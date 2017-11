Von Eseln, denen es zu wohl wird

Vor einigen Jahren regnete es durch die Decke der Kitzinger Sickergrundhalle. Es tropfte stellenweise auf das Spielfeld. Alle Handballspiele für die kommenden Wochen wurden abgesagt – aus Sorge um die Gesundheit der Sportler. Sie hätten ausrutschen und sich verletzen können.

Am vergangenen Wochenende zog eine Schlechtwetterfront durchs Land, erst mit Regen, schließlich mit Schnee. Sie verwandelte die Fußballplätze in riskante Rutschbahnen, der dichte Schneefall behinderte zudem die Sicht. Alle Begegnungen wurden abgesagt. Alle? Nein, einige Unbeugsame richteten ihre Spiele trotzdem aus – und mancherorts die Plätze zu Grunde.

Was bringt einen eigentlich da- zu, bei diesem Wetter Fußball zu spielen? Seine Männer seien heiß gewesen, war von einem der Trainer zu hören. Heiß bei dieser Eiseskälte? Was wollten sie sich beweisen? Dass sie echte Kerle sind?

Bei der Bundeswehr kam unser Ausbilder eines eisigen Morgens auf die Idee, wir sollten uns in voller Montur in den Schnee schmeißen. Wir weigerten uns. Der Ausbilder wiederholte seinen Befehl, nun schon schreiend. Wir weigerten uns weiterhin. Da stapfte der Mann wütend durch den Schnee zu seinem Auto und brauste davon. Man muss also nicht jeden Irrsinn mitmachen.

Die Fußballer hatten am Sonntag die Wahl: Viele brauchten – mit Blick in den eisgrauen Himmel – nicht lange zu überlegen und sagten kurzerhand ab. Einige wollten spielen, und dann gab es die, die spielen mussten, weil sie auswärts antraten und somit dem Willen des Heimvereins unterworfen waren. So erging es den Sulzfeldern in Eibelstadt – oder den Winterhäusern in Fuchsstadt. Von „frierenden, schlotternden Spielern“, die ihre Zehen nicht mehr spürten, berichtete ein aufgebrachter Sulzfelder Betreuer. Die Reaktion aus Eibelstadt steht noch aus.

Nicht alle hatten wie die Winterhäuser so viel Glück, auf einen Schiedsrichter zu treffen, der ein Einsehen hatte. Er brach nach gut zehn Minuten das surreale Treiben ab. Die Fotos, die der Winterhäuser Betreuer an die Redaktion sandte, zeigen eine verrückte Szenerie: ein Wimmelbild mit lauter weißen Flocken und Männern in kurzen Hosen – und irgendwo dazwischen dem Ball, der so weiß war wie der Schnee. Frau Holle hatte gerade keinen bunten Ball zur Hand. Weil die Linie nicht zu sehen waren, stellte man halt einige Hütchen auf.

Mindestens fünf weitere Spiele in der Region wurden auf diese Weise vorzeitig beendet. Die Fuchsstädter waren darüber offenbar alles andere als glücklich. Sie wollten spielen. Einem der Gäste-Spieler wurde empfohlen, er solle „einen Kaba trinken“ gehen. Alles Weichlinge also, diese Winterhäuser?

Der Volksmund sagt: Wenn dem Esel zu wohl wird, geht er aufs Eis. Wie viele Esel mögen es gewesen sein am vorigen Wochenende? Das Eis jedenfalls war mancherorts sehr dünn. Vielleicht ist Fußball ja doch eher ein Vergnügen für den Frühling und Sommer – vielleicht sollte man das Momentum nutzen und die nun wieder aufflammende Debatte dazu nutzen, mal wieder über eine Reform des Rahmenplans zu räsonieren.

Bisher haben sich viele Traditionalisten einer solchen Reform immer verweigert, und solange es genügend Klubs gibt, die bei Wetterlagen wie zuletzt dazu bereit sind, Plätze und Gesundheit ihrer Spieler zu ruinieren, wird in dieser Diskussion keine Dynamik entstehen. Muss ihnen denn erst der Himmel auf den Kopf fallen, um zu kapieren, dass es so keinen Sinn hat? Dass hier keine Profis am Werk sind, die es sich leisten können, in der Woche nach einem Spiel tagelang zu regenerieren?

Was wäre eigentlich gewesen, wenn sich unter diesen Umständen jemand den Fuß gebrochen hätte? Wer hätte die Verantwortung übernommen? Der Trainer, der unbedingt spielen wollte? Der Schiedsrichter, der diesem Unsinn mit dem Anpfiff seinen Segen gab? An diesem Wochenende soll es wieder stürmen und schneien. Wetten, dass es auch diesmal welche gibt, die sich aufs Eis begeben?