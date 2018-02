Abtswinds Klasse schlägt nicht an

Kreisliga 1 Schweinfurt

FV Egenhausen – TSV Abtswind II 1:0 TSV Eßleben – DJK Hirschfeld 0:4 VfL Volkach – TSV Nordheim/Sommerach 0:1 SG Poppenhausen/Kronungen – DJK Altbessingen 1:5 DJK Schweinfurt – FC Gerolzhofen 1:1 TSV Grafenrheinfeld – SV Stammheim 4:2

1. (1.) DJK Altbessingen 9 6 2 1 25 : 11 20 2. (3.) TSV Nordheim/Sommerach 9 6 1 2 17 : 9 19 3. (2.) TSV Bergrheinfeld 9 5 1 3 24 : 14 16 4. (5.) Mühlhausen/Schraudenbach 9 4 3 2 11 : 9 15 5. (4.) VfL Volkach 9 5 0 4 17 : 16 15 6. (8.) FC Gerolzhofen 9 4 2 3 13 : 7 14 7. (6.) TSV Abtswind II 9 4 2 3 19 : 14 14 8. (7.) DJK Wülfershausen 8 4 2 2 15 : 12 14 9. (10.) DJK Hirschfeld 9 4 2 3 14 : 12 14 10. (9.) SV Stammheim 10 3 2 5 21 : 25 11 11. (12.) TSV Grafenrheinfeld 9 3 1 5 13 : 20 10 12. (14.) FV Egenhausen 10 3 1 6 10 : 22 10 13. (11.) TSV Eßleben 9 2 2 5 13 : 20 8 14. (15.) DJK Schweinfurt 10 1 4 5 11 : 15 7 15. (13.) SG Poppenhausen/Kronungen 10 2 1 7 16 : 33 7

FV Egenhausen – TSV Abtswind II 1:0 (0:0). Die erste Stunde war durch den Wind geprägt, denn der ließ ein ein vernünftiges Spiel kaum zu. Viele Aktionen blieben vom Zufall abhängig. Abtswind kam gleich zu Beginn in den gegnerischen Strafraum, aber der Ball wurde geklärt. Auch Egenhausen hatte in den ersten Minuten gleich eine gute Chance, die Gäste-Torwart Wellmann klärte. In der Folge verpasste es Abtswind mit seiner spielerischen Klasse, sich klare Chancen zu schaffen. Egenhausen nutzte dagegen kurz nach der Halbzeit die Gunst des Augenblicks – und besaß auch nach der Führung klare Chancen. Es blieb aber beim knappen Vorsprung.

Tor: 1:0 Tobias Fick (53.).

Restprogramm