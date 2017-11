Wieder macht es Michelfeld spannend

Bezirksoberliga Männer

TSV Partenstein – DJK Waldbüttelbrunn II 24:22 TV Gerolzhofen – FC Bad Brückenau 37:34 TV Großlangheim – HSG Volkach 19:20 TSV Rödelsee – MHV Schweinfurt 39:33 SV Michelfeld – TSV Lohr II 26:25

1. (1.) TSV Rödelsee 7 7 0 0 217 : 181 14 : 0 2. (2.) SV Michelfeld 7 7 0 0 197 : 173 14 : 0 3. (4.) TV Gerolzhofen 8 5 1 2 237 : 227 11 : 5 4. (3.) FC Bad Brückenau 8 5 0 3 251 : 231 10 : 6 5. (7.) TSV Partenstein 8 4 0 4 196 : 188 8 : 8 6. (5.) MHV Schweinfurt 8 4 0 4 231 : 238 8 : 8 7. (8.) HSG Volkach 7 3 1 3 185 : 186 7 : 7 8. (6.) TSV Lohr II 8 3 0 5 226 : 214 6 : 10 9. (9.) TG Höchberg 6 2 0 4 150 : 160 4 : 8 10. (10.) DJK Waldbüttelbrunn II 7 1 0 6 169 : 194 2 : 12 11. (12.) DJK Rimpar III 7 1 0 6 162 : 188 2 : 12 12. (11.) TV Großlangheim 7 1 0 6 151 : 192 2 : 12

TV Großlangheim – HSG Volkach 19:20 (11:9). Das Landkreisduell war geprägt von zwei starken Abwehrreihen und Torhütern. „Wir haben uns gut ins Spiel gekämpft und konnten bis zum Schluss einen kleinen Vorsprung behaupten“, sagte Großlangheims Spielertrainer Sebastian Sterk. Nach 1:4-Rückstand führten die Seinen bis kurz nach der Pause mit bis zu drei Toren. Das 12:12 stellte allerdings den erneuten Wendepunkt dar. Anschließend ging es hin und her. Am Ende ließen bei den Gastgebern Kraft und Konzentration nach. „Wir haben nach vorn zu mutlos gespielt“, gab Volkachs Trainer Stefan Knötgen nach dem Sieg in letzter Minute zu bedenken.

Großlangheim: Sterk 7/2, Dürr 4, Nicola 3, Rösch 2, Östreicher 2, Hufnagel 1. Volkach: Klinger 6/1, Seitzer 5, Liebenstein 3, Maximilian Weimann 2/1, Lutz 1, Götz 1, Mangold 1, Fertig 1.

TSV Rödelsee – MHV Schweinfurt 39:33 (21:14). Rödelsee kam gut ins Spiel und lag schnell mit 4:0 vorne. „Wir hatten uns gut auf den Gegner eingestellt“, berichtete Betreuer Rudi Hess. Die Gastgeber ließen den Ball geschickt laufen und standen hinten sicher. Mehr Druck übte Schweinfurt in der zweiten Halbzeit aus, wodurch die Partie zum torreichen Spektakel wurde. „Wir standen defensiv nicht mehr sortiert genug“, erkannte Hess. Der Sieg geriet aber nicht mehr in Gefahr.

Rödelsee: Hammer 11, Pruy 11/4, Reichhard 6, Heß 4, Burger 2, Demel 2, Endriß 1, Wandler 1, Suchy 1. Schweinfurt: Früh 11, Karl 6, Landgraf 5, Bitsch 5, Kreisel 3, Breun 2, Körner 1.

SV Michelfeld – TSV Lohr II 26:25 (15:13). Als die Begegnung mit Lohr in den letzten Minuten auf der Kippe stand, gelang es dem Aufsteiger erneut, ein glückliches Ende herbeizuführen. Obwohl die Michelfelder die meiste Zeit und mit bis zu vier Toren in Führung lagen, hatte Lohr fünf Minuten vor Schluss zum 24:24 ausgeglichen. Nach Toren Maximilian Häckers und Jonas Wagners brachten die Gastgeber den Sieg trotz doppelter Unterzahl in der letzten Minute über die Zeit.

Michelfeld: Häckner 7/5, Faustmann 6, Möslein 4/1, Lukas Dennerlein 3, Udo Dennerlein 2, Unser 1, Wagner 1, Holler 1, Nicolas Dennerlein 1. Lohr: Baudisch 7/1, Bauer 5, Wehner 3, Mill 2, Vormwald 2, Nigg Hartig 2, Bernard 2/2, La Ferla 1, Mark Hartig 1.

Bezirksoberliga Frauen

VfL SF Bad Neustadt – TV Marktsteft SpVgg Giebelstadt – HSG Volkach HG Maintal – TG Heidingsfeld SG Dettelbach/Bibergau – TV Großlangheim

1. (1.) HSG Volkach 5 5 0 0 113 : 83 10 : 0 2. (2.) SpVgg Giebelstadt 5 4 0 1 135 : 91 8 : 2 3. (3.) TV Großlangheim 5 3 0 2 102 : 100 6 : 4 4. (4.) TSV Lohr 5 3 0 2 104 : 109 6 : 4 5. (5.) TG Heidingsfeld 5 2 0 3 120 : 125 4 : 6 6. (6.) HG Maintal 4 1 1 2 79 : 84 3 : 5 7. (7.) TG Höchberg 4 1 1 2 65 : 80 3 : 5 8. (8.) SG Dettelbach/Bibergau 5 1 1 3 99 : 117 3 : 7 9. (9.) VfL SF Bad Neustadt 5 1 1 3 95 : 121 3 : 7 10. (10.) TV Marktsteft 5 1 0 4 108 : 110 2 : 8

SpVgg Giebelstadt – HSG Volkach 14:26 (7:15). Mit einer von Anfang an konzentrierten Leistung sicherte sich Volkach den Sieg gegen seinen ersten Verfolger. „Wir haben unsere sowohl aus dem Tempospiel als auch aus dem Positionsangriff heraus geworfen“, freute sich Trainer Marcus Müller. Er sah einen „überzeugenden und verdienten Sieg“ seiner Mannschaft. Giebelstadt musste auf drei Stammspielerinnen verzichten und hatte lange Zeit nicht ins Spiel gefunden. Als Schlüsselszene nannte Trainer Ralph Scheckenbach eine frühe Rote Karte für Annika Merz: „Das war nie und nimmer Rot. Für uns wurde es dadurch noch schwierig.“ Volkach sei aber die bessere Mannschaft gewesen.

Giebelstadt: Zehnder 3, Kleinschnitz 3, Hofmann 3, Paul 2, Merz 2, Rumpel 1. Volkach: Scheller 7, Wagenhäuser 5, Sahlmüller 4, Hanna Werner 2, Krämer 2, Schlachter 2, Teresa Werner 2/1, Schuster 1, Wirsching 1.

SG Dettelbach/Bibergau – TV Großlangheim 21:30 (9:18). Ausgeglichen verlief die Partie nur bis zum Stande von 5:5. „Wir haben danach einfach nicht mehr zu unserem Spiel gefunden und zeigten eine schwache Leistung“, erklärte Dettelbachs Trainer Andreas Motscha. Mit einer Serie von fünf Toren setzte sich Großlangheim ab und führte zur Pause schon mit neun.

Dettelbach: Stinzing 7/1, Schinhammer 3/1, Drum 3, Streng 3/2, Markowski 3, Hartsch 1, Rüthlein 1. Großlangheim: Saum 12, Kutschera 11/6, Bienert 2, Schmitt 2, Bergmann 2, Dürr 1.

VfL SF Bad Neustadt – TV Marktsteft 25:20 (13:8). Einen erneuten Rückschlag erlitten die Marktstefterinnen im Auswärtsspiel in Bad Neustadt. Gegen den Konkurrenten im Abstiegskampf liefen sie von Anfang an einem Rückstand nach, der zwischenzeitlich bis auf sechs Tore gewachsen war. Hoffnung entstand bei Marktsteft, als Ina Hertlein kurz vor Schluss auf 18:20 verkürzt hatte. Aber Bad Neustadt rettete mit einer Energieleistung noch den Sieg, zumal die Gäste am Ende in Unterzahl spielen mussten.

Bad Neustadt: Schrameyer 9/3, Braun 6, Ress 4, Kessler 3, Mosandl 2, Benz 1. Marktsteft: Hertlein 7, Wendel 5/3, Lenzer 4/2, Greta Hirsch 2, Luisa Hirsch 1, Hertlein 1.