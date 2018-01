Abtswinds tolle drei Minuten

Mit großer Spielfreude und hoher Wirkkraft im Abschluss hat sich der TSV Abtswind bei der TG Höchberg mit 5:0 (1:0) durchgesetzt. Das Entscheidende ereignete sich in drei Minuten: Der erfolglose Sololauf des Höchbergers Tim Popp in der 52. Minute, eine umstrittene Rote Karte gegen Teamkollege Jeffrey Karl in der 53. und Abtswinds 2:0 durch Nicolas Wirsching in der 54. Minute ließen eine zuvor noch ausgeglichene Partie kippen.

„Taktisch war das eine überragende Leistung, die Beste, die wir bislang in dieser Saison geboten haben. Wir haben unsere Tore super herausgespielt“, freute sich Abtswinds Trainer Petr Škarabela. Die Freude des einen war der Ärger des anderen: Wegen der Roten Karte war Höchbergs Trainer Thomas Kaiser selbst nach Spielschluss noch fuchsteufelswild. Nach Karls Foul gegen den auf der rechten Seite durchgebrochen Philipp Hummel bestrafte der Schiedsrichter den Höchberger knallhart – für Kaiser zu hart. „Ich kann die Rote Karte nicht nachvollziehen. Aus meiner Sicht eine Fehlentscheidung. Wenn er die nicht gibt, bleiben wir in Gleichzahl. Danach war das Spiel für mich entschieden“, kommentierte Kaiser die Schlüsselszene.

Denn nur eine Minute später nutzten die spielerisch starken Abtswinder den daraus entstandenen Raum. Sie kombinierten sich mit Adrian Dußler, ihrem Besten an diesem Samstag, durch die Mitte und Wirsching traf mit seinem Schuss aufs lange Eck.

Zuvor hatte Höchbergs Popp den Platz auf der linken Seite genutzt, um bis in den gegnerischen Strafraum zu stürmen, doch er hatte am Ende seines Solos den Ball quer in den leeren Raum gelegt, statt selbst auf das vom früheren Höchberger Timo Katzenberger gehütete Abtswinder Tor zu schießen. So klärte die Abwehr diesen Vorstoß. Katzenberger hütete bei den Gästen das Tor, da nach Julian Schneider auch Patrick Hefner nicht zur Verfügung stand. Ob er denn Sorgen hatte, den 42-Jährigen zu nominieren? „Ja“, gestand Škarabela mit kritischem Blick und lachte herzhaft: „aber nur wegen seines Geburtstages gestern.“

Mit einer noch glücklichen Führung hatten die Gäste die erste Halbzeit beendet, da Peter Mrugalla nach fast einer halben Stunde den Ball im Nachschuss aus dem Gewühl ins Tor gedrückt hatte. „Wir besaßen in der ersten Halbzeit die eine oder andere gute Aktion, aber uns fehlte bei den Aktionen nach vorne etwas die Überzeugung“, erklärte Kaiser. Knapp verpasste Tobias Riedner einen Freistoß Karls am langen Pfosten und Katzenberger musste sich bis unter die Latte strecken, als ausgerechnet Abtswinds Mathias Brunsch beim Klärungsversuch auf das eigene Tor köpfte. Mehr musste Katzenberger bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte nicht leisten – alles weitere räumte die Abwehr ab.

„Für mich war das Spiel bis dahin ausgeglichen“, sagte Kaiser zur Halbzeit, und auch für Škarabela brachte die Führung noch keine wirkliche Sicherheit: „So ein 1:0 ist immer ein gefährliches Ergebnis.“ Ab der Unterzahl hatte Höchberg dem Abtswinder Kombinationsspiel nur noch wenig entgegenzusetzen. Dußler vollendete einen über Mrugalla initiierten Konter, Kamolz traf nach sehenswertem Spielzug und Zuspiel Dußlers. Mrugalla blieb das Glück hold, als sein Schuss an Höchbergs Torwart Weihs vorbei ins Tor kullerte.

„Für uns war es sehr bitter, dass es so gelaufen ist. Aber die Höhe der Niederlage interessiert mich nicht“, sagte Kaiser. „Wir haben bis jetzt so viele Punkte geholt wie letztes Jahr zur Winterpause. Das wird durch dieses eine Ergebnis nicht getrübt.“

Die starke Leistung seiner Elf bot Abtswinds Trainer keinen Anlass für eine kritische Anmerkung zum Spiel. „Das Ergebnis geht für mich absolut in Ordnung. In der zweiten Halbzeit haben wir uns gesteigert und hatten den Gegner total im Griff.“ Škarabela hatte nach dem jüngsten 2:2 gegen den Aufsteiger Heimbuchenthal erkannt: „Es ist ganz gut, wenn wir im-mer ein bisschen Druck von hinten haben.“