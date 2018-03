Castell spielt weiter kurios

Kreisklasse Schweinfurt 2

TSV/DJK Wiesentheid II – SG Castell/Wiesenbr. 1:7 SG Castell/Wiesenbr. – FV Türkgücü Schweinfurt 5:5 SC Brünnau – Türkiyemspor SV 12 SW 2:1 Wiesentheid II – Kirchschönb./Prichsenstadt 3:0 FT Schweinfurt II – TSV Heidenfeld 0:3 Stadelschwarzach – SG Röthlein/Schwebh. 5:0 FC Reupelsdorf – TSV Grettstadt 2:1 Frankenwinh./Schallf. – SV-DJK Oberschwarzach II 4:2

1. (1.) Stadelschwarzach 4 3 1 0 16 : 5 10 2. (5.) TSV Heidenfeld 4 3 0 1 10 : 7 9 3. (7.) FC Reupelsdorf 4 2 2 0 9 : 7 8 4. (2.) Kirchschönbach/Prichsenstadt 4 2 1 1 8 : 8 7 5. (3.) TSV Grettstadt 5 2 1 2 12 : 14 7 6. (4.) FT Schweinfurt II 4 2 0 2 17 : 8 6 7. (6.) SG Castell/Wiesenbronn 5 1 3 1 19 : 14 6 8. (8.) SC Brünnau 4 2 0 2 8 : 10 6 9. (10.) SG Frankenwinheim/Schallf. 4 1 3 0 11 : 9 4 10. (11.) TSV/DJK Wiesentheid II 4 1 1 2 7 : 11 4 11. (9.) SG Röthlein/Schwebheim 4 0 2 2 6 : 12 2 12. (13.) FV Türkgücü Schweinfurt 2 0 1 1 7 : 9 1 13. (12.) SV-DJK Oberschwarzach II 4 0 1 3 7 : 19 1 14. (14.) Türkiyemspor SV 12 SW 2 0 0 2 2 : 6 0

TSV/DJK Wiesentheid II – SG Castell/Wiesenbronn 1:7 (1:3). Bereits am Donnerstag feierte die SG ihren ersten Saisonsieg. Gäste-Stürmer Tobias Gnebner erwischte dabei einen Sahnetag und trug sich gleich sechsmal in die Torschützenliste ein.

Tore: 0:1 Tobias Gnebner (3.), 0:2 Tobias Gnebner (8.), 0:3 Oliver Koch (28.), 1:3 Christian Seitz (33.), 1:4 Tobias Gnebner (52.), 1:5 Tobias Gnebner (60.), 1:6 Tobias Gnebner (63.), 1:7 Tobias Gnebner (89.).

SG Castell/Wiesenbronn – FV Türkgücü Schweinfurt 5:5 (0:2). Nur eine Woche nach der Aufholjagd gegen Reupelsdorf liefert Castell wieder ein Spektakel: Diesmal wandelte die Koch-Elf einen 0:4-Rückstand noch in einen Punktgewinn um. Den umjubelten Ausgleichstreffer schoss Tobias Gnebner per Elfmeter erst in der siebten Minute der Nachspielzeit. Zuvor hatte der viermalige Torschütze der Gäste, Rayif Zeyrek, mit der Hand auf der Torlinie geklärt.

Tore: 0:1 Rayif Zeyrek (40.), 0:2 Rayif Zeyrek (45+1), 0:3 Rayif Zeyrek (50.), 0:4 Mario Paul (56., Eigentor), 1:4 Patrick Paul (60.), 2:4 Tobias Gnebner (71., Foulelfmeter), 3:4 Oliver Koch (77.), 3:5 Rayif Zeyrek (79.), 4:5 Thomas Gaubitz (89.), 5:5 Tobias Gnebner (90+7, Handelfmeter). Rot: Rayif Zeyrek (FV, 90+5, Hand auf der Linie).

SC Brünnau – Türkiyemspor SV 12 Schweinfurt 2:1 (1:1). Brünnau startete gut in die Partie und hätte bereits früher führen können. Nach dem 1:0 wachten die Gäste jedoch auf und kamen zum Ausgleich. In der Folge sahen die Zuschauer ein offenes Spiel, das die Hausherren auf Grund der besseren Torchancen letztlich für sich entschieden.

Tore: 1:0 Max Geisel (18.), 1:1 Günay Tekerek (30.), 2:1 Max Geisel (68.).

TSV/DJK Wiesentheid II – SV Kirchschönbach / Prichsenstadt 3:0 (1:0). Einen deutlichen Erfolg verbuchte die Wiesentheider Reserve im Derby. Zwar hatten die Gäste mehr Spielanteile, doch die Heimelf präsentierte sich effektiver. Pech hatten die Gäste Mitte der ersten Halbzeit, als ihr vermeintlicher Führungstreffer keine Anerkennung fand.

Tore: 1:0 Lukas Grebner (30.), 2:0 Lukas Grebner (73.), 3:0 Sven-Kevin Thormann (90+3). Gelb-Rot: Andreas Strohhäcker (SV, 69., wiederholtes Foulspiel).

DJK Stadelschwarzach – FC Röthlein/Schwebheim 5:0 (5:0). Mit einem sehenswerten Sturmlauferledigte die Heimelf ihre Hausaufgaben noch vor der Pause und hätte sogar „höher führen können“, wie Trainer Felix Manger berichtete. Nach dem Seitenwechsel schaltete die DJK einige Gänge zurück und verwaltete das Geschehen.

Tore: 1:0 René Rottendorf (3.), 2:0 Felix Manger (21.), 3:0 René Rottendorf (40.), 4:0 Felix Manger (43.), 5:0 René Rottendorf (45.). Gelb-Rot: Ronny Schuba (FC, 82., wiederholtes Foulspiel).

FC Reupelsdorf – TSV Grettstadt 2:1 (1:0). Verdiente drei Punkte errangen die Reupelsdorfer gegen Grettstadt. Müller brachte die Gastgeber per direkt verwandeltem Freistoß in Führung, die wenig später durch ein Eigentor ausgebaut werden konnte. Nach der Pause ließen sie dann noch einige gute Chancen zu einem höheren Erfolg aus.

Tore: 1:0 Eugen Müller (21.), 2:0 Dominik Bauer (30., Eigentor), 2:1 Patrick Scheuring (39., Foulelfmeter).

Restprogramm

FT Schweinfurt II – TSV Heidenfeld 0:3 (0:1). Tore: 0:1 Benedikt Graf (20.), 0:2 Danny Djalek (59.), 0:3 Arno Noppinger (70.).

SG Frankenwinheim/Schallfeld – SV-DJK Oberschwarzach II 4:2 (0:1). Tore: 0:1 René Kucza (45.), 1:1 Ulrich Schemmel (68.), 1:2 Tobias Götz (70.), 2:2 Jens Strasser (75., Foulelfmeter), 3:2 Ulrich Schemmel (76.), 4:2 Markus Gernert (81.). Rot: Bastian Hertrich (SV, 75.).