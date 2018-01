Abtswind bleibt Maß der Dinge

Landesliga Nordwest

TuS Feuchtwangen – TSV Heimbuchenthal 4:0 TSV Abtswind – FC Fuchsstadt 5:1 Haibach – Schwebenried/Schwemmelsbach 1:2

1. (1.) TSV Abtswind 12 9 2 1 37 : 11 29 2. (2.) ASV Vach 11 8 1 2 31 : 14 25 3. (3.) TSV Unterpleichfeld 11 7 2 2 23 : 9 23 4. (4.) SV Euerbach/Kützberg 12 6 4 2 20 : 9 22 5. (5.) TG Höchberg 11 6 2 3 12 : 15 20 6. (6.) TSV Lengfeld 11 5 3 3 20 : 14 18 7. (7.) TSV Karlburg 11 4 2 5 20 : 17 14 8. (8.) TSV Kleinrinderfeld 11 3 5 3 17 : 15 14 9. (11.) Schwebenried/Schwemmelsb. 11 4 2 5 14 : 14 14 10. (9.) ASV Rimpar 11 3 5 3 11 : 12 14 11. (10.) ESV Ansbach-Eyb 11 3 3 5 16 : 24 12 12. (15.) TuS Feuchtwangen 11 3 2 6 17 : 26 11 13. (12.) FC Fuchsstadt 12 3 1 8 12 : 27 10 14. (13.) TuS Röllbach 11 2 3 6 14 : 27 9 15. (14.) Alemannia Haibach 11 3 0 8 15 : 31 9 16. (16.) TSV Heimbuchenthal 12 1 3 8 13 : 27 6

Unterfrankenrivale TSV Unterpleichfeld bleibt bisher die einzige Mannschaft, die sich in dieser Saison das Etikett „Abtswind-Bezwinger“ (27. August, 4:1) anheften kann. Wie schon in der vergangenen Saison (3:0, 9:2) gelang den Skarabela-Schützlingen dagegen auch diesmal gegen den FC Fuchsstadt ein klarer Erfolg. Fünf Siege in sechs Spielen (nur Aufsteiger Heimbuchenthal nahm im letzten Heimspiel beim 2:2 einen Zähler mit) und eine beachtliche 23:5-Treffer-Bilanz verdeutlichen die Heimstärke des Titelanwärters.

TSV Abtswind – FC Fuchsstadt 5:1 (3:1). Tore: 1:0 Adrian Dußler (3., Elfmeter), 2:0 Steffen Barthel (6.), 3:0 Nicolas Wirsching (40.), 3:1 Dominik Halbig (43.), 4:1 Adrian Graf (49., Elfmeter), 5:1 Peter Mrugalla (77.).