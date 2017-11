Charly Haaf scheffelt einen Haufen Holz

Landesliga Nord Frauen

FC Eintracht Bamberg – SKK Raindorf 7:1 Gut Holz Häusling – CT Post Franken Coburg 7:1 FC Schwarzenfeld – ESV Schweinfurt 6:2 Germania Marktbreit – ASV Fronberg 2:6 Comet Langenzenn – BSC Regensburg 4:2

1. (1.) ASV Fronberg 5 30 10 : 0 2. (2.) FC Eintracht Bamberg 6 32 8 : 4 3. (3.) Gut Holz Häusling 6 29 8 : 4 4. (5.) Comet Langenzenn 6 24 8 : 4 5. (4.) ESV Schweinfurt 6 23 6 : 6 6. (9.) FC Schwarzenfeld 6 19 6 : 6 7. (6.) BSC Regensburg 6 25 4 : 8 8. (7.) Germania Marktbreit 6 24 4 : 8 9. (8.) SKK Raindorf 6 20 4 : 8 10. (10.) CT Post Franken Coburg 5 4 0 : 10

Germania Marktbreit – ASV Fronberg 2:6 (3005:3061). Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer standen die Marktbreiterinnen vor der nächsten Prüfung in der Landesliga. Trotz der eigentlichen Heimstärke bestanden sie die Prüfung diesmal nicht. Im ersten Spielabschnitt hatte Katharina Kleinschroth ihre Gegnerin anfangs im Griff. Ohne größere Mühe führte sie rasch mit 2:0. Dann spielte sie auf einmal völlig uninspiriert und eröffnete der Fronbergerin die Chance, ins Duell zurückzukommen. Die nahm das Angebot an und machte am Ende sicher den Mannschaftspunkt. Im zweiten Duell ging es deutlich enger zu. Mit je 1,5 Satzpunkten bestritten Christine Schneider und ihre Rivalin den Schlussdurchgang – und wieder musste die Marktbreiterin passen und den Mannschaftspunkt ganz knapp abgeben.

Im Mittelpaar zog Ute Endres im ersten Satz den kürzeren. Da sie im zweiten Durchgang eine ganz schwache Bahn hinlegte, war ein Erfolg zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr möglich. Sie verlor ihre Partie mit 1:3. Zusätzlich hatten die Gäste einige Kegel für das Gesamtergebnis gut gemacht. Im Parallelduell legte Nadine Malloy einen schwachen Start hin. Sie wurde zu Beginn des zweiten Satzes ersetzt. Die für sie eingewechselte Anja Obernöder kam sofort zurecht und gewann eine Bahn nach der anderen. Mit ihrem 3:1-Sieg verkürzte sie im Gesamtergebnis auf 1:3, doch immer noch besaßen die Oberpfälzerinnen 104 Kegel Vorsprung.

Vor dem letzten Drittel war selbst ein Unentschieden in weite Ferne gerückt. Julia Weiß fand überdies nicht wie gewohnt zu ihrem Spiel. Zwar glich sie im zweiten Satz zum 1:1 aus, aber gegen Fronbergs Beste musste sie nach verlorenem dritten Durchgang den Mannschaftspunkt abschreiben. Im letzten Duell des Tages begann Yvonne Schneider verhalten, sie steigerte sich aber kontinuierlich. Das brachte ihr einen 3:1-Erfolg und den zweiten Mannschaftspunkt für die Germania.

Marktbreit: Katharina Kleinschroth 2:2 (472:500), Christine Schneider 1,5:2,5 (514:520), Ute Endres 1:3 (470:524), Nadine Malloy/Anja Obernöder 3:1 (508:524), Julia Weiß 2:2 (518:541), Yvonne Schneider 3:1 (532:452).

Regionalliga Ofr./Ufr. Männer

Gut Holz Schweinfurt – ESV Schweinfurt II 7:1 SKK Helmbrechts – Steig Bindlach 6:2 TSV Lahm – SKV Versbach 1:7 SKC Fölschnitz – TTC Gestungshausen 2:6 FC Eintracht Bamberg – Germania Marktbreit 4:4

1. (1.) FC Eintracht Bamberg 6 35 11 : 1 2. (2.) SKV Versbach 6 32 9 : 3 3. (5.) Gut Holz Schweinfurt 6 28 6 : 6 4. (4.) Germania Marktbreit 6 24 6 : 6 4. (7.) SKK Helmbrechts 6 24 6 : 6 6. (3.) Steig Bindlach 6 23 6 : 6 7. (9.) TTC Gestungshausen 6 21 6 : 6 8. (6.) TSV Lahm 6 20 4 : 8 9. (8.) SKC Fölschnitz 6 18 4 : 8 10. (10.) ESV Schweinfurt II 6 15 2 : 10

FC Eintracht Bamberg – Germania Marktbreit 4:4 (3315:3375). Für die Marktbreiter war beim bisher verlustpunktfreien Aufsteiger immerhin ein Punkt drin. In Oberfranken warteten besondere Bedingungen, denn ungewohnterweise ging das Spiel über sechs Bahnen. Dennoch fand sich das Marktbreiter Starttrio schnell auf der ergiebigen Anlage zurecht. Yannick Haaf sicherte sich mit einer Mischung aus Nervenstärke und etwas Glück die ersten beiden Sätze. Dann verlor er jedoch etwas den Faden, ein Umstand, den sein Gegner nutzte, um vorbeizuziehen. Charly Haaf bewies seine ganze Klasse und profitierte obendrein vom schwachen Ergebnis seines Kontrahenten. So standen überragende 637 Kegel für ihn auf der Anzeige, mit denen Haaf allein gleich fast 140 Kegel Vorsprung herausholte.

Roland Knieling hatte es mit dem an diesem Tag stärksten Bamberger zu tun, der gleich fulminant loslegte. Chancenlos musste der Marktbreiter den Mannschaftspunkt bereits früh abschreiben, er kam auf der letzten Bahn aber noch ein paar Kegel heran. Bei 68 Kegeln Führung vor dem Schlusstrio musste Frank Wille ganze Arbeit leisten, um sich gegen den Bamberger durchzusetzen. Letztlich gelang ihm dies bereits im dritten Durchgang. Aufgrund des zu diesem Zeitpunkt immer noch großen Holzvorsprungs war damit klar, dass die Entscheidung über Sieg oder Unentschieden in den anderen beiden Duellen fallen würde.

Markus Lohmüller lag vor dem Schlusssatz zwar mit 1:2 zurück, aber bereits mit wenigen Kegeln in Front; Eberhard Knöchel führte mit 2:1 Sätzen. Während Lohmüller nach zwei schwächeren Anwürfen noch verlor, unterliefen Knöchel am Ende die zwei alles entscheidenden Fehler auf einen einzelnen Kegel, der den Sieg beschert hätte. So mussten sich die Germanen mit dem vor Spielbeginn sicherlich unerwarteten Unentschieden begnügen. Sie hatten Bamberg den ersten Punkt dieser Saison entrissen.

Marktbreit: Yannick Haaf 2:2 (516:531), Ernst-Karl Haaf 4:0 (637:499), Roland Knieling 1:3 (529:584), Frank Wille 3:1 (578:577), Markus Lohmüller 1:3 (566:570), Eberhard Knöchel 2:2 (549:554)