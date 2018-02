Aus 70 Einheiten sollen 16 werden

Die Reform der bayerischen Tischtennis-Bezirke steckt zwar seit einiger Zeit im Stau, doch dass sich etwas ändern muss, ist allen Beteiligten klar. Es geht darum, dem Sterben entgegenzuwirken, dem Tod der Vereine in etlichen Regionen des Freistaats. Es geht somit um nicht weniger als die Existenz dieses Sports.



Tischtennis teilt sich hierzulande mit anderen Sportarten einen Platz in der Nische und hat das Problem, dass der Nachwuchs nicht mehr zwangsläufig in die schlecht ausgeleuchteten Winkel findet. Das zwingt die Beteiligten zum Handeln: mit einem Projekt, das vor zwei Jahren nur in Unterfranken angestoßen war, nun aber doch zum großen Wurf für ganz Bayern werden soll.

Auf dem jüngsten Kreistag in Heidingsfeld, zu dem 30 der 34 Vereine einen Vertreter geschickt hatten, trug Kreisvorsitzender Reinhard Pfenning den aktuellen Stand vor. Demzufolge sollen die bisher siebzig Untergliederungen des Bayerischen Tischtennisverbands (sieben Bezirke und 63 Kreise) künftig in sechzehn neuen Bezirken aufgehen. Die Kreise als kleinste Einheiten würden dann aufgelöst. So sollen Strukturen gestrafft und an die Realität angepasst werden. Es gibt zu viele Spielklassen für immer weniger Mitglieder.

Der Verband reagiert nun mit „vollständigen Ligenstrukturen“ und „größeren Teilnehmerfeldern im Einzelsport“, wie Pfenning mitteilte. Die neu geschaffenen Einheiten seien außerdem näher und stärker in die Arbeit des Verbandspräsidiums integriert.

Auf dem Verbandstag am 8./9. Juli in Amberg sollen die Delegierten der sieben bayerischen Bezirke nun über die von einer internen Arbeitsgruppe vorbereitete große Reform entscheiden. Findet der Vorschlag eine Mehrheit, werden im April 2018 die alten Bezirke und Kreise aufgelöst, und die sechzehn neuen Bezirke halten Neuwahlen im Mai 2018 ab.



Scheitert die Verbandsreform, wird Unterfranken die geplante Bezirksreform mit einer Fusion der Kreise selbst durchziehen, wie es schon einmal gedacht war. Als der Verband im Sommer 2016 dann mit seinen Plänen um die Ecke kam und eine eigene Strukturkommission installierte, setzten die Unterfranken ihr Reförmchen erst einmal aus.

Das hatte vorgesehen, den Bezirk in drei Bereiche zu gliedern – Unterfranken West mit den Altkreisen Main-Spessart, Miltenberg und Aschaffenburg; Unterfranken Nord mit den Vereinen aus Schweinfurt, Haßfurt und Rhön; Unterfranken Süd mit den Altkreisen Würzburg, Gerolzhofen und Kitzingen. Auch das wäre im Mai 2018 umsetzbar.

Neuer Vorstand ist der alte

Da die geplante Bezirksreform erst einmal gestoppt ist, müssen die acht unterfränkischen Kreise jeweils einen neuen Vorstand wählen. Im Kreis Kitzingen ist dies der alte mit Reinhard Pfenning (SV Kürnach) an der Spitze. Florian Wäsch (TSG Sommerhausen) bleibt sein Stellvertreter und zuständig für Vereinsservice. Matthias Aron (SC Heuchelhof) ist für Finanzen verantwortlich, Werner Müller (TG Heidingsfeld) für den Sport und Philipp Zimmermann (SV Kürnach) für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Jugendwartin ist wieder Linda Weigand (TV Ochsenfurt).

Einheitliche Strukturen will auch die neue Wettspielordnung schaffen. Bisher verfolgte jeder Landesverband im Deutschen Tischtennisbund eigene Ansätze. Das führte immer wieder zu Irrungen und Wirrungen, die nun der Vergangenheit angehören sollen: dank der ersten bundeseinheitlichen Wettspielordnung. Sie werde für Bayern sowohl Erleichterungen als auch Verschärfungen gegenüber dem bisherigen Status bringen.



Der Vorstand Sport, Werner Müller, informierte die Vereinsvertreter über die wichtigsten Änderungen – es geht um den Status von Stamm-, Ergänzungs- und Reservespielern und um eine Reduzierung der Spielsysteme auf maximal acht je Landesverband. Müller rief die Klubvertreter dazu auf, das Informationsangebot des Verbands im Internet zu nutzen.