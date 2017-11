Wie verkraften Sie zehn Wochen Pause?

Als Kapitän des Tischtennis-Bayernligisten TV Etwashausen hat Christoph Sasse seiner Crew auch in dieser Saison einen anspruchsvollen Kursverordnet. Der 23-Jährige ist fest entschlossen, mit seiner Mannschaft den Hafen der Oberliga zu erreichen, wenn es nichts anders geht über den Umwege der Relegation. Jetzt – nach dem 9:3-Sieg gegen Eschau – geht es erst einmal in die Weihnachtspause, erstaunlich früh dieses Jahr, wie auch Sasse findet.

Christoph Sasse: Ja, das auf jeden Fall.

Sasse: Nach unserem Heimsieg über Eschau natürlich in einer guten. Wir können mit der Hinrunde zufrieden sein.

„Dass es im Februar gleich wieder mitten in den Wettkampf geht, finde ich gut.“ Christoph Sasse, Kapitän des TV Etwashausen

Sasse: Wir werden jetzt alle erst einmal ein, zwei Wochen Pause machen. Es war ja doch ein großes Pensum, jedes Wochenende ein Spiel. Und nach dieser Pause werden wir uns dann auf die Rückrunde vorbereiten – mit drei Trainingseinheiten in der Woche wie bisher.

Sasse: Davon dürfen Sie getrost ausgehen.

Sasse: Nein, ich glaube, das ist nicht so schlecht für uns. Bad Königshofen kann über seine Aufstellung sowieso das Ding für sich entscheiden. Dass es im Februar gleich wieder mitten in den Wettkampf hineingeht, finde ich gut. Wir sind hochmotiviert, haben nichts zu verlieren, anders als die Bad Königshöfer, von denen ja jeder den Sieg erwartet.

Sasse: Ja, aber das war für uns noch nie wirklich ein Problem. Das kriegen wir jedes Mal ziemlich gut hin. Motivation und Kampfgeist haben wir ja. Und darauf kommt es an in so einem Spiel. Die Wettkampfhärte wird uns nicht fehlen.

Sasse: Definitiv. Die Bayernliga ist in dieser Saison extrem stark. Dass man da mit drei Minuspunkten als Zweitplatzierter aus der Vorrunde geht, ist so schlecht nicht. Gut, die Niederlage gegen Bad Königshofen war so nicht einkalkuliert, aber auch schwierig abzuwenden.

Sasse: Tiefenlauter haben wir in der Rückrunde noch zu Hause. Das ist zu korrigieren.

Sasse: Für die Mannschaft ist es definitiv ein Vorteil. Wir stecken alle im Beruf oder im Studium, und vor diesem Hintergrund war es schon leicht problematisch, unsere Termine nach seinen Einsätzen zu legen. Da fielen Termine zum Teil auf die Klausuren-Phase. Für Basti selbst ist es vom Training her jetzt natürlich komplett anders. Man hat auch gesehen, dass es ein Weilchen gedauert hat, bis er sich darauf eingestellt hatte. Aber mittlerweile ist er wieder im Rhythmus. Die vergangenen Spiele liefen für ihn ja sehr gut.

Sasse: Ja. Wir haben im Grunde drei Optionen mit Markus Sendner, Andreas Bibak und Timo Philipp. Markus musste am Samstag lernen, deswegen konnte er nicht mitspielen. Timo hat unter den Jungs vielleicht das größte Potenzial, ist aber noch ein bisschen zu jung. Er braucht noch ein bis zwei Jahre. Wir von der Bayernliga-Mannschaft trainieren die Jungs einmal die Woche jeweils einzeln. Da wird einiges getan. Andererseits ist es wichtig, zu sehen, dass von unten neue Leute nachkommen.