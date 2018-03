Das Ende einer stolzen Serie

Kreisliga 1 Würzburg

SpVgg Giebelstadt – ETSV Würzburg 2:1 FC Würzburger Kickers III – TSV Rottenbauer 3:2 SG Buchbrunn/Mainstockheim – FC Eibelstadt 0:2 TSV Sulzfeld – SV Sonderhofen 2:1 SV Heidingsfeld – TSV Güntersleben 7:0 SB DJK Würzburg – Dettelbach und Ortsteile 0:1

1. (2.) Dettelbach und Ortsteile 10 8 0 2 21 : 9 24 2. (3.) SV Heidingsfeld 10 7 1 2 26 : 5 22 3. (1.) SSV Kitzingen 9 7 1 1 25 : 11 22 4. (4.) ETSV Würzburg 10 5 2 3 19 : 10 17 5. (8.) SpVgg Giebelstadt 10 5 1 4 25 : 26 16 6. (5.) SV Sonderhofen 10 3 6 1 18 : 9 15 7. (6.) SG Buchbrunn/Mainstockheim 10 4 3 3 19 : 18 15 8. (7.) TSV Güntersleben 10 4 1 5 16 : 24 13 9. (14.) FC Eibelstadt 10 3 2 5 13 : 16 11 10. (13.) FC Würzburger Kickers III 10 2 5 3 16 : 20 11 11. (9.) SB Versbach 9 3 2 4 11 : 15 11 12. (10.) SB DJK Würzburg 10 3 1 6 15 : 20 10 13. (11.) FC Hopferstadt 9 2 3 4 13 : 17 9 14. (15.) TSV Sulzfeld 9 3 0 6 15 : 22 9 15. (12.) TSV Reichenberg 8 3 0 5 12 : 21 9 16. (16.) TSV Rottenbauer 10 0 2 8 10 : 31 2

TSV Sulzfeld – SV Sonderhofen 2:1 (0:0). Ausgerechnet beim Kellerkind in Sulzfeld riss die Serie der Sonderhöfer, die nach 36 Punktspielen erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen mussten. Schlüssel zum wichtigen Erfolg der Heimelf war diesmal die aufmerksame und sichere Abwehr, die zunächst bis auf eine Gästegelegenheit nichts zuließ. Beide neutralisierten sich einige Zeit, bis Manuel Sulz im zweiten Abschnitt nach einer feinen Einzelleistung mit leicht abgelenktem Schuss zum 1:0 traf. Damit musste Sonderhofen etwas öffnen, fand aber kein rechtes Mittel. Ein Freistoß von Niklas Pfarr sorgte für den zweiten Treffer. Sulzfeld schaukelte den Sieg nach dem Anschlusstor noch über die Runden. „Das war für die Moral wichtig, wir haben zuletzt mehrmals mit einem Tor Unterschied verloren“, freute sich TSV-Trainer Christian Hofrichter über den erkämpfen Erfolg.

Tore: 1:0 Manuel Sulz (56.), 2:0 Niklas Pfarr (72.), 2:1 Marco Pregitzer (88.).

SpVgg Giebelstadt – ETSV Würzburg 2:1 (1:1). In der guten und bis zum Ende spannenden Begegnung zweier spielerisch guten Mannschaften gelang Giebelstadt der vierte Sieg in zuletzt fünf Spielen. Gleich zu Beginn vereitelte jedoch SpVgg-Torwart Benjamin Geiger gegen Christoph Nonnenmacher das mögliche 0:1 der anfangs forschen Gäste. Giebelstadts Treffer fielen später jeweils nach gleichem Muster. Benni Kemmer bereitete vor, Philipp Deppisch schloss ab. Dazwischen hatte der ETSV einen Handelfmeter zum 1:1 verwandelt, bei dem keiner so recht wusste, wo der Unparteiische ein Handspiel gesehen hatte. Im zweiten Abschnitt zeigte die Heimelf den größeren Willen. Sie verpasste mehrfach bei Kontern das dritte Tor und musste so bis zum Ende bangen.

Tore: 1:0 Philipp Deppisch (22.), 1:1 Stefan Pfautsch (45., Handelfmeter), 2:1 Phil-lipp Deppisch (51.).

SG Buchbrunn/Mainstockheim – FC Eibelstadt 0:2 (0:1). Als „insgesamt verdient“ bezeichnete Eibelstadts Spielertrainer Fabian Gärtner den Erfolg seiner Mannen in Buchbrunn. Gärtner monierte eine recht ruppige Spielweise der Gastgeber, bei denen Michael Twardy schon früh mit Rot vom Feld musste (36.). Zu dem Zeitpunkt hatte der Gast bereits getroffen. Philipp Eismanns Heber nach Vorlage von Jonas Hoos landete zum 0:1 im Tor (19.). Über weite Strecken kontrollierte der FC das Geschehen, die Heimelf verpassten ihre beste Gelegenheit durch Tobias Förster, doch da stand es bereits 0:2.

Tore: 0:1 Philipp Eismann (19.), 0:2 Thomas König (70.). Rote Karte: Michael Twardy (SG, 36., Foulspiel).

DJK Würzburg – Dettelbach und Ortsteile 0:1 (0:0). Der „Mann des Tages“ stand diesmal im Dettelbacher Tor. Beim starken Aufsteiger hielt DuO-Schlussmann Bastian Ringelmann alles, was auf seinen Kasten kam. Das war einiges. So fischte er zunächst einen Versuch von Marvin Funk aus dem Dreieck (57.), er hielt einen Alleingang von Kerim Semiz (67.), einen Freistoß erneut von Funk (89.) und manches mehr. Dettelbach vergab zu Beginn zwei, drei gute Chancen und musste am Ende froh sein, dass Benni Schraud nach Lukas Lohrs Einwurf aus kurzer Entfernung einnetzte (78.).

Tor: 0:1 Benedikt Schraud (78.).

Restprogramm