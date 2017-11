Zwei Mädchen auf Abenteuerreise

Als der Bus abends auf dem langen Weg nach Abbehausen bei Bremerhaven unterwegs war, wurde den zwei Mädels aus dem Landkreis Kitzingen bewusst, dass ihnen ein wohl einmaliges sportliches Erlebnis bevorstand. Es ging für Anna Bäuerlein vom TSV Nordheim und Tina Wirsching vom SV-DJK Sommerach zum Deutschen Nachwuchspokal, diesem jährlichen Turnier für Korbball-Auswahlmannschaften, bei dem sich in den Altersklassen Jugend 17 und Jugend 15, die acht jeweils besten ihrer Altersklasse mit anderen deutschen Länderteams messen.

Die anderen – das waren Auswahlmannschaften aus Bremen, aus Hannover Nord oder aus Westfalen. Mit im Bus dabei: die weiteren Spielerinnen der Bayernauswahl, die Trainerinnen Inge Dittmar und Ulla Willacker, zwei bayerische Schiedsrichterinnen und manche Eltern, die sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen mochten. Immerhin ist es neben der deutschen Meisterschaft (für Vereinsmannschaften) und der Frauen-Bundesliga das einzige Turnier, bei dem bundesweit und länderübergreifend Korbball gespielt wird. Einmal dabei zu sein ist allemal eine Auszeichnung, denn bevor es soweit ist, muss man sich gegen viele talentierte und gute Spielerinnen aus ganz Unterfranken durchsetzen.

An vielen Sichtungstrainings – zumeist am Wochenende – werden dabei die besten acht jeder Altersgruppe ausgesucht, die am Ende die Bayernauswahl im hohen Norden vertreten. Die beiden Mädchen aus dem Landkreis Kitzingen traten in der J15-Auswahl an.

Gefragt nach der Motivation, sich über Wochen einem solchen Wettstreit auszusetzen, und danach, wie sie überhaupt auf die Idee kamen, an den Auswahltrainings teilzunehmen gaben Anna Bäuerlein und Tina Wirsching doch recht unterschiedliche Antworten. Anna sagt: „Ich wollte da immer mal hin, habe in den letzten Jahren davon auf der Korbball-Homepage gelesen, aber da ich auch noch Fußball spiele, war es immer schwierig die zusätzlichen Einheiten zu absolvieren. Aber jetzt hat es geklappt, und ich bin total überrascht, dass ich es wirklich in die Auswahl geschafft habe.“

Tina sagt: „Bei mir hat die Trainerin gefragt, ob ich nicht mal hin will. Sie hat mir auch gesagt, dass es so etwas überhaupt gibt. Es war zwar sehr anstrengend, aber es hat viel Spaß gemacht, und ich habe jetzt schon viel gelernt von Inge und Ulla (den Trainerinnen). Allein deshalb hat es sich schon gelohnt, überhaupt mitzumachen.“

Auch die Motivation der Mädchen war unterschiedlich. „Ich hatte Lust, etwas zu lernen“, sagt Anna. „Bei diesen Auswahltrainings lernt man viel Neues und spielt mit den Besten zusammen. Das macht Spaß und bringt einen auch weiter. Egal, ob man am Ende in der Auswahl dabei ist oder nicht.“ Tina findet: „Ich hab einfach mein Bestes gegeben und gar nicht erwartet, dass ich es ins Team schaffe. Aber nun wünsche mir für das Wochenende Spaß und vielleicht auch ein wenig Erfolg, dann kommt automatisch auch der Spaß“. Sie lacht dabei. Anna sagt noch, ihre Freundinnen hätten es „echt cool“ gefunden, dass sie dabei sei. Und tatsächlich ist es für den Kreis Kitzingen schon eine Ehre, dass es zwei A-Klasse-Spielerinnen in die Auswahl geschafft haben, wie auch Bayerns Pressewart Michael Müller erklärt. Ihre Kolleginnen im Bayernteam sind zum Großteil in der Landesliga, der höchsten Spielklasse, oder in der Bezirksliga (zweite Liga) aktiv.

Das Turnier verlief überaus erfolgreich für die Bayerinnen. In der Vorrunde erzielten sie ein 9:9 gegen die Auswahl Bremens, die praktisch aus der kompletten Mannschaft des deutschen J15-Meisters Findorff Bremen bestand, siegten gegen Westfalen mit 12:7 und hatten sich so direkt für das Halbfinale qualifiziert. Auch das gewannen sie, und so trafen sie im Endspiel vor mehr als 200 Zuschauern erneut auf Bremen. Nach einem harten Kampf unterlagen sie dem Top-Favoriten etwas unglücklich mit 5:7 und wurden Zweite bei einem Turnier auf höchstem Korbball-Niveau und bei außergewöhnlicher Atmosphäre. Mit sieben Treffern war Anna Bäuerlein die drittbeste Korbschützin im Team Bayern. Sie spielte als Linkshänderin ein starkes Turnier in der linken Ecke und stand meistens in der Startaufstellung. Tina Wirsching traf in zwei Partien zweimal. Im Endspiel war sie nicht dabei.

Und wie fällt nun das Fazit der beiden aus? Anna sagt: „Es war anstrengend, aber toll. Ich habe viele nette Spielerinnen kennengelernt. Neben den Spielen bleibt natürlich die Erinnerung an die gemeinsamen Abende und die Gemeinschaft. Mal sehen, ob ich es nächstes Jahr mit meinem zusätzlichen Fußballtraining noch einmal hinkomme.“ Tina: „Es war sehr schön, auch wenn ich gegen Bremen nicht gespielt habe. Das geht schon in Ordnung, weil die mit springender Korbhüterin spielen und wir das im Verein kaum einmal üben. Ich habe viele Kontakte geknüpft und das ganze Drumherum war wirklich beeindruckend.“