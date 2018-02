Wagner gewinnt Doppel-Silber

„Ochsenfurt – da weiß man, was man hat.“ So oder so ähnlich könnte der Bayerische Tischtennisverband (BTTV) für die Landesmeisterschaften der Senioren werben. Zum sechsten Mal insgesamt und zum vierten Mal ohne Unterbrechung ermittelte der BTTV seine Besten in sieben Altersklassen in der historischen Stadt im südlichen Maindreieck. Herausragendes Ergebnis aus unterfränkischer Sicht war dabei der Einzeltitel von Daniela Baumann (SB Versbach) in der Altersklasse 60. Im Finale besiegte sie Petra Rubin (TTC Neunkirchen am Brand/Ofr.) mit 3:0-Sätzen.

Wesentlich erfolgreicher waren die Unterfranken in den Doppel und Mixed-Wettbewerben. In der Altersklasse 40 wurde Katja Bussmann (SB Versbach) an der Seite von Matthias Hummel (TTSC Kümmersbruck) im Mixed Bayerische Meisterin. Sie besiegten im Finale Mattmüller/Baumgärtel (Spvgg Greuther Fürth/DJK Sparta Nürnberg). In der Altersklasse 60 gab es für Daniela Baumann einen weiteren Titel zu feiern, denn im Mixed wurde sie bayerische Meisterin mit Reiner Kürschner (TTC Tiefenlauter) durch ein 3:1 über Eschenlohr/Hoffmann (TTF Bad Wörishofen/SV Tennenlohe).

In der Altersklasse 65 holte Paul Beisler (FC Hösbach) den Titel im Doppel zusammen mit Rolf Eberhardt (TTC Tiefenlauter), als sie im Finale über Ziegler/Gottinger (TSV Winkelhaid/TV Fürth) triumphierten. Beisler belegte auch noch den den dritten Rang im Einzel. Gleich dreimal auf dem Siegertreppchen war Christa Geist (Viktoria Wombach) vertreten. Im Einzel musste sie sich nur Annemarie Häusler (SV Warngau) im Finale mit 0:3 geschlagen geben. Im Doppel holte sie mit Jutta Stumpf (FT Würzburg) Silber. Vizemeisterin wurde Geist auch im Mixed an der Seite von Hans Blum (TSV Dachau 65), nachdem das Duo das Endspiel gegen Häusler/Kinner (SV Warngau/SV München) verlor.

In der Altersklasse 70 schaffte Norbert Weiglein (TSV Schwebheim) im Einzel den guten dritten Rang. Meister im Doppel der AK 70 wurden Dieter Gerhardinger (TTF Bad Wörishofen) und Norbert Krenz (FC Hösbach). Sie bezwangen im Finale die Unterfranken Reinhold Fella/Armin Zöller (TG Veitshöchheim/DJK Erlenbach) mit 3:1. Fella wurde dafür bayerischer Meister im Mixed an der Seite von Monika Kübler (TV Freyung) durch einen Erfolg über Hannelore Haug/Norbert Weiglein (TTV München-Nord/TSV Schwebheim).

Bei den Senioren 80 beendeten Reinhold Wagner/Dieter Spickermann (TV Ochsenfurt/TG Heidingsfeld) das Turnier als Doppel-Vizemeister. Sie verloren nur ein Spiel, brachten dem Sieger Buchner/Koula (TSV Nürnberg-Fischbach/TuS Bad Aibling) aber dessen einzige Niederlage bei.

Viele freiwillige Helfer, erfahrene Fachwarte und umsichtige Schiedsrichter waren an den drei Turniertagen im Einsatz, damit die von der Teilnehmerzahl her größte Veranstaltung des BTTV reibungslos abgewickelt werden konnte.