Wenige Mühe für Wiesentheids Nachwuchs

U19 Bezirksoberliga

SpVgg Hösbach-Bahnhof – DJK-TuS Leider 1:2 SV Heidingsfeld – TSV Großbardorf 2:2 FC Sand – SSV Kitzingen 1:0 VfR Goldbach – TSV Bergrheinfeld 1:2 TSV/DJK Wiesentheid – JFG Hochspessart 4:0 SG Jahn Winkels – JFG Kreis Würzburg Südwest 3:4

1. (1.) TSV Großbardorf 9 7 2 0 35 : 10 23 2. (3.) FC Sand 9 7 0 2 23 : 8 21 3. (2.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 9 6 1 2 22 : 14 19 4. (4.) TSV Bergrheinfeld 9 6 0 3 17 : 14 18 5. (5.) DJK-TuS Leider 9 5 1 3 20 : 17 16 6. (6.) JFG Kreis Würzburg Südwest 9 4 3 2 19 : 13 15 7. (7.) SSV Kitzingen 9 3 2 4 12 : 14 11 8. (9.) TSV/DJK Wiesentheid 9 3 1 5 18 : 20 10 9. (8.) SV Heidingsfeld 9 3 1 5 11 : 18 10 10. (10.) SG Jahn Winkels 9 2 0 7 19 : 21 6 11. (11.) VfR Goldbach 9 2 0 7 10 : 25 6 12. (12.) JFG Hochspessart 9 0 1 8 6 : 38 1

TSV/DJK Wiesentheid – JFG Hochspessart 4:0 (2:0). Ein äußerst harmloser Gegner bereitete Wiesentheid keine Probleme. „Das Ergebnis war eindeutig zu niedrig, es hätte zweistellig ausgehen können. Die Spessarter hatten kein Bezirksoberliga-Niveau“, sagte Wiesentheids Trainer Helmut Helbich. Leon Beßler traf anfangs zweimal nach einem Ball in die Tiefe, die Gastgeber ließen außerdem jede Menge guter Gelegenheiten aus. Beßler hatte weitere Chancen, Martin Grießmann traf per Freistoß nur die Latte, Simon Ruppenstein vergab allein vor dem Torwart, und so ging es weiter. Im zweiten Abschnitt legte wenigstens Niklas Wendel jeweils nach Leon Beßlers Vorlage noch zwei Tore nach. Der Gast schoss im gesamten spiel nur einmal aufs gegnerische Tor.

Tore: 1:0 Leon Beßler (5.), 2:0 Leon Beßler (19.), 3:0 Niklas Wendel (55.), 4:0 Niklas Wendel (79.).

FC Sand – SSV Kitzingen 1:0 (0:0). Eine knappe Niederlage mussten die Kitzinger beim Tabellenzweiten hinnehmen. Auf dem Kunstrasenplatz in Sand entwickelte sich von Beginn an ein ausgeglichenes Spiel, in dem die Abwehrreihen dominierten. Das Spiel fand vorwiegend im Mittelfeld statt, beide Mannschaften erspielten sich insgesamt nur wenige Torchancen. Nach torloser erster Halbzeit besaß zunächst SSV-Angreifer Akif Özer kurz nach der Pause eine gute Chance, doch konnte der Sander Torhüter seinen Schuss aus 16 Metern gerade noch abwehren.

Das Tor des Tages fiel aus SSV-Sicht sehr unglücklich, da Torwart Fabian Zehn mit einem unnötigen Rückpass in Bedrängnis gebracht wurde und dessen Abwehrschlag auf die Außenposition genau vor den Füßen des Sanders Luca Zeiß landete. Der schoss sofort, und der Ball schlug genau im langen Eck ein. Es blieb zwar genug Zeit, das Ergebnis zu korrigieren, doch wollte dem SSV kein Treffer mehr gelingen. Da war es auch nur wenig tröstlich, dass man trotz der erneuten Personalnöte eine starke Abwehrleistung geboten hatte.

Tor: 1:0 Luca Zeiß (58.).