Ochsenfurt II 8:0 (16:3 Sätze; 395:254 Punkte)

Mit dem erwartet klaren Ergebnis ist am Mittwochabend das zum Saisonauftakt angesetzte interne Duell der beiden Ochsenfurter Mannschaften zu Ende gegangen. Mehr als drei bescheidene Satzgewinne waren für die zweite Garde zwar möglich, doch die drei Partien, in denen es eng wurde, gingen alle im dritten Satz verloren.



Am dichtesten am Sieg schnupperte Johannes Ort, der seinem Klubkollegen Sergei Woit ein erstes Herreneinzel auf Biegen und Brechen bot. Keiner der drei umkämpften Sätze wurde mit mehr als drei Punkten Differenz entschieden, im zweiten zwang der bayernligaerfahrene Ort den Spitzenmann der ersten Garde gar in die Verlängerung.



Ergebnisse: Sergei Woit/Christian Göbel – Johannes Ort/Stephan Stadelmann 21:14, 21:19; Tobias Heck/Stefan Zips – Michael Roth/Marco Metzger 21:16, 19:21, 21:11; Natalia Woit/Hanna Faist – Luisa Guckenberger/Jaqueline-Johanna Potemba 21:6, 21:4; Sergei Woit – Johannes Ort 21:19, 21:23, 21:18; Christian Göbel – Stephan Stadelmann 21:14, 21:11; Natalia Woit – Luisa Guckenberger 21:10, 21:10; Stefan Zips – Michael Roth 21:7, 19:21, 21:14; Tobias Heck/Hanna Faist – Marco Metzger/Jaqueline-Johanna Potemba 21:10, 21:6.