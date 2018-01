Zwei Holz entscheiden über Wohl und Wehe

Kegeln (crü)

Landesliga Nord Frauen

FC Eintracht Bamberg – BSC Regensburg 6:2 SKK Raindorf – ASV Fronberg 2:6 FC Schwarzenfeld – Gut Holz Häusling 3:5 CT Post Franken Coburg – ESV Schweinfurt 6:2 Germania Marktbreit – Comet Langenzenn 5:1

1. (1.) ASV Fronberg 12 66 20 : 4 2. (2.) FC Eintracht Bamberg 12 60.5 16 : 8 3. (4.) Gut Holz Häusling 12 54 15 : 9 4. (3.) BSC Regensburg 12 58 13 : 11 5. (5.) Germania Marktbreit 12 53 13 : 11 6. (6.) FC Schwarzenfeld 12 43 10 : 14 7. (7.) ESV Schweinfurt 12 41 10 : 14 8. (8.) Comet Langenzenn 12 37 9 : 15 9. (9.) SKK Raindorf 12 40 8 : 16 10. (10.) CT Post Franken Coburg 12 25.5 6 : 18

Germania Marktbreit – Comet Langenzenn 5:3 (3116:3061)

Marktbreits Frauen sammeln weiter Punkte für den Klassenerhalt in der Landesliga. Dabei mussten sie gegen den mittelfränkischen Mitstreiter allerdings lange warten, bis sie den Erfolg feiern konnten. Im ersten Spielabschnitt gewann Theresa Tiedemann zwar die ersten beiden Durchgänge, verlor dann jedoch den Faden. Das nutzte ihre Gegnerin aus und zog im letzten Abräumen noch vorbei. Christine Schneider erspielte sich schnell eine beruhigende 2:0-Führung. Der Durchhänger im dritten Satz hatte keine Auswirkungen auf ihren Erfolg, sie gewann am Ende 3:1.

Nach dem Mittelpaar stand es jedoch 3:3. Katharina Kleinschroth startete zwar gut, dann jedoch fing ihre Gegnerin Feuer und ließ der Marktbreiterin im weiteren Verlauf keine Chance mehr. Im Parallel-Duell erspielte sich Nadine Malloy nach verlorenem ersten Satz eine 2:1-Führung, die allerdings nicht bis zum Ende Bestand hatte. Ihre Widersacherin zeigte im letzten Durchgang die besseren Nerven und erhöhte auf 3:1-Mannschaftspunkte für die Gäste.

Der Rückstand im Mannschaftsergebnis hielt sich bei einem Kegel aber sehr in Grenzen. Anja Obernöder verlor im Schlusspaar den Auftaktsatz, zeigte sich danach aber verbessert und hatte ihre Gegnerin ab dem zweiten Durchgang im Griff. Lohn war der zweite Mannschaftspunkt für die Germaninnen. Auf der anderen Seite bekam Yvonne Schneider kaum Gegenwind und sicherte sich sicher alle vier Sätze. Weil auch das Mannschaftsergebnis inzwischen deutlich zugunsten der Heimmannschaft gekippt war, gingen auch diese beiden noch zum Gewinn der Partie benötigten Punkte auf das Konto der Marktbreiterinnen.

Marktbreit: Theresa Tiedemann 2:2 (485:489), Christine Schneider 3:1 (529:487), Katharina Kleinschroth 1:3 (528:556), Nadine Malloy 2:2 (512:523), Anja Obernöder 3:1 (546:525), Yvonne Schneider 4:0 (516:481).

Regionalliga Ofr./Ufr. Männer

Germania Marktbreit – Steig Bindlach 5:3 Gut Holz Schweinfurt – TSV Lahm 8:0 SKV Versbach – ESV Schweinfurt II 5:3 SKK Helmbrechts – SKC Fölschnitz 5:3 FC Eintracht Bamberg – TTC Gestungshausen 6:2

1. (1.) FC Eintracht Bamberg 12 66.5 21 : 3 2. (2.) SKV Versbach 12 61 19 : 5 3. (3.) SKK Helmbrechts 12 51 14 : 10 4. (5.) Gut Holz Schweinfurt 12 58 12 : 12 5. (4.) TTC Gestungshausen 12 44.5 11 : 13 6. (6.) ESV Schweinfurt II 12 44 10 : 14 6. (8.) Germania Marktbreit 12 44 10 : 14 8. (7.) Steig Bindlach 12 41 9 : 15 9. (9.) SKC Fölschnitz 12 39 8 : 16 10. (10.) TSV Lahm 12 31 6 : 18

Germania Marktbreit – SKC Steig Bindlach 5:3 (3079:3077)

Gegen den Tabellennachbarn aus Oberfranken standen Marktbreits Herren vor einem äußerst wichtigen Spiel. Die komisch anmutende Begegnung nahm zunächst keinen guten Verlauf, hielt am Ende aber noch eine glückliche Wende für die Germanen bereit. Der Plan für das Startpaar sah zwei Punktgewinne und Rückenwind für die kommenden Spieler vor. Der Plan ging aber nicht auf. Markus Lohmüller hatte ebenso wie sein Bindlacher Konkurrent große Schwierigkeiten und wurde zur Halbzeit durch Roland Knieling ersetzt. Allerdings gelang auch Knieling keine deutliche Steigerung mehr, so dass der Mannschaftspunkt an Bindlach ging. Noch schmerzlicher war der Punktverlust im Parallelduell, in dem Charly Haaf am Ende zwar einen Kegel mehr auf der Habenseite hatte, aber mit 1,5:2,5-Satzpunkten unterlag.

Nach diesem Fehlstart musste das Marktbreiter Mittelpaar unbedingt punkten, um einen höheren Rückstand zu verhindern. Yannick Haaf hatte ebenfalls einen gebrauchten Tag, sodass die Marktbreiter zum zweiten Wechsel gezwungen wurden. Da auch Simon Hanselmann keinen neuen Schwung entfachte, erhöhten die Gäste auf 3:0. Umso wichtiger war es, dass im zweiten Duell Christian Rüth einen kühlen Kopf behielt und seinen Kontrahenten in den Sätzen drei und vier niederrang. Bei 1:3-Mannschaftspunkten und 32 Kegeln Rückstand keimte noch Hoffnung auf einen Erfolg. Frank Wille hatte im ersten Satz zunächst Probleme, setzte in den beiden Folgedurchgängen aber den entscheidenden Zwischenspurt zu seinem Duellsieg. Im Parallelduell startete Eberhard Knöchel äußerst schwach, vermochte in der zweiten Spielhälfte aber die Schwächen des Bindlachers auszunutzen und das Duell noch zu seinen Gunsten zu drehen.

Die endgültige Entscheidung musste dadurch über das Mannschaftsergebnis fallen. Mit dem letzten Wurf hatte der Bindlacher die Chance, mit Abräumen seines Bildes auf 4:4 auszugleichen. Da jedoch nur zwei Kegel getroffen wurden, war diesmal das Glück auf Marktbreiter Seite und der Platztausch mit den Gästen in der Tabelle perfekt.

Marktbreit: Markus Lohmüller/Roland Knieling 2:2 (489:493), Charly Haaf 1,5:2,5 (533:532), Yannick Haaf/Simon Hanselmann 1:3 (470:518), Christian Rüth 3:1 (551:532), Frank Wille 2:2 (531:513), Eberhard Knöchel 2:2 (505:489).