Abtswind bringt 1:0 über die Zeit

Das ist gerade noch einmal gut gegangen für den TSV Abtswind: Viel Mühe, ein wenig Bangen und vielleicht auch ein wenig Glück waren erforderlich, um den überraschend forschen TSV Kleinrinderfeld mit einem knappen 1:0 (1:0) zu bezwingen. Über das Wie frage morgen eh keiner mehr: Mit dieser so pragmatischen wie oft gehörten Fußball-Floskel fasste Abtswinds Trainer Petr Škarabela das Wichtigste des Spieltages zusammen.

Es sei das sechste Spiel dieser Runde, und zum ersten Mal habe seine Mannschaft eben nicht ihr ganzes Können offenbart. „Ich werde jetzt keine große Rede halten“, kündigte er für die kommenden Aufgaben im Verbandspokal-Spiel gegen Viktoria Aschaffenburg und in der Liga gegen Unterpleichfeld an. „Am Dienstag und nächsten Sonntag wollen wir wieder eine gute Leistung zeigen. Das liegt am Gegner, das muss man honorieren.“

Kleinrinderfeld trat mutig, forsch und spielerisch stark auf, was angesichts der ersten Partien der noch jungen Runde nicht unbedingt zu er-warten war. Hans-Jürgen Meyer, Teil des Kleinrinderfelder Trainerduos, sah sich wieder einmal an manchen Auftritt der Seinen in Abtswind erinnert. „Wir machen ein Riesenspiel, bringen uns durch einen Riesen-Fehler ins Hintertreffen. Dann ist es ärgerlich, wenn man mit leeren Händen da steht.“ Man könne auch sagen, seine Mannschaft habe sich um acht Tore gesteigert – im Vergleich zum 3:9 aus dem Vorjahr, wie Meyer meinte.

Zwei Szenen waren es, die den Trainer besonders gewurmt haben. Zum einen hatte Julian Meyer Kleinrinderfeld früh geschwächt. Bereits mit Gelb vorbelastet, holte er sich unnötigerweise eine Gelb-Rote Karte ab. Sein harsches Einsteigen gegen Michael Herrmann an der Mittellinie und auf Höhe der Trainerbänke ließ Schiedsrichter Linß keine Wahl (38.). Zweiter Aufreger war die Szene, als der umtriebige Silas Krebelder nach einem Schnitzer des eingewechselten Mathias Brunsch allein aufs Abtswinder Tor zusteuerte und kläglich vergab (70.). Beim Schussversuch blieb er völlig frei vor Torwart Schneider im Rasen hängen – und fabrizierte nur einen Kullerball, den die Abtswinder klärten. „Da fehlen einem die Worte“, kommentierte Gästetrainer Meyer.

Das Spiel hatte munter begonnen. Kleinrinderfeld versteckte sich keineswegs und hatte durch den quirligen Kramosch gleich eine gute Gelegenheit: Er scheiterte aus spitzem Winkel an Torwart Schneider (3.). Die Abtswinder wurden vor allem bei Ballverlusten des Gegners im Aufbau gefährlich, wenn sie schnell umschalteten. Der flinke Frank Hartleh-nert zauderte allerdings etwas zu lange, nachdem er auf Außen frei gespielt worden war (20.). Wenig später fing Abtswind wieder einen Fehlpass im Mittelfeld ab, Philipp Hummel spielte steil nach vorne durch. Kleinrinderfelds Verteidiger Julian Meyer erwischte den Ball, brachte aber bedrängt von Pascal Kamolz nur einen schlampigen Rückpass Richtung Torwart Krämer zustande. Kamolz ging in Torjäger-Manier dazwischen, umkurvte den Torwart und schob zum 1:0 ein (26.). Abtswind hatte zwar im Mittelfeld in Adrian Dußler einen ballsicheren Fixpunkt, tat sich aber schwer, da es zu wenig Anspielstationen gab.

Schon anfangs der zweiten Halbzeit musste Trainer Škarabela sich wundern und seine Elf daran erinnern, dass sie ja einen Mann mehr auf dem Feld habe. Das merkte man ihr auch in der Folge nicht an, zu ungenau agierte sie – vielleicht mit einigen Prozent weniger als nötig. Mehrmals lag eher das 1:1 in der Luft als das 2:0. Dußler kam dem zweiten Tor am nächsten. Sein Freistoß ging aber knapp vorbei (80.). Kleinrinderfeld besaß die besseren Gelegenheiten, so als Kramosch am langen Pfosten über das Tor zielte (67.) oder Krebelder per Flachschuss am Torwart scheiterte (77.). Als Krebelder noch einmal über außen kam, zwei Mitspieler aber verpassten, pfiff Schiedsrichter Lenß pünktlich ab (90.) und ließ Abtswind aufatmen.