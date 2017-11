Wiesentheid mit Eigentor besiegt

U19 Bezirksoberliga

TSV/DJK Wiesentheid – VfR Goldbach 2:3 SG Jahn Winkels – SSV Kitzingen 0:0 FC Sand – JFG Hochspessart 1:0 SV Heidingsfeld – TSV Bergrheinfeld 3:1 JFG Kreis Würzburg Südwest – DJK-TuS Leider 3:1

1. (3.) FC Sand 10 8 0 2 24 : 8 24 2. (1.) TSV Großbardorf 9 7 2 0 35 : 10 23 3. (2.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 10 7 1 2 30 : 16 22 4. (4.) TSV Bergrheinfeld 11 7 0 4 22 : 17 21 5. (5.) DJK-TuS Aschaffenburg-Leider 11 6 1 4 25 : 20 19 6. (6.) JFG Kreis Würzburg Südwest 10 5 3 2 22 : 14 18 7. (9.) SV Heidingsfeld 10 4 1 5 14 : 19 13 8. (7.) SSV Kitzingen 11 3 3 5 14 : 22 12 9. (8.) TSV/DJK Wiesentheid 11 3 1 7 20 : 27 10 10. (11.) VfR Goldbach 10 3 0 7 13 : 27 9 11. (10.) SG Winkels 11 2 1 8 19 : 25 7 12. (12.) JFG Hochspessart 10 0 1 9 6 : 39 1

TSV/DJK Wiesentheid – VfR Goldbach 2:3 (1:0). Ein verrücktes und unglückliches Ende nahm die Begegnung für die Wiesentheider. Trainer Helmut Helbig atmete nach 84 Minuten zunächst auf, als Martin Grießmann eine schöne Einzelleistung mit dem 2:1 abschloss und sein Team auf Erfolgskurs brachte. Aber es folgte das dicke Ende. Erst drückte Goldbachs Verteidiger Heidmann eine Freistoß-Flanke aus dem Gewühl am langen Pfosten zum 2:2 ins Netz (88.).

Nur wenige Momente nach dem Anstoß segelte ein weit nach vorn getretener Befreiungsschlag in den Wiesentheider Strafraum. Abwehrspieler Fabian Dingeldein streifte ihn mit dem Kopf und lenkte den Ball unglücklich in die eigenen Maschen, die Niederlage war perfekt. Völlig unnötig aus Sicht der Heimelf: Sie hatte wieder die klareren Chancen besessen, sie aber erneut leichtfertig vergeben. Allein die Torschützen Grießmann und Beßler hätten das Spiel für die Heimelf bei mehreren guten Gelegenheiten entscheiden können. Allerdings trafen auch die Goldbacher zweimal Aluminium.

Tore: 1:0 Leon Beßler (14.), 1:1 Luca Schreiber (55.), 2:1 Martin Grießmann (84.), 2:2 Pius Heidmann (88.), 2:3 Fabian Dingeldein (89., Eigentor).

SG Jahn Winkels – SSV Kitzingen 0:0. Auf dem gut bespielbaren Kunstrasen in Bad Kissingen holte der SSV-Nachwuchs am Ende wenigstens ein Unentschieden. Anfangs boten sich Kevin Brandmann (5. Minute) und Luca Fischer (8.) zwei gute Chancen, die Kitzinger in Führung zu bringen. Später scheiterte Fischer erneut (21.). Die Siedler standen sicher in der Abwehr und agierten spielerisch besser.

Die zweite Hälfte brachte erneut einige Möglichkeiten für die Kitzinger, bei denen Brandmann kurz vor dem Abpfiff fast noch den Siegtreffer erzielt hätte. Sein Freistoß flog knapp über das Tor. Winkels vermochte die Gäste kaum in Bedrängnis zu bringen und schien mit dem Unentschieden zufrieden.