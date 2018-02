Christian Hofrichters komisches Gefühl

Da hat Christian Hofrichter einen gehörigen Interessenskonflikt: Diesen Samstag tritt der Trainer des Kreisligisten TSV Sulzfeld in der Kitzinger Siedlung an. Eine Begegnung, in der allein wegen der räumlichen Nähe ein wenig Brisanz steckt. Für Hofrichter ist diese Konstellation ziemlich verzwickt. Er ist gleichzeitig zweiter Vorsitzender des SSV Kitzingen.

Kein Wunder, dass ihn vor dem Vergleich gemischte Gefühle beschleichen. „Das ist schon etwas komisch. Bisher sind wir uns zum Glück immer aus dem Weg gegangen, weil der SSV nicht in der gleichen Liga spielte“, schaut er im Vorfeld auf sein Auswärtsspiel, das quasi daheim stattfindet.

Am Spieltag ist für ihn klar, wem er die Daumen drückt. „Es ist natürlich kurios, wenn ich da am Spieltag auflaufe und dann in die Auswärts-Kabine gehe. Aber in den 90 Minuten bin ich voll für den TSV Sulzfeld“, stellt er das schon mal im Vorfeld klar. Im vierten Trainerjahr ist Hofrichter bereits in Sulzfeld, zuvor stand er bei der SSV-Reserve an der Seitenlinie.

Seinen Gegenüber auf der Kitzinger Trainerbank, Thomas Beer, kennt und schätzt Christian Hofrichter, schließlich hat er ihn mit für die Kitzinger verpflichtet. „Ich bin ja Sportvorstand, da war ich mit verantwortlich, dass er hier Trainer wurde.“ Dass ihn Beer mit taktischen Finessen auf dem Spielfeld groß überraschen könne, glaubt Hofrichter nicht so recht.

Dazu kennt er das Kitzinger Ensemble zu gut. „Sie haben viel Qualität in der Mannschaft, gute Einzelspieler.“ Überhaupt sei es für ihn keineswegs überraschend, dass der SSV gleich nach dem Abstieg aus der Bezirksliga eine Etage tiefer wieder ganz vorne mitmischt. Als Vorstandsmitglied freue ihn das auch. „Sie haben eine super Truppe, einen tollen Trainer. Das war ein Glücksgriff. Die werden bis zum Schluss ganz vorne mitmischen.“

Im Sulzfelder Aufgebot hat er übrigens auch den einen oder anderen, der bereits in der Siedlung gegen den Ball trat. Die Brisanz früherer Tage habe das Treffen vielleicht nicht, „Die Spieler kennen sich in- und auswendig und verstehen sich auch privat.“

Die Favoritenrolle schiebt Hofrichter klar an die Gastgeber aus der Siedlung. Die meisten gäben für dieses Mal auf Sulzfeld „eh keinen Pfifferling.“ Eine ellenlange Verletztenliste mit neun Ausfällen setzt derzeit dem TSV zu. „Wir hatten unter der Woche mehr Spieler beim Physiotherapeuten, als beim Training.“ Vielleicht liege genau darin eine Chance, dass seine Elf nichts zu verlieren habe. Ein Unentschieden würde Hofrichter „sofort unterschreiben“, nennt er sein Wunschergebnis.