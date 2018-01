Albertshofen gibt nicht auf

2. Bezirksliga Ost Männer

SV-DJK Unterspiesheim – TV Etwashausen II 5:9 TSV Albertshofen – TSV Waigolshausen 8:8

1. (1.) TSV Brendlorenzen 15 14 1 0 134 : 59 29 : 1 2. (2.) TV Ochsenfurt 14 13 0 1 121 : 42 26 : 2 3. (3.) TV Etwashausen II 15 9 2 4 123 : 86 20 : 10 4. (4.) TSV Waigolshausen 15 7 3 5 104 : 98 17 : 13 5. (5.) SV-DJK Unterspiesheim 14 5 1 8 82 : 100 11 : 17 6. (6.) SC Heuchelhof II 15 5 1 9 97 : 114 11 : 19 7. (7.) VfL Niederwerrn 14 3 3 8 74 : 112 9 : 19 8. (8.) TV Dettelbach 14 4 0 10 82 : 108 8 : 20 9. (10.) TSV Albertshofen 15 2 3 10 68 : 125 7 : 23 10. (9.) TSV Arnshausen 13 1 4 8 66 : 107 6 : 20

SV/DJK Unterspiesheim – TV Etwashausen II 5:9 (23:32-Sätze). Etwashausen startete in den Doppeln zwar mit einem 1:2-Rückstand, bog nach einer 5:1-Serie in der ersten Einzelrunde aber frühzeitig in die Erfolgsspur ein und baute seinen Vorsprung auf den Tabellenvierten aus.

Etwashausen: Christian Röder/Radu Botos 1, Botos 2, Nico Pfrenzinger 1, Andreas Bibak 2, Heinrich Kressmann 2, Martin Günzel 1.

TSV Albertshofen – TSV Waigolshausen 8:8 (30:32). Albertshofens Tischtennisspieler lassen nicht locker. Gegen die mit zwei Ersatzleuten angetretenen Waigolshäuser erkämpften sie sich nach dreieinhalb Stunden ihr drittes Unentschieden der laufenden Runde. Sogar ein Sieg lag im Bereich des Möglichen.



Aufgrund der Doppelschwäche kam er aber nicht zustande. Drei von vier Doppeln gingen an die Gäste. So verloren Vogler/Stadtelmeyer auch das entscheidende Schlussdoppel gegen eines der stärksten Duos der Liga (Jakob Weiß/Michael Münch) deutlich mit 0:3.

Albertshofen: Timo Gallena/Oliver Hebling 1, Gallena 1, Johannes Vogler 2, Matthias Will 1, Hebling 1, Dieter Stadtelmeyer 2.

3. Bezirksliga Ost Männer

SV Kürnach – TSV Rottendorf 8:8 TSV Goßmannsdorf – DJK Astheim 1:9 SV Kleinmünster – TTC Sand 4:9

1. (1.) TV Ochsenfurt II 14 13 1 0 125 : 42 27 : 1 2. (2.) SV Kürnach 14 11 1 2 113 : 72 23 : 5 3. (3.) TSV Rottendorf 15 11 1 3 122 : 69 23 : 7 4. (4.) TV Etwashausen III 15 9 0 6 108 : 86 18 : 12 5. (6.) TTC Sand 15 7 0 8 93 : 100 14 : 16 6. (5.) TTC Kerbfeld 13 6 0 7 77 : 88 12 : 14 7. (9.) DJK Astheim 15 3 3 9 89 : 118 9 : 21 8. (7.) SV Kleinmünster 16 3 3 10 85 : 122 9 : 23 9. (8.) TG Würzburg II 14 3 2 9 74 : 109 8 : 20 10. (10.) TSV Goßmannsdorf 15 1 1 13 51 : 131 3 : 27

TSV Goßmannsdorf – DJK Astheim 1:9 (5:27). Gegen ein vorverlegtes Saisonende hätten die Astheimer nach ihrem dritten Saisonerfolg mit Sicherheit nichts einzuwenden. Durch den haushohen Sieg beim ersatzgeschwächten Schlusslicht stehen sie nämlich auf einem direkten Nichtabstiegsplatz. Aber noch müssen sie drei Spiele absolvieren, um für ein weiteres Jahr die Startberechtigung in der 3. Bezirksliga zu erhalten.



Gegen den Lokalrivalen Etwashausen III und den Tabellenvorletzten TG Würzburg genießen sie Heimrecht. Auswärts heißt der Gegner TSV Rottendorf, der sich nach dem Unentschieden im Verfolgerduell gegen Kürnach immer noch Hoffnungen auf den Relegationsplatz machen kann. Dann nämlich, wenn Kürnach am Freitag gegen Tabellenführer Ochsenfurt verlieren sollte.



Im Falle einer Punktgleichheit würde das Spielverhältnis entscheiden. Das spricht momentan für den TSV Rottendorf. Aber auch der TSV muss noch gegen Fast-Meister Ochsenfurt II antreten.

Astheim: Christopher Bedenk/Harald Broller 1, Christoph Kram/Maximilian Bedenk 1, Broller 1, Christopher Bedenk 2, Kram 1, Simon Hufnagel 1, Tobias Weingärtner 1, Maximilian Bedenk 1.