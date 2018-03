Bayern kassieren eine deutliche Auswärtsniederlage

Bezirksliga West

FC Viktoria Kahl – TSV Uettingen 1:0 DJK Hain – SV Vatan Spor Aschaffenburg 1:2 TSV Rottendorf – TSV Neuhütten/Wiesthal 2:0 TuS Leider – BSC Schweinheim 2:1 FG Marktbreit/Martinsheim – Bayern Kitzingen 5:2 FV Karlstadt – FC Leinach 1:1 TuS Frammersbach – TSV Keilberg abg. SC Schwarzach – SpVgg Hösbach-Bahnhof abg.

1. (1.) SV Vatan Spor Aschaffenburg 9 8 1 0 34 : 9 25 2. (2.) FC Viktoria Kahl 9 8 0 1 20 : 6 24 3. (3.) FV Karlstadt 9 6 3 0 18 : 5 21 4. (5.) TuS Leider 9 5 2 2 20 : 8 17 5. (7.) TSV Rottendorf 9 5 2 2 14 : 8 17 6. (4.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 8 5 0 3 19 : 13 15 7. (6.) TSV Uettingen 9 4 2 3 15 : 10 14 8. (8.) TuS Frammersbach 8 3 1 4 13 : 14 10 9. (12.) FG Marktbreit/Martinsheim 9 3 1 5 13 : 19 10 10. (9.) TSV Neuhütten/Wiesthal 9 3 0 6 12 : 18 9 11. (10.) DJK Hain 9 3 0 6 10 : 17 9 12. (11.) BSC Schweinheim 9 2 2 5 12 : 21 8 13. (13.) FC Leinach 9 2 2 5 13 : 23 8 14. (14.) SC Schwarzach 8 2 0 6 8 : 22 6 15. (15.) TSV Keilberg 8 1 1 6 7 : 19 4 16. (16.) Bayern Kitzingen 9 1 1 7 7 : 23 4

Die nächsten Spiele, Dienstag, 3. Oktober, 14 Uhr: TSV Keilberg – SC Schwarzach, 15 Uhr: BSC Schweinheim – TSV Rottendorf, SpVgg Hösbach-Bahnhof – DJK Hain, SV Vatan Spor Aschaffenburg – FC Viktoria Kahl, Bayern Kitzingen – TuS Leider.

FG Marktbreit-Martinsheim – Bayern Kitzingen 5:2 (0:1). Schnell gingen die Hausherren in Führung. Nach einem von Sebastian Wirsching eingeleiteten Vorstoß passte Joachim Hupp steil auf Rainer Radlinger. Kitzingens Verteidiger hatte dabei das Nachsehen und Radlinger schob das 1:0 durch die Beine Florian Nöths ins Tor. Glück hatte Kitzingen, dass Mario Schmidt vor der Linie klärte, als Radlinger den Ball über Nöth aufs Tor gehoben hatte. Lawrence Uwalakas Flanke konnte Kitzingens Torhüter nicht festhalten, Stefan Walther stand dahinter und staubte trocken zum 2:0 ab.

Noch vor der Halbzeit kamen die Gäste ins Spiel zurück, als Florian Gaubitz das Anschlusstor Phillip Schlarbs auflegte. Bei Schlarbs langem Freistoß musste sich Stör nach Wunders Kopfball strecken. Den folgenden Eckball André Hartmanns köpfte der aufgerückte Tim Kressmann zum 2:2 ins Tor. Kitzingen wollte mehr, doch aus einer Standardsituation entstand Mitte der zweiten Halbzeit Marktbreits erneute Führung. Uwalakas Ecke schob der am zweiten Pfosten komplett freistehende Joachim Hupp zum 3:2 ins leere Tor. Die Gastgeber erhöhten in der verbleibenden Spielzeit ihren Vorsprung. Mit einem schnell ausgeführten Freistoß überraschte Hupp den Gegner, und Uwalaka schoss gedankenschnell aus 20 Metern das 4:2 ins Tor. Gegen hinten in der Schlussphase offen spielende Kitzinger traf der eingewechselte Christoph Ott nach einer Flanke Uwalakas zum 5:2-Endstand.

Marktbreit: Stör – Jäger, Lechner, Hupp, Gebert, Radlinger (76. Ott), Wirsching, Dennerlein (68. Quentzler), Uwalaka (81. Weber), Walther, Hoos.

Kitzingen: Nöth – Hartmann, Felix Straßberger, Wunder, Benedikt Straßberger, Gaubitz, De Luca (33. Donaldson), Schlarb, Schmidt (79. Koch), Kressmann, Hörner (76. Gröll).

Schiedsrichter: Krug (Versbach).

Zuschauer: 120.

Tore: 1:0 Radlinger (5.), 2:0 Walter (33.), 2:1 Scharb (40.), 2:2 Kressmann (52.), 3:2 Hupp (66.), 4:2 Uwalaka (74.), 5:2 Ott (82.).

SC Schwarzach – SpVgg Hösbach-Bahnhof abgebrochen. Ein Unwetter, das am Samstag über Mainfranken zog, hinterließ auch in Stadtschwarzach seine Spuren. Es stand 1:1 und 80 Minuten waren bereits gespielt, als der Schiedsrichter die Partie vorzeitig beendete.

Restprogramm

TSV Rottendorf – TSV Neuhütten/Wiesthal 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Nicolas Schubert (28.), 2:0 Niklas Paatz (90. +6). FV Karlstadt – FC Leinach 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Mehmet Mercan (21., Foulelfmeter), 1:1 Daniel Bufe (30.). Gelb–Rot: Johannes Albert (86., Karlstadt).

FC Viktoria Kahl – TSV Uettingen 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Jasko Colovic (55.).

DJK Hain – SV Vatan Spor Aschaffenburg 1:2 (0:2). Tore: 0:1 Ünal Noyan (23.), 0:2 Ünal Noyan (43.), 1:2 Patrick Badowski (68.). Gelb-Rot: Aytug Kenar (79., Aschaffenburg).

TuS Leider – BSC Schweinheim 2:1 (1:0). Tore: 1:0 Sven Bolze (22.), 1:1 Carlo Barth (48., Eigentor), 2:1 Julian Hussy (66.).