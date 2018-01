Abtswind findet einen Neuen fürs Tor

Julian Schneider (23) wechselt als Torwart zum Fußball-Landesligisten TSV Abtswind. Der 1,96 Meter große Schlussmann stand vergangene Runde 15 Mal für den FC Schweinfurt 05 in der Regionalliga im Tor und hatte in der Saison zuvor 21 Einsätze absolviert. In Abtswind unterzeichnete er einen Einjahresvertrag.



„Julian ist ein Torwart mit Gardemaß, der seine Fähigkeiten in Schweinfurt eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat“, wird Abtswinds Manager Christoph Mix in einer Pressemitteilung zitiert. Der FC 05 schafft in der kommenden Saison neue Strukturen und organisiert seinen Spielbetrieb mit Blick auf das Ziel Dritte Liga unter professionellen Bedingungen. „Ich musste mich entscheiden“, sagt Julian Schneider, „ob ich Profi werde oder nicht. Für mich haben jedoch meine schulische Ausbildung und meine beruflichen Pläne Vorrang vor dem Fußball.“



Der Großbardorfer, der in seinem Heimatklub alle Juniorenmannschaften durchlief und mit 20 Jahren Stammtorwart des Bayernligisten wurde, besucht gerade die Berufsoberschule. Dort bereitet er sich auf sein Fachabitur im nächsten Jahr vor. Für Abtswind bestand nach dem Weggang der Torhüter Irnes Husic (SV Euerbach/Kützberg) und Florian Warschecha (TSV Repperndorf) Handlungsbedarf auf dem Posten der Nummer 1. Patrick Gutsche (25) ist der zweite Neuzugang beim Neu-Bezirksligisten SC Schwarzach. Der Innenverteidiger wechselt laut einer Pressemitteilung vom schwäbischen Kreisligaklub TB Waiblingen/Beinstein an den Main, nachdem er sich privat und beruflich in die Region verändert hat. „Patrick hat gleich beim ersten Training überzeugt und passt menschlich ideal in unsere Truppe. Seine Integration war bereits nach wenigen Einheiten vollzogen“, wird Co-Trainer Jan Hinrichs zitiert.