Castell mit verrückter Aufholjagd

Kreisklasse Schweinfurt 2

TSV Heidenfeld – SC Brünnau 4:2 SV-DJK Oberschwarzach II – FT Schweinfurt II 1:9 SG Castell/Wiesenbr. – FC Reupelsdorf 3:3 Türkiyemspor SV 12 SW – Stadelschwarzach 1:4 TSV Grettstadt – SG Frankenwinh./Schallf. 2:2 Kirchschönbach/Pr. – Türkgücü Schweinfurt 4:2 SG Röthlein/Schwebh. – TSV/DJK Wiesentheid II 2:2

1. (2.) Stadelschwarzach 3 2 1 0 11 : 5 7 2. (3.) Kirchschönb./Prichsenstadt 3 2 1 0 8 : 5 7 3. (1.) TSV Grettstadt 4 2 1 1 11 : 12 7 4. (5.) FT Schweinfurt II 3 2 0 1 17 : 5 6 5. (7.) TSV Heidenfeld 3 2 0 1 7 : 7 6 6. (3.) FC Reupelsdorf 3 1 2 0 7 : 6 5 7. (8.) SG Frankenwinh./Schallf. 3 0 3 0 7 : 7 3 8. (6.) SC Brünnau 3 1 0 2 6 : 9 3 9. (9.) SG Castell/Wiesenbr. 3 0 2 1 7 : 8 2 10. (9.) SG Röthlein/Schwebh. 3 0 2 1 6 : 7 2 11. (14.) TSV/DJK Wiesentheid II 2 0 1 1 3 : 4 1 12. (11.) SV-DJK Oberschwarzach II 3 0 1 2 5 : 15 1 13. (12.) FV Türkgücü Schweinfurt 1 0 0 1 2 : 4 0 14. (12.) Türkiyemspor SV 12 SW 1 0 0 1 1 : 4 0

TSV Heidenfeld – SC Brünnau 4:2 (1:1). Einen verdienten Heimsieg landete der TSV gegen Brünnau. Schon in den ersten 45 Minuten bestimmte die Heimelf über weite Strecken das Geschehen, ging allerdings nur mit einem Unentschieden in die Kabine. Nach dem Seitenwechsel sprach Heidenfelds Spielertrainer Danny Djalek dann von einer vollends einseitigen Begegnung.

Tore: 1:0 Marcel Graf (5.), 1:1 Max Geisel (25.), 2:1 Danny Djalek (59., Foulelfmeter), 3:1 Danny Djalek (73., Foulelfmeter), 4:1 Marcel Graf (80.), 4:2 Christian Hein (87.).

SG Castell/Wiesenbronn – FC Reupelsdorf 3:3 (0:3). Einen verrückten Schlagabtausch lieferte sich Aufsteiger Castell/Wiesenbronn mit Reupelsdorf. Trotz des deutlichen Rückstands sah SG-Spielertrainer Oliver Koch seine Mannen im ersten Durchgang auf Augenhöhe, doch der FC präsentierte sich äußerst effizient. Dennoch ließ die Heimelf zu keiner Zeit die Köpfe hängen und schaffte Mitte der zweiten Halbzeit mit drei Toren binnen 14 Minuten den Ausgleich. Beinahe hätte es für die Gastgeber sogar zum Sieg gereicht, doch Mario Paul und Koch selbst vergaben kurz vor Schluss jeweils gute Einschussmöglichkeiten.

Tore: 0:1 Yaya Sidibe (24.), 0:2 Eugen Müller (31.), 0:3 Ala Amara (39.), 1:3 Tobias Gnebner (63.), 2:3 Tobias Gnebner (75.), 3:3 Oliver Koch (77.). Gelb-Rot: Anton Ustinowitsch (FC, 85., Meckern).

Türkiyemspor SV-12 SW – DJK Stadelschwarzach 1:4 (0:1). Eine ausgeglichene erste Halbzeit sahen die Zuschauer in Schweinfurt, in der die Hausherren sogar einen Pfostenschuss verzeichneten. Etwas unglücklich gerieten sie dann kurz vor dem Seitenwechsel durch ein Eigentor in Rückstand. Im zweiten Durchgang besorgte René Rottendorf mit einem Hattrick binnen sieben Minuten dann seinen Farben einen verdienten, aber etwas zu hohen Auswärtssieg.

Tore: 0:1 Yasin Baskaya (45., Eigentor), 1:1 Bahattin Demirkan (70.), 1:2 René Rottendorf (79., Foulelfmeter), 1:3 René Rottendorf (80.), 1:4 René Rottendorf (86.).

SV Kirchschönbach/Prichsenstadt – FV Türkgücü Schweinfurt 4:2 (4:0). Die Gastgeber zeigten eine überragende erste Halbzeit und spielten ihren Gegner schwindlig. Alle vier Treffer gingen dabei auf das Konto der Loebl-Brüder. Nach der Pause verstrickten sich die Steigerwäldler jedoch zu sehr in Einzelaktionen und ließen die Gäste trotz eigener Überzahl noch einmal herankommen. „Gefährlich wurde es jedoch nicht mehr“, so Sportleiter Thomas Uhl.

Tore: 1:0 Andreas Loebl (18.), 2:0 Christian Loebl (26.), 3:0 Andreas Loebl (33.), 4:0 Andreas Loebl (37.), 4:1 Fardin Sarwari (78., Foulelfmeter), 4:2 Ali Aydin (87.). Gelb-Rot: Rayif Zeyrek (FV, 52., Meckern).

SG Röthlein/Schwebheim – TSV/DJK Wiesentheid II 2:2 (1:0). SG-Trainer Jürgen Pittrof blickte mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf die Partie zurück. Freuen durfte er sich über den späten Ausgleich, der seiner Elf doch noch einen Punkt bescherte. Zudem hatten die Gäste kurz nach ihrem Treffer zum 1:2 die Riesenchance auf die Vorentscheidung vergeben. „Über die 90 Minuten betrachtet, war das Unentschieden jedoch zu wenig“, urteilte Pittrof über das Endresultat, mit Blick auf die vielen Chancen, die seine Schützlinge ausgelassen hatten.

Tore: 1:0 Julian Bähr (15.), 1:1 Sven-Kevin Thormann (53.), 1:2 Florian Eschenbacher (77.), 2:2 Sebastian Fröschel (85.).

Restprogramm

SV-DJK Oberschwarzach/Wiebelsberg II – FT Schweinfurt II 1:9 (

1:3). Tore: 0:1 Christoph Redzepovic (7.), 0:2 Tyrell Walton (17.), 1:2 Sebastian Solf (29.), 1:3 Tyrell Walton (40.), 1:4 Niklas Reuß (50.), 1:5 Christoph Redzepovic (52.), 1:6 Christoph Redzepovic (57.), 1:7 Dominik May (70.), 1:8 Ovidiu Buda (79.), 1:9 Christoph Redzepovic (81.).

TSV Grettstadt – SG Frankenwinheim/Schallfeld 2:2 (1:0). Tore: 1:0 Julian Östreicher (32.), 1:1 Lukas Theuerer (60.), 2:1 Patrick Scheuring (73., Foulelfmeter), 2:2 Jens Strasser (86.). Gelb-Rot: Ulrich Schemmel (SG, 72., wiederholtes Foulspiel).