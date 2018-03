Das AKG fährt schon wieder nach Berlin

Die Handballmädchen des Armin-Knab-Gymnasiums Kitzingen qualifizierten sich in der Wettkampfklasse 2 erneut für das Bundesfinale in Berlin. Zum vierten Mal in Folge bezwangen sie den südbayerischen Meister, diesmal – wie schon im Vorjahr in Rimpar – das Carl-Orff-Gymnasium Unterschleißheim.



Beim Endspiel in Neutraubling setzten sie sich mit mit 22:15 (11:5) durch. Beide Mannschaften begannen nervös, taten sich sehr schwer im Positionsangriff und leisteten sich mehrere Fehler. Nach zehn Minuten stand es erst 2:2. Nach dem holprigen Anfang nutzten die Kitzinger aber in der Folge ihre gute Abwehrarbeit konsequenter aus und setzten sich durch Gegenstoßtore kontinuierlich ab. Diesen Vorsprung verwalteten sie bis zur Halbzeitpause.



In den ersten zehn Minuten der zweiten Hälfte leisteten sich die Kitzingerinnen jedoch mehrere Fehlwürfe. Diesmal konterten die Gegnerinnen präzise und kämpften sich auf 13:11 heran. Da es der Mannschaft aus Unterschleißheim während des ganzen Spiels im Positionsangriff an Durchschlagskraft gefehlt hat, und die 6:0-Abwehrformation des AKG sehr solide verteidigte, war es aber nur ein kurzes Aufbäumen.







Nach einem 6:0-Lauf (19:11) fanden die Kitzinger Mädchen wieder schnell in die Erfolgsspur und ließen nichts mehr anbrennen. Anfang Mai reisen die Armin-Knab-Handballerinnen zum Bundesfinale nach Berlin. Die bayerischen Meisterinnen (im Bild hinten von links): Trainer Dusan Suchy, Ina Hertlein, Julia Flohr, Maren Fahmer, Gabriella Moser, Alina Streng, Cara Reuthal, (vorne von links): Sarah Reinertz, Verena Böhm, Sophie Wendel, Franziska Remler, und Thu-Huong Tong.