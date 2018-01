Volkachs Serie reißt

Volleyball (kwa)

Bayernliga Männer

VfL Volkach – TV Mömlingen 1:3 (27:25, 17:25, 15:25, 19:25)

Im ersten Spiel der Rückrunde wollten die Volkacher ihre sieben Spiele andauernde Siegesserie ausbauen und sich für die Hinspielniederlage revanchieren. Am Anfang waren es vor allem die Mömlinger, die das Spiel bestimmten. So nahm VfL-Trainer Johannes Förster beim 11:16 bereits seine zweite Auszeit. Doch diese fruchtete, und die Volkacher kamen zum Satzende noch einmal heran. Nach zwei abgewehrten Satzbällen erspielte Diagonalangreifer Peter Moritz mit einem direkten Aufschlagpunkt den ersten Satzball, den der Oliver Stöffler mit einem Schnellangriff verwandelte. Danach dominierten die Mömlinger in der Mainschleifenhalle. Egal, was die Volkacher auch probierten, die Mömlinger fanden eine passende Antwort. Die Gastgeber waren nicht in der Lage, ihre Durchschlagskraft im Angriff auszuspielen. Der Mömlinger Annahmeriegel stand sicher, und die Abwehr entschärfte eine Vielzahl Volkacher Angriffe. Sämtliche Bemühungen der Volkacher blieben ohne Erfolg. So war die dritte Niederlage die deutlichste in dieser Saison. Im nächsten Spiel geht zu Tabellenführer Memmelsdorf.

Bayernliga Nord, Männer

VC Eltmann II – SC Memmelsdorf 2:3 TSV Zirndorf II – TV Bad Windsheim 0:3 TB/ASV Regenstauf – VC Amberg 3:2 VfL Volkach – TV Mömlingen 1:3